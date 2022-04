Britannian puolustusministeri: Putin aikoo julistaa voitonpäivänä sodan Ukrainalle

Venäjä on tähän asti viitannut Ukrainassa helmikuussa aloittamaansa hyökkäyssotaan ”erikoisoperaationa”.

Britannian puolustusministerin Ben Wallacen arvion mukaan Venäjä tulee julistamaan sodan Ukrainalle.

Wallace sanoi BBC Radio 4 -kanavalla, että Venäjän presidentti Vladimir Putin saattaa julistaa sodan, kun maassa juhlitaan toisen maailmansodan voitonpäivää 9. päivä toukokuuta. Asiasta uutisoi ensimmäisenä Iltalehti.

– Mielestäni hän on luonut pohjaa ilmoitukselle voitonpäivän paraatissa peittääkseen epäonnistumisensa, Wallace sanoi BBC Radio 4:n Today-ohjelmassa.

Toukokuussa juhlittava voitonpäivä tukkii Moskovan kadut Venäjän sotakalustolla, jota esitellään juhlallisuuksia seuraaville kansalaisille.

Iso-Britannian puolustusministeri Ben Wallace.

Wallacen mukaan Putin ei tule koskaan myöntämään olleensa väärässä, vaan Venäjän presidentti tulee syyttämään tähänastisista epäonnistumisista kaikkia muita. Sodanjulistuksen turvin Venäjä saisi lisää joukkoja Ukrainaan.

– Hänen on myönnettävä, että kyseessä on sota, jotta hän voi panna liikekannalle lisää venäläisiä, Wallace arvioi.

Samalla hän huomautti, että Putin on mokannut muuallakin kuin Ukrainassa. Ennen sotaa Nato-jäsenyyttä kaihtaneet Venäjän naapurimaat Suomi ja Ruotsi ovat nyt lähellä jäsenhakemusten jättämistä.

Wallacen näkemykset sodanjulistuksesta ovat linjassa ajatushautomo Cepan (Center for European Policy Analysis) tuoreiden tietojen kanssa. Ajatushautomon mukaan Venäjän armeija haluaisi täysimittaisen liikekannallepanon, koska maan armeijan mielestä Venäjä ei käy enää sotaa vain Ukrainaa vaan koko Natoa vastaan.

Venäjän armeija kokee käyvänsä sotaa Natoa vastaan muun muassa Nato-maiden Ukrainalle lähettämän aseavun takia.

Venäjällä on vältelty sodasta puhumista aina hyökkäyksen ensimmäisestä päivästä lähtien. Maan virallinen kanta on, että Ukrainassa on meneillään ”erikoisoperaatio”.