Jyrki Lehtolan kolumni: Pitäisikö Vladimir Putinille rauhasta piipittävä YK myydä Elon Muskille tai vaihtaa Twitteriin?

Jeesus YK:n pääsihteerinä, ei välttämättä huono idea, kirjoittaa Ilta-Sanomien kolumnisti Jyrki Lehtola.

Siinä se taas taapertaa, Guterresin Antonio YK:sta.

Ikääkin pukkaa, varmaan haluaisi jo levätä.

Kaveri on ollut aika hiljaa viime aikoina, ja ymmärtäähän sen. Kiusallista, kun paljastuu, että YK onkin vain kansainvälinen versio Ellun Kanoista, maailmanrauhan konsulttitoimisto, joka silloin tällöin julkaisee tiedotteen, jossa uusilla sanoilla yritetään peittää se, ettei mitään sanottu, parasta toivottiin ja kauniita säitä.

Guterres kävi juuri Moskovassa Lavrovia ja Putinia tapaamassa.

Samaan aikaan sekä ihailtavaa ihmisuskoa että itsepetosta, kun yrittää todistaa edes itselleen, että YK:n ihmisarvokäsityksillä voisi olla merkitystä miehille, joille vain omilla harhoilla on merkitystä.

Se päätyi lähinnä kuuntelemaan geopoliittisena terapeuttina niitä kahta ja niiden huolia. Sitten se totesi, että tota noin, venatkaa, mullakin on asiaa, ”Kriisin nopea lopettaminen on paras vaihtoehto ukrainalaisille, venäläisille ja koko maailmalle”.

Wuhuu! Ihan totta?

Tarkoituksellako se teki pilaa omasta voimattomuudestaan?

Ehkä se tekikin, kun ei siltä kahvihetkeltä kai kukaan mitään odottanut.

” YK, ihan kiva projekti.

Kun se oli kiivennyt takaisin lentokoneeseensa, Lavrov uhosi kolmannella maailmansodalla ja se toinen hullu valitti ruumiskasojen päältä, että se itse ja Venäjä ovat suurimmat uhrit.

Noin voi käydä, kun terapia on liian ymmärtävää, sadistisinkin psykopaatti alkaa pitää itseään uhrina.

YK, ihan kiva projekti.

Ovat pystyneet turvaamaan, auttamaan, ruokkimaan ja keksineet liikuttavia juhlapäiviä niin kuin Kansainvälinen rauhanpäivä ja Kansainvälinen ruokapäivä. YK:n rauhanturvajoukot ja avustusjärjestöt tuovat toivoa sinne, missä sitä ei ole. Nytkin ne ovat Ukrainassa auttamassa.

Niidenkin työntekijöitä on alettu tappaa pitkin maailmaa. Ei YK sillekään mitään voi, kovasti paheksuu, paheksunta on niiden juttu.

Kun seitsemän rauhanturvaajaa tapettiin 2012 Norsunluurannikolla, YK:n silloinen pääsihteeri Ban Ki-moon ilmoitti tuomitsevansa iskun ”voimakkaimmin mahdollisin sanakääntein”.

Koko Afrikka varmaan tärisi, kun Norsunluurannikolla vapistiin pelosta.

Toisaalta on se ymmärrettävääkin. YK:ta on kutsuttu maailman peiliksi, ja maailma on YK:n lailla melko voimaton. Kun omat turvasanat liittyvät inhimillisyyteen, totuudenkaltaisuuteen ja muihin vastaaviin sanoihin, mitä voi sanoa, kun vastassa on valehteleva tappaja? ”Kaveri hei! Tappaminen ja juksaaminen on väärin!”? Sitä tässä on pari kuukautta yritetty, ei toimi.

Pitäisiköhän YK myydä Elon Muskille?

Tai vaihtaa se Twitteriin, jolla on YK:ta enemmän vaikutusvaltaa?

Woltin perustaja Juhani Mykkänen on verrannut Muskia Jeesukseen. Jeesus YK:n pääsihteerinä, ei välttämättä huono idea. Ja kun ei se Musk täysin tasapainoiselta vaikuta, se voisi osata puhua Putinille samalla haavoittuneen narsistin kielellä kuin mitä Putinkin puhuu.

Kirjoittaja on kirjailija ja käsikirjoittaja.