Pirkko Saisio näki seitsemän vuotta sitten apokalyptisen näyn Venäjästä – näin se toteutui

Pirkko Saisio ennusti vuonna 2015, ettei Venäjä ota seuraavia askeleitaan verettömästi, mutta Ukrainan sotaa hän ei osannut arvata.

Pirkko Saisio on Venäjän kulttuurin ystävä, mutta ihmettelee Putinin hallinnon kannattajia.

– Pahoja apokalyptisiä näkyjä näen Venäjästä. Neuvostoliitto hajosi oudon verettömästi, mutta jos Venäjä johonkin tilaan tästä on liikkumassa se ei verettömästi tapahdu.

Näin lausui kirjailija Pirkko Saisio huhtikuussa 2015 Eduskunnan sananvapauspaneelissa. Kansallisteatterissa oli hiljattain kantaesitetty hänen kirjoittamansa Slava! Kunnia -näytelmä, joka käsitteli Venäjää omalla faktaa ja fiktiota yhdistelevällä tavallaan.

– Kyllähän Venäjän liukuminen diktatuuriin, historian ja nykyhetken vääristely olivat kaikki olemassa jo silloin, Saisio muistelee nyt, seitsemän vuotta myöhemmin.

Vaikka näkymät olivat synkät jo silloin, nykytilanne kuitenkin tuli yllätyksenä Saisiollekin. Tällaista Ukrainaan hyökkäämistä ja ”kolmannen maailmansodan kynnyksellä heilumista” hän ei aavistanut.

– Neuvostoliiton hajoaminen verettömästi yllätti meidät kaikki. Nyt voisi sanoa, että verettömästi tämä ei enää voi tapahtua; verta vuotaa ihan jumalattomasti.

Putinia Saisio on pitänyt alusta alkaen vaarallisena henkilönä. Hänen mielestään Putinissa on jäljellä sitä pietarilaista katupoikaa, josta tämä on valtaan ponnistanut.

– Kaikki, mikä liittyy hänen omaan pärjäämiseensä, ylittää kaiken muun siinä politiikassa. Kaikki nämä sotarikokset kumpuavat sieltä hänen taustastaan. Millään ei ole mitään väliä, kunhan oma tahto toteutuu.

Marja Salo esitti Kim Jong-Unia Kansallisteatterin Slava! Kunnia -näytelmässä vuonna 2015. Hänen lisäkseen mukana oli muun muassa kovasti Putinia muistuttava Volodja, jota esitti Timo Tuominen.

Välissä oli Saision mukaan sivistyneempiä vaiheita, jolloin Putin pyrki valtiomiesmäisyyteen.

– Tietenkin on selvää, että yksikään diktaattori ei ilman laajaa tukea pysyisi asemassaan, mutta kyllä se henkilöstäkin on paljon kiinni. Putin on niitä pieniä ja sivussa pysytteleviä henkilöitä, jotka tulevat esiin, kun aika koittaa.

Saisio kertoo olevansa suuri Venäjän ystävä ja sen kulttuurin suuri ihailija. Siksi hän on pitänyt raskaana sitä, että venäläisiin on kohdistunut myös kansallista vihaa.

– En ymmärrä näitä Venäjän ystäviä, jotka puolustavat Putinin hallintoa. Venäläiset ansaitsisivat parempaa. Toki Venäjän kansaa voi syyttää sellaisesta henkisestä laiskuudesta, ettei oteta mitään kautta selville.

Kun valta Venäjällä jossain vaiheessa väistämättä vaihtuu, Saisio uskoo kansan seisovan jälleen uusien johtajien takana. Hän pitää todennäköisenä analyysiä, jonka mukaan venäläiset pelkäävät kaaosta enemmän kuin diktatuuria.

Ratkaisu Venäjän tulevaisuudelle voisi Saision mielestä olla niissä noin 17 prosentissa, jotka näkyvästi vastustavat nykyhallintoa.

– Se on kuitenkin 24 miljoonaa ihmistä, eikä se ole ihan vähäinen määrä. Meidän pitäisi etsiä yhteyksiä heihin.