9-vuotiaan pojan sieppauksesta epäilty mies on pahoissa taloudellisissa ongelmissa

Ulosottoviranomainen totesi miehen varattomaksi viime kuussa.

Sieppauksesta epäilty mies kuvassa vasemmalla. Oikealla koulu, jota 9-vuotias lapsi on käynyt.

Viime perjantaisesta 9-vuotiaan pojan sieppauksesta epäilty mies on IS:n tietojen mukaan kamppaillut pahojen talousongelmien kanssa vähintäänkin parin viimeisen vuoden aikana.

IS:n tietojen mukaan mieheltä on yritetty periä ulosottoteitse kymmenientuhansien eurojen velkasaatavia siinä pääsääntöisesti kuitenkaan onnistumatta.

Ulosottomies on todennut päätöksissään toistuvasti, viimeisimmän kerran maaliskuussa, että mies on varaton. Hänellä ei ole ulosmittauskelpoista tuloa tai omaisuutta.

Kun periminen ei ole onnistunut, velka-asia on palautunut velkojalle, joka on voinut uusia ulosottohakemuksen. Velkoja on voinut yrittää myös itse periä velkasaataviaan.

Kansaneläkelaitos on yrittänyt periä mieheltä tuhansien eurojen elatusapusaatavia. Vakuutusyhtiö on yrittänyt periä kymmeniä tuhansia euroja rikosasioihin liittyviä vahingonkorvaussaatavia. Uudenmaan ELY-keskuskin on yrittänyt karhuta yli kymmenentuhannen euron palkkaturvasaatavia.

54-vuotiaalla miehellä on taustallaan mittava rikoshistoria. Hän on 2000-luvun alussa tuomittu henkirikoksesta, taposta. Lisäksi hänellä on taustallaan lukuisia tuomioita muun muassa petosrikoksista.

Poliisi epäilee, että mies sieppasi 9-vuotiaan pojan koulumatkalta tarkoituksenaan vaatia hänestä lunnaita. Kulosaaren alakoulussa Helsingissä havahduttiin, kun poika ei saapunut odotusten mukaisesti oppitunneille. Hänen huoltajansa saivat kiristysviestin.

Poika löydettiin perjantaina iltapäivällä fyysisesti hyvässä kunnossa, mutta poliisin mukaan osa hänen omaisuudestaan oli viety. Epäilty saatiin vielä saman päivän aikana kiinni.

Helsingin käräjäoikeus vangitsi miehen tiistaina epäiltynä panttivangin ottamisesta ja törkeästä ryöstöstä.