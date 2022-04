IS:n haastattelemat naapurit havaitsivat huvila-alueella poliiseja keskiviikkona. Operaatio liittyi venäläisten talouspakotteisiin.

Venäläismiljardööri Boris Rotenbergin Hangon-huvilalla oli keskiviikkona laaja viranomaisoperaatio, joka liittyi talouspakotteiden täytäntöönpanoon.

– Voin vahvistaa, että Hangossa on eilen toteutettu ulosoton operaatio, johon Helsingin ja Länsi-Uudenmaan poliisilaitokset antoivat huomattavaa virka-apua, kihlakunnanvouti Vesa Rautiainen ulosottovirastosta kertoo.

Käytännössä ulosotto etsi EU:n pakotelistalle joutuneen liikemiehen huvilakiinteistöltä varallisuusarvoista omaisuutta, joka voi olla pakotteiden kohteena.

Ulosotto ei kommentoi tarkempia tietoja yksittäisestä tapauksesta. Rautiainen ei voi vahvistaa, etsittiinkö huvilalta juuri tietynlaisia asioita, esineitä tai asiakirjoja.

– Yleisesti ottaen etsinnöissä voidaan joutua avaamaan esimerkiksi lukkoja. Poliisit ovat mukana turvaamassa etsintää. Tässä tapauksessa etsinnän kohteena oli laaja kiinteistö, joten paikalla oli apuna useampia poliisin yksiköitä.

Kiinteistörekisteritiedoista ilmenee, että ulosotto on asettanut Rotenbergin huvilan vallintarajoitukseen kaksi viikkoa sitten. Se on väliaikainen toimi, joka tarkoittaa, ettei omistaja voi luovuttaa, vuokrata tai pantata kiinteistöä ilman ulosoton lupaa.

Vallintarajoitusmerkintä koskee Rotenbergin omistaman Rinimex Oy:n kiinteistöjä.

IS kertoi huhtikuun puolivälissä venäläismiljardöörin liiketoiminnan vaikeuksista Suomessa. Taustalla ovat talouspakotteet.

Hangon Tvärminnessä sijaitsevaa huvilaa hallinnoi Rotenbergin omistama kiinteistöyhtiö.

Ilta-Sanomat kävi Hangon Tvärminnessä sijaitsevan Vita Villan edustalla keskiviikkona alkuillasta. Tuolloin rannassa sijaitsevalla huvilalla oli hiljaista, eikä paikalla enää ollut merkkejä virkavallasta.

Useat IS:n haastattelemat paikalliset olivat kuitenkin todistaneet viranomaisoperaatiota aiemmin päivällä. Koiraansa ulkoiluttanut kylän asukas tiesi kertoa, että aamupäivällä paikalla oli nähty poliisiauto.

– Olin noin kello kymmeneltä aamupäivällä ulkoiluttamassa koiraa, kun näin poliisiauton tässä rannassa. Jotain hämminkiä selvästi oli. Poliisi kysyi minulta, tiesinkö, milloin huvilalla oli viimeksi käynyt ihmisiä tai näkynyt liikehdintää. En osannut vastata. Poliisi ei kertonut minulle, miksi he olivat paikalla, hän kertoi.

Keskiviikkona alkuillasta huvilakiinteistön alueella ei enää näkynyt merkkejä viranomaisoperaatiosta.

Boris Rotenbergin omistamaa huvilaa ympäröi joka puolelta aita. Lisäksi lukuisat kyltit muistuttivat siitä, että alueelle ei saanut mennä ilman lupaa.

Lähietäisyydellä sijaitsevalta puolustusvoimien Syndalenin harjoitusalueelta kuului aika-ajoin räjähdysten ääniä.

Minkäänlaisia tuoreita renkaanjälkiä ei Villaan johtavalla tiellä ei paljaalla silmällä ollut nähtävissä. Puistikon välistä oli kuitenkin erotettavissa, että päärakennuksen kuistilla paloi ulkovalo.

Yksi IS:n haastattelemista henkilöistä kertoo tavanneensa Rotenbergin kerran. Naapurin mukaan Rotenbergia ei kuitenkaan ole juuri näkynyt huvilalla vuosien varrella.

– Joku siellä (huvilalla) käy aina silloin tällöin leikkaamassa ruohoa, oletettavasti kiinteistöjä hoitava firma. En tiedä tarkkaan. Kummalliselta tuntuu. Armeija sai aikaan sen, ettei kylään enää rakenneta mitään ja talot ränsistyvät, kun ei vanhojen tilalle saa rakentaa uusia.

Rotenberg osti Vita Villan vanhan huvilan vuonna 2004 ja remontoi sitä mittavasti. Kun remontti oli valmistunut, hän kutsui paikalliset naapurit kylään katsomaan lopputulosta

IS tavoitti myös naapurin, joka oli ollut todistamassa, kun viranomaiset tulivat Vita Villan edustalle suorittamaan jonkinlaista tehtävää.

– Kyllä aamupäivän tapahtumia oli lähes koko kylä seuraamassa. Boris on omistanut villan jo kymmeniä vuosia, mutta se ei ole aiemmin kiinnostanut armeijaa pätkääkään, hän kertoi.

Naapuri viittaa Helsingin hallinto-oikeuden vuonna 2018 antamaan kielteiseen rakennuspäätökseen. Sen mukaan Rotenberg ei saanut rakentaa poikkeusluvalla 350 neliömetrin suuruista uutta majoitusrakennusta Hankoniemen Tvärminneen.

Päätös johtui siitä, että aiottu rakennuspaikka sijaitsee puolustusvoimien harjoitusalueen ampumameluvyöhykkeellä.

– En usko, että paikallisilla on itse Rotenbergistä huonoa sanottavaa. Hän on käyttänyt paikallisia rakennusliikkeitä kaikkien rakennustensa rakennuttamiseen. Meille Boris on paras naapuri: hän on käynyt 10 vuoden aikana täällä tiettävästi kerran ja epäilemme, että ehkä toisen kerran. Olemme saaneet olla rauhassa, hän nauraa.

Naapuri ei pidä mahdollisena sitä, että poliisit olisivat etsineet paikalta itse Rotenbergia.

– Miksi hän täällä olisi, kun hänellä on mahdollisuus asua Monacossa, hän ihmettelee.

