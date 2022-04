Wide ContentPlaceholder

Kulosaaren lapsensieppaus on järkyttänyt vanhempia.

Kotimaa

Mies, joka vaihtaa nimeään

Helsingin Kulosaaren panttivankidraama on Suomessa poikkeuksellinen rikos – mutta niin on siitä epäilty mieskin. Robertin aiempien uhrien kertomukset piirtävät hyytävän kuvan patologisesta valehtelijasta, joka on ollut valmis jopa tappamaan.

Tuhottuja unelmia. Rikki raastettuja talouksia. Valtavaa inhimillistä kärsimystä. Sellaista on jälki, jota kylmäveriset petostehtailijat pahimmillaan saavat aikaan. Ja juuri sellainen mies on Robert, 54. Hän on aivan poikkeuksellisen patologinen petosmies ja rikoksenuusija. Hän on syyllistynyt elämänsä varrella kymmeniin ja taas kymmeniin uusiin rikoksiin.