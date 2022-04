Poliisin tiedossa on yksi murto myös Kauniaisista sekä vastaava tapaus Vantaalta.

BMW-merkkisistä henkilöautoista on varastettu muun muassa turvatyynyn sisältäviä ratteja, ajovalo-umpioita, navigaattorin näyttöjä sekä muita erikoisosia.

Länsi-Uudenmaan poliisi tiedottaa tutkivansa Espoossa ja Kauniaisissa meneillään olevaa automurtojen sarjaa. Ajoneuvoista on varastettu muun muassa turvatyynyn sisältäviä ratteja, ajovalo-umpioita, navigaattorin näyttöjä sekä muita erikoisosia.

Rikolliset ovat olleet valikoivia, sillä poliisin mukaan murrot ovat toistaiseksi kohdistuneet vain BMW-merkkisiin henkilöautoihin.

Murtojen kohteiksi joutuneet autot ovat olleet olleet eri mallisia, mutta uudehkoja, vuosimalleiltaan 2008−2018. Ne ovat olleet pysäköityinä omakotitalojen ja taloyhtiöiden parkkipaikoilla.

Poliisin tiedossa on tällä hetkellä kymmenkunta edellä kuvatun kaltaista murtoa.

− Teot ovat tapahtuneet 17.−25.4. välisenä aikana Espoon Kuurinniityssä, Olarissa, Viherlaaksossa sekä Mankkaalla. Lisäksi tutkinnassa on yksi murto Kauniaisista. Tietoomme on myös tullut yksi vastaava tapaus Vantaalta, kertoo tutkintaa johtava rikoskomisario Ilmari Hallamaa Länsi-Uudenmaan poliisista.

Rikokset ovat tapahtuneet öiseen aikaan, ja monesti samalla alueella on tapahtunut usea teko saman yön aikana.

Autoihin on tunkeuduttu ikkuna rikkomalla. Kahdessa jutussa murron kohteena on ollut avoauto, jonka kangaskatto on viilletty rikki.

Poliisi toivoo, että epäillystä tekijästä tai hänen liikkeistään jotakin tietävät ilmoittavat havaintonsa sähköpostitse osoitteeseen vihjeet.lansi-uusimaa@poliisi.fi tai puhelinnumeroon 0295 413 031 (vastaaja).

Reaaliaikaisen havainnon käynnissä olevasta murrosta voi ilmoittaa soittamalla hätänumeroon 112.