Suomalaisten koronarokotesuojakattavuus on eurooppalaisessa vertailussa keskitasoa. Se voisi olla parempikin, THL:n ylilääkäri Hanna Nohynek katsoo.

THL:n ylilääkäri Hanna Nohynek on myös itse osallistunut koronarokotteiden antamiseen kansalaisille.

Kuluvana keväänä koronatartuntojen määrät ovat nousseet Suomessa korkeammiksi kuin kertaakaan reilut kaksi vuotta kestäneen pandemian aikana. Uusia, laboratoriovarmennettuja tartuntoja on todettu kymmeniätuhansia viikoittain. Uudet kuolemantapaukset on laskettu pahimmillaan sadoissa viikkoa kohden.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tuoreimpien tietojen mukaan koronakurimuksen keskellä näkyy vihdoin merkkejä siitä, että pahin olisi takana. Vaikka uusien koronapotilaiden määrä erikoissairaanhoidossa on pysynyt korkealla, on kuolemantapausten määrä lähtenyt laskuun ja tehohoidon kuormitus vähentynyt. Myös jätevesistä mitatun koronaviruksen RNA:n kokonaismäärä ei ole enää kasvanut; kansallisella tasolla viimeisten viiden mittauskerran trendi on sen sijaan kääntynyt loivaan laskuun.

Viime viikolla päivitettyjen tietojen mukaan Suomessa 18 vuotta täyttäneistä 87,4 prosenttia on saanut vähintään kaksi koronarokoteannosta ja 63,8 prosenttia kolme rokoteannosta. Yli 80-vuotiaista kolme rokoteannosta saaneista noin 50 prosenttia on saanut myös neljännen annoksen.

Eurooppalaisessa vertailussa THL:n ylilääkäri Hanna Nohynek katsoo suomalaisten rokotesuojan olevan tällä hetkellä keskitasoa. Parannettavaa tosin löytyy.

– Siihen, miksi jotkut ihmiset eivät ota ensimmäistäkään rokotetta, tarvitsisimme jonkinlaisen viisasten kiven, Nohynek aprikoi.

Nohynek kertoo viranomaisten toivoneen, että maaliskuussa Suomessa käyttöön otettu, perinteisemmällä tekniikalla valmistettu Novavaxin proteiini-adjuvanttirokote olisi saanut rokottamattomat koronapiikille. Kyseistä Nuvaxovid-rokotetta on mahdollista antaa myös niille, jotka ovat saaneet mRNA-rokotteista vakavan haittavaikutuksen, kuten vakavan allergisen reaktion tai sydänlihastulehduksen. Kaivattua viisasten kiveä se ei kuitenkaan tarjonnut siihen ladatuista odotuksista huolimatta.

– Sitä ei ole kauhean paljon mennyt. Se on ollut meille pettymys.

Tehokkain tapa suojautua koronaviruksen aiheuttamilta vakavilta tautimuodoilta on rokottautuminen.

– Jos katsotaan vakavaa sairaalahoidettua tautia ja kuolemantapauksia, nähdään huomattava yliedustus näillä, jotka eivät ole ottaneet yhtäkään annosta.

Neljänsiä koronarokoteannoksia suositellaan tällä hetkellä 12 vuotta täyttäneille voimakkaasti immuunipuutteisille sekä 80 vuotta täyttäneille ja kaikille hoivakodeissa asuville iäkkäille. Neljännen koronarokotekierroksen laajentaminen nuorempiin ikäryhmiin noussee keskusteluihin Kansallisen rokoteasiantuntijaryhmän (KRAR) kokouksessa perjantaina. Ennalta Nohynek ei lähde spekuloimaan, minkälaisia linjauksia perjantain kokoukselta odotetaan.

– Neljännen koronarokotekierroksen laajentamiseen vaikuttavat muun muassa epidemian suunta, rokotteen suojateho tällä hetkellä eri ikäryhmissä ja ajatus siitä, mitä syksyllä tulee tapahtumaan. Kuinka paljon lisäsuojaa tarvitaan nyt ja kuinka paljon sitä tarvitaan syksyllä, jos korona noudattaa kausivaihtelua niin kuin se vaikuttaisi tekevän. On tärkeä miettiä rokotusten aikataulu suhteessa epidemian kulkuun, Nohynek listaa huomioitavia asioita.

Oman lisämausteensa neljännen rokotuskierroksen laajentamisen suunnitteluun tuo sen tarkastelu, kuinka moni suomalaisista on jo sairastanut taudin.

– Helsingin yliopiston maaliskuun lopulla julkaiseman artikkelin mukaan noin kolmannes suomalaisista olisi sairastanut taudin, kun sitä mitattiin vasta-aineiden perusteella. Sama on tullut ilmi myös kyselytutkimuksissa. Noin kolmannes arvioi kohdanneensa jo koronaviruksen.

Nohynekin mukaan vasta-aineanalyyseistä tiedetään, että koronataudin sairastaminen antaa ihmiselle ainakin kuuden kuukauden pituisen suojan uutta vakavaa sairastumista vastaan. Uusimpien virusvarianttien osalta varmaa tietoa sairastamisen vaikutuksesta sen antamaan suojan kestoon ei kuitenkaan vielä ole.

– BA.1 ja BA.2 -variantit eivät ole kiertäneet vielä niin pitkään, että osaisimme sanoa kuinka hyvä ja pitkäkestoinen suoja niiden kautta tulee. Tiedetään, että läpäisyinfektioita on ilmennyt. Jotkut ovat sairastaneet ensin BA1:n ja pari viikkoa myöhemmin BA2:n.

Koronarokotteiden valmistajat ovat pyrkineet vastaamaan uusien varianttien ilmaantumiseen tuotekehityksellä. Tilanteisiin joudutaan kuitenkin reagoimaan takamatkalta – kehitetyistä algoritmeista huolimatta kukaan ei tiedä etukäteen, millainen on seuraava variantti.

– Varianttiräätälöityjen rokotteiden saatavuusaikatauluista meillä ei ole vielä tarkkaa tietoa.

Vaikka koronakurimuksessa on nyt näkynyt valoa tunnelin päässä, ei virusta ole vielä lopullisesti nujerrettu. Syksyn tullen on hyvä varautua siihen, että viruksen kierto taas vilkastuisi.

– Ylipäänsä hengitysteitse leviävien virusten määrä vähenee kesää kohden mentäessä. Syksyllä ne taas lisääntyvät, Nohynek sanoo.