Reijo Ruokasen kolumni: Nyt kehun Anna Kontulaa, mutta Tuomioja…

Kansanedustaja Anna Kontula osallistuu yhteiskunnalliseen keskusteluun erinomaisella tavalla, kirjoittaa Reijo Ruokanen.

Olen kahdessa viime kolumnissani jakanut kehuja outoihin osoitteisiin. Ensin kiitin vihreiden Ville Niinistöä, Pekka Haavistoa, Maria Ohisaloa ja Iiris Suomelaa puolustuspoliittisista näkemyksistään.

Lue lisää: Reijo Ruokasen kolumni: Kehuja outoihin osoitteisiin

Sanna Marin, Jussi Halla-aho ja Riikka Purra pääsivät kehulistalle kaksi viikkoa myöhemmin.

Lue lisää: Reijo Ruokasen kolumni: Marin, Purra ja Halla-aho ansaitsevat kehut – ja sitten on Tuomioja...

Nyt kehun kansanedustaja Anna Kontulaa (vas), jonka kanssa olen aivan eri mieltä.

Kontulan mukaan (HS 25.4.) Nato-jäsenyys ei välttämättä parantaisi Suomen turvaa, mutta saattaisi lisätä Suomeen vihamielisesti suhtautuvien maiden määrää.

Vladimir Putin on Kontulan mielestä saanut keskustelussa liian suuren roolin, koska hän on jo vanha mies eikä enää kauaa määrää tahtia Venäjällä.

Siksi asiaa pitäisi käsitellä Venäjän eikä Putinin kautta, hän sanoo.

”Tiedetään, että Ukrainan jälkeen Venäjä ei ole lähiaikoina hyökkäämässä yhtään mihinkään”, Kontula perustelee.

” En tiedä, mistä Kontula on saanut tietoonsa, ettei Venäjä Ukrainan jälkeen kaavaile hyökkäävänsä yhtään minnekään.

Näkemykset ovat erikoisia. Putin, 69, ei ole presidentiksi kovinkaan vanha. Hän on nuorempi kuin esimerkiksi Sauli Niinistö (73) tai Joe Biden (79).

Putin on diktaattori. Usein diktaattorin valta siirtyy seuraavalle yksinvaltiaalle. Mikään ei viittaa siihen, että aikanaan Putinin tilalle tulisi joku rauhantahtoisempi presidentti.

En tiedä, mistä Kontula on saanut tietoonsa, ettei Venäjä Ukrainan jälkeen kaavaile hyökkäävänsä yhtään minnekään. Moldovassa ollaan asiasta aivan eri mieltä. Siellä Venäjän sotatoimia pidetään hyvinkin mahdollisina. Transnistriassa Venäjä jo miehittää Moldovaa.

Lue lisää: Mediatiedot: Transnistriassa useita räjähdyksiä – Moldovan mukaan alueelle yritetään luoda levottomuuksia tarkoituksella

Mistä siis kehut Kontulalle? Siitä, että hän on harkinnut tarkoin Suomen Nato-jäsenyyden hyötyjä ja haittoja ja päätynyt vastustavalle kannalle, jonka hän perustelee huolellisesti. Hän myös myöntää, että on mahdollista, että hän on väärässä. Hän osallistuu yhteiskunnalliseen keskusteluun erinomaisella tavalla.

Veteraanidemari Erkki Tuomioja, 75, on valinnut toisin.

Ensin hän keksi päästään, että Suomi ja Ruotsi valmistelevat puolustusliittoa, joka voisi korvata Nato-jäsenyyden. Eivät valmistele.

Seuraavaksi hän totesi, että Suomessa on vaikea käydä Nato-keskustelua, koska media on sotapsykoosissaan juurruttanut pelon kansaan.

Lue lisää: Erkki Tuomioja kohautti puheillaan sota­psykoosista – puolustautuu nyt Twitterissä

Suomi kestää yhden ylimielisen poliitikon oikuttelut oikein hyvin, mutta eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan varapuheenjohtaja voisi ehkä osallistua yhteiskunnalliseen keskusteluun muutenkin kuin ylimielisesti tuhahtelemalla ja muiden mielenterveydellisistä ongelmista vihjailemalla. Jos se ei millään onnistu, aina voi vaieta.

Viime kolumnissani lupasin, että seuraavaksi ehkä kehun kepua. Aihettakin olisi, mutta millään ei nyt mahtunut. Vielä koittaa sekin päivä ja kolumni.

Kirjoittaja on Tekniikan Maailman vastaava päätoimittaja.