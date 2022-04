9-vuotiaan kaappauksesta epäilty mies on tuomittu tappaja ja petos­tehtailija: Ampui perheen­isän teloitus­tyylisesti ja pakoili poliisia ulkomailla

Miehen pitkällisen rikoshistorian synkin vaihe ajoittuu vuoteen 2000, jolloin hän surmasi perheenisän teloitustyylisesti.

Mies tuomittiin parikymmentä vuotta sitten Helsingin Heikinlaaksossa tekemästään taposta. Lisäksi hän on syyllistynyt lukuisiin törkeisiin petosrikoksiin. Miehen elämäntapaa voi luonnehtia rikolliseksi.

Helsingin Kulosaaressa, vauraassa ja merellisessä kaupunginosassa paljastui perjantaina sangen poikkeuksellinen rikosepäily. Poliisi epäilee 54-vuotiaan miehen kaapanneen 9-vuotiaan pojan koulumatkan aikana tarkoituksenaan vaatia hänestä lunnaita.

Mies otettiin kiinni tuoreeltaan perjantaina, ja hänet vangittiin tiistaina Helsingin käräjäoikeuden päätöksellä todennäköisin syin epäiltynä panttivangin ottamisesta ja törkeästä ryöstöstä.

Turkulaislähtöisellä miehellä on takanaan ainakin 90-luvulle ulottuva rikoshistoria, jota voi toistuvuudessaan luonnehtia patologiseksi. Vuosien varrella mies on suoranaisesti tehtaillut erilaajuisia petosrikoksia valeidentiteettien turvin.

Hän on vaihtanut nimeään lukuisia kertoja vuosien varrella ja pakoillut poliisia etsintäkuulutettuna ulkomailla yhtenä aikansa etsityimpänä suomalaisrikollisena. Hän on vaihtanut virallisen nimensä lukuisia kertoja, mutta hän on käyttänyt myös tekaistuja nimiä.

Hänen rikoshistoriansa synkin vaihe ajoittuu kesään 2000, jolloin hän surmasi 34-vuotiaan perheenisän Helsingin Heikinlaaksossa uhrin omakotitalossa. Mies ampui uhrin kosketuslaukauksella takaraivoon.

IS uutisoi tuolloin, että mies oli lähtenyt ostamaan Keltaisessa Pörssissä myynnissä ollutta pistoolia, jota perheenisä kauppasi.

Mies lähti hieromaan kauppoja valeidentiteetin turvin uhrin omakotitalolle. Lähiomainen oli löytänyt perheenisän teloitustyylisesti ammuttuna asekaapin vierestä.

Mies sai syytteen murhasta. Käräjäoikeus kuitenkin katsoi, ettei teossa ollut murhalle tunnusomaista vakaata harkintaa. Käräjäoikeus tuomitsi tuolloin 33-vuotiaan miehen 12 vuoden vankeusrangaistukseen taposta, törkeästä ryöstöstä ja törkeästä ampumarikoksesta.

Hovioikeudessa tuomio koveni vuodella. Mies väitti, että hän oli unohtanut aseen olevan ladattu ja olisi refleksinomaisesti puristanut asetta estääkseen sen putoamisen. Hovioikeus ei tätä uskonut vaan katsoi, että ase oli tarkoituksella painettu uhrin takaraivoon.

Henkirikostuomiota suorittaessaan mies pahoinpiteli törkeästi toisen vangin saksilla Turun vankilassa.

Mies jatkoi petosrikosten tehtailua henkirikostuomiolta vapauduttuaan. Useiden petosten uhreiksi joutui naisia, jotka mies oli hurmannut puheilla miljoonabisneksistä ja luksuselämästä.

Lopputuloksena oli maksamattomia vuokra- ja luottokorttivelkoja ja uhkailuja.

Vuonna 2014 hän pakeni ulkomaille karttaakseen uusien törkeiden petosrikosepäilyjen selvittämistä. Hän oli saanut Keravan vankilasta poistumisluvan tavatakseen asianajajansa.

Mies pakkasi mukaansa kolme laukkua ja ajoi taksilla autoliikkeeseen Helsinki-Vantaan lentoaseman lähelle. Autoliikkeen väellä hän väitti olevansa töissä kansainvälisessä pörssifirmassa, tulevansa Lontoosta ja asuvansa vuoden Suomessa. Myyjät muistelivat poliisitutkinnassa, kuinka mies oli höpöttänyt heidät pyörryksiin ja ottanut koeajoon harmaan Audi A6:n. Menopelin hinta hipoi 75 000:ttä euroa.

”Koeajo” tarkoitti sitä, että mies autoineen häipyi Ruotsiin ja siitä pidemmälle Eurooppaan. Lopulta syyskuussa 2015 hän jäi kiinni pikkukylässä Pohjois-Italiassa.

Mies ehti pakoilla poliisia lähes 10 kuukautta. Suomen poliisin lisäksi häntä etsi ainakin Slovenian poliisi. IS raportoi, kuinka petosten turvin leveää elämää tavoitellut mies tuolloin sotkeutui muun muassa kymmenien miljoonien eurojen yrityskauppaan.

Slovenian valtio oli myymässä suksiyhtiö Elania. Suomalaismies tekeytyi ostajaehdokkaaksi ja eleli hulppeasti valtion piikkiin ennen kuin kärähti.

Helsingin käräjäoikeus tuomitsi hänet 2015 kaikkiaan 19:stä rikoksesta. Hänen syykseen luettiin muun muassa törkeitä petoksia ja petoksen uhrien uhkailuja vuosilta 2011–2015.

Jos mies aikanaan tuomitaan Kulosaaren rikosepäilyistä, häntä voi jälleen odottaa useiden vuosien vankeustuomio. Panttivangiksi ottamisesta voidaan tuomita vankeuteen vähintään yhdeksi ja enintään kymmeneksi vuodeksi. Törkeästä ryöstöstä vankeutta puolestaan voi olla luvassa kahdesta kymmeneen vuotta.

Kuulosaaressa uhriksi joutunut 9-vuotias löydettiin myöhemmin perjantaina iltapäivällä fyysisesti hyvässä kunnossa, mutta poliisin mukaan osa hänen omaisuudestaan oli viety.

Virkavalta pyytää yleisöltä havaintoja farmarimallisesta Mercedes Benzistä, joka on perjantain aikana mahdollisesti liikkunut Uudenmaan alueella. Auto on väriltään harmaa, ja sen kyydissä on ollut aikuinen mies ja poika.

Havainnot pyydetään ilmoittamaan osoitteeseen vakivaltavihjeet.helsinki@poliisi.fi tai numeroon 046 922 4651. Numeroon voi lähettää myös Whatsapp-viestejä.