Sää lämpenee vapuksi – sadekuurot voivat kuitenkin piinata viikonloppuna

Loppuviikko on koko maassa viileää, mutta viikonlopuksi lämpötila on kohoamassa.

Loppuviikon sää jatkuu koko maassa koleana, kertoo Forecan päivystävä meteorologi Anna Latvala.

Keskiviikkona Suomessa jäädään alle kymmenen lämpöasteen. Etelässä lämpötilat vaihtelevat neljän ja kahdeksan asteen vaiheilla, keskisuomessa nollan ja viiden asteen vaiheilla ja Lapissa nollan ja viiden pakkasasteen välillä.

– Aika kylmää on. Siinä on pieni lännen ja pohjoisen välinen viimakin. Pohjois-Lapissa voi olla kovia puuskiakin, muualla tuuli on selvästi heikompaa, Latvala kertoo.

Öisin on tiedossa pakkasta Etelä-Suomea myöten. Yön pakkasasteet vaihtelevat maassa kahden ja kymmenen pakkasasteen välillä.

– Kylmä yöhän tuo on vuodenaikaan nähden.

Torstaina sateet saapuvat maan etelä- ja keskiosiin. Maan keskiosissa voi olla tiedossa räntä- ja lumisateita, mutta etelässä sateet tulevat pääasiassa vetenä. Keskiosissa maata voi tulla jopa viisi senttimetriä lunta, mutta lumi sulaa nopeasti.

Lämpötilat säilyvät torstaina keskiviikon kaltaisena koko maassa.

Perjantaina sadekuurot jatkuvat. Lämpötila ei vielä perjantaina juuri nouse, mutta vappuaattona on todennäköisesti lämpimämpää.

Etelässä lämpötilat pyörivät vappuaattona kahdeksan ja kahdentoista asteen välillä. Keskiosissa mennään viiden ja kymmenen asteen paikkeilla ja Pohjois-Suomessa yhden ja seitsemän asteen välillä. Pohjois-Lapissa lämpötila vaihtelee nollan molemmin puolin.

Vappupäivänä lämpötila voi kohota vielä pari astetta lauantaista.

Vappuaattona ja -päivänä voi tulla sadekuuroja pitkin maata. Sateet tulevat todennäköisesti pääasiassa vetenä, mutta ilta- ja yöaikaan ne voivat tulla räntänä. Pohjoisosissa maata vapunkin sateet ovat todennäköisesti lumisempia.

Ilmatieteenlaitoksen meteorologi Iiris Viljamaa muistuttaa, että viikonlopun kuurot ovat vaikeasti ennustettavia. Kuurot pysyvät viikonloppuna todennäköisesti heikkoina.

– Vähän skeptisenä noiden sateiden alueellisen ennustettavuuden suhteen. Melko laajalti koko maassa voi olla kuuroluonteista sadetta vappupäivänä.

Viljamaan mukaan vuodenaikaa normaalisti muistuttavaan lämpimään kevätsäähän päästään näillä näkymin vasta parin viikon päästä.

– Tämän ja seuraavan viikon osalta on tavanomaista kylmempää, hän toteaa.