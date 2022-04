Yksipyöräisen monowheelin käyttöön ei vaikuta poliisitarkastajan mukaan se, millä nopeudella laitteella ajaa, vaan minkä tyyppinen laite on ja mikä on sen moottoriteho.

Kaduilla nähtävissä yksipyöräisissä monowheeleissä on myös tehokkaita malleja, joissa rakenteellinen nopeus on yli 25 km/h.

Yksipyöräiset ns. monowheelit yleistyvät etenkin ruokalähettien menopeleinä.

Helsingin Kampissa asuva kaupunkiaktiivi Juhani Polkko sanoo, että jalkakäytävien turvallisuus on uhattuna ja uusi uhka on monowheel.

– Olen Kampissa pitkään asunut, meillä on ollut pieni koira ja nyt meillä on vuoden ikäinen poika. Me haluamme asua kaupungissa turvallisesti ja rauhallisesti.

Ruuhkaisilla jalkakäytävillä monowheelit aiheuttavat Polkon mukaan vaaratilanteita. Yllättäviä tilanteita syntyy varsinkin porraskäytävien ja liikkeiden sisäänkäyntien kohdalla.

Törmäysriski on suuri, kun asukas tulee kadulle ja joku ajaa suojatiellä 20 km/h, Polkko sanoo. Kadunkulmat ovat miehen mukaan myös vaaranpaikkoja. Monowheel ja toinen jalankulkijan kauhu, sähköpotkulauta, ovat äänettömiä laitteita ja kiihtyvät nopeasti.

– Näitä tilanteita olen omin silmin nähnyt ja läheltä piti -tilanteita on osunut omalle kohdalle.

Yksipyöräiset monowheelit kiitävät äänettömästi kaduntallaajien keskuudessa.

Polkko on antanut palautetta niin Helsingin poliisille kuin ruokalähettiyritykseen siitä, että yksipyöräisillä ajetaan suojateillä vastoin liikennesääntöjä.

Polkko sanoo, että ennen monowheelejä tilanne alkoi ryöstäytyä jalkakäytävillä vuokrattavien sähköpolkulautojen myötä. Vieläkään tilanne ei hänen mielestään ole korjaantunut, koska poliisi ei ehdi kunnolla valvoa sähköpotkulautoja.

Nyt uusina häirikköinä ovat ilmaantuneet monowheelit.

Myynnissä on useita malleja. On hitaampia malleja, joiden rakenteellinen huippunopeus on alle 25 km/h.

– Tällaiset mallit ovat tieliikenteessä sallittuja, niillä voi ajaa ilman vakuutusta polkupyörän säännöillä, Polkko on selvittänyt.

Saatavilla on tehokkaita malleja, joissa rakenteellinen nopeus on yli 25 km/h.

Polkko väittää, että kyseiset laitteet ovat laittomia. Nopea monowheel on lain silmissä yhtä kuin mopo. Laitteet pitäisi rekisteröidä ja niille pitäisi hankkia liikennevakuutus.

Asiasta on paljon epätietoisuutta ja moni ajaa yksipyöräisellä laittomasti, Polkko sanoo.

– Juttelin yhden ruokalähetin kanssa, jolla on laite, jonka huippunopeus on 70 km/h. Lähetti vakuutteli kovasti, että Traficomin sääntöjen mukaan tämä on itsebalansoituva laite, jolla saa ajaa jopa jalkakäytävillä.

Poliisihallituksen poliisitarkastaja Heikki Ihalainen muistuttaa, että kevyissä sähköajoneuvoissa nopeuden yläraja on 25 km/h tunnissa.

Sähköpotkulaudat ja polkupyörät, joissa on moottori, saavat ajaa enintään 25 km/h -tuntinopeutta. Ne rinnastetaan polkupyöriin eivätkä ne vaadi liikennevakuutusta.

Niillä ei saa ajaa jalkakäytävillä.

Poliisitarkastaja Heikki Ihalainen sanoo, että jos rakenteellinen huippunopeus on yli 25 km/h, laite on moottoriajoneuvo.

– Jos on pyörätie, siinä saa ajaa. Jos on pelkkä jalkakäytävä, pitää ajaa ajoradalla.

Monowheelin käyttöön ei vaikuta Ihalaisen mukaan se, millä nopeudella laitteella ajaa, vaan minkä tyyppinen laite on ja mikä on sen moottoriteho.

Ihalainen sanoo, että jos rakenteellinen huippunopeus on yli 25 km/h, laite muuttuu eri vempaimeksi.

– Puhutaan moottoriajoneuvosta, se pitää rekisteröidä muutenkin.

Kaupat myyvät monowheelejä ja markkinoivat joidenkin mallien kiihtyvän 70 km/h nopeuteen.

– Kyllä niitä saa myydä, mutta ne on tarkoitettu suljetulle alueelle, Liikenneturvallisuuskeskuksen ylikomisario Dennis Pasterstein Helsingin poliisista opastaa.

Laitteita voi käyttää parkkihallin sisällä tai alueelle, jota ei koske yleinen tieliikennelaki. Silloin alueella pitää olla puomit ja ajoesteet.