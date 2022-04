Lohjalta löytyi miehen ruumis – saattaa olla tammikuussa kadonnut Eetu, 19

Poliisi ei voi vielä varmistaa vainajan henkilöllisyyttä. Oikeuslääketieteelliset tutkimukset ovat kesken.

Lohjalta Maksjoen kylän alueelta on löydetty sunnuntaina alkuillasta ruumis.

Asian vahvistaa rikoskomisario Rauli Salonen Länsi-Uudenmaan poliisista.

Koska oikeuslääketieteelliset tutkimukset ovat tällä hetkellä kesken, poliisi ei voi vahvistaa vainajan henkilöllisyyttä. Salosen mukaan vainajan oletetaan olevan mies.

Lohjalla katosi tammikuun alussa 19-vuotias Eetu Suonkanta. Poliisi julkaisi katoamisen jälkeen miehen nimen ja kuvan ja pyysi havaintoja hänen liikkeistään.

Viimeinen varma havainto nuorukaisesta tehtiin 3. tammikuuta Maksjoentiellä samalla alueella, josta nyt löytyi vainaja.

– Kun alueella on ollut pidempään henkilö kateissa, ja vaikka voisimme olettaa, että se on hän, emme voi antaa asiasta vielä vahvistusta. Tällä hetkellä tiedot ovat vielä vaillinaisia. Tiedotamme asiasta toki heti, kun asia on selvillä, Salonen sanoo.

Rikoskomisarion mukaan poliisilla ei viikonloppuna ollut aktiivista etsintää käynnissä Maksjoen alueella, joten tieto ruumiin sijainnista on tullut virkavallan tietoon muuta kautta.

Eetu Suonkantaa on aiemmin etsitty nimenomaisesti Maksjoen alueelta, jossa hänestä tehtiin viimeinen varma havainto 3. tammikuuta.

Salosen mukaan sunnuntaina löydetty ruumis löytyi sivummalta sellaiselta alueelta, jossa sitä ei ollut aiemmin havaittu. Rikoskomisario ei tässä vaiheessa kommentoi löytöpaikkaa tai muitakaan tietoja yksityiskohtaisemmin.

Poliisin mukaan sunnuntaina löytyneen vainajan kuolemaan ei epäillä liittyvän rikosta.

19-vuotiaan nuorukaisen tapausta on niin ikään tutkittu koko ajan kadonneena henkilönä, ei henkirikoksena.

Poliisi on tietoinen Suonkannan katoamisen ympärillä liikkuneista, henkirikokseen viittaavista kuulopuheista, mutta Salosen mukaan niille ei ole saatu minkäänlaista varmistusta poliisitutkinnassa.

– Meille ei ole tullut yhdestäkään vinkistä viitettä, että huhut henkirikoksesta pitäisivät paikkaansa. Olemme juosseet monen tiedon perässä, ja kaikki vihjeet on tarkistettu. Tapausta on koko ajan tutkittu kadonneena henkilönä, ei henkirikoksena.

IS kertoi aiemmin, että poliisin käsityksen mukaan Eetu Suonkanta oli ennen katoamistaan viettänyt aikaa kaverinsa luona. Hän oli lähtenyt kävellen liikenteeseen Lohjan Virkkalasta ja tallentunut valvontakamerakuviin muutamaa kilometriä ennen viimeistä havaintopaikkaansa Maksjoentiellä.

Virkavallan tietojen mukaan nuorukainen oli kulkenut Maksjoentiellä sijaitsevien autoliikkeiden läheisyyteen ja sen jälkeen lähtenyt tuntemattomasta syystä takaisin Virkkalaan päin.

Sen jälkeen hänestä ei ole tehty havaintoja. Puhelinta hänellä ei poliisin mukaan ollut mukanaan.

Katoamisen jälkeen poliisi julkaisi Suonkannan nimen ja kuvan ja pyysi havaintoja nuoren miehen liikkeistä. Katoamisalueella tehtiin maastoetsintöjä kevättalven aikana.