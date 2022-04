Suomalaisten huoli kriisitilanteen puhkeamisesta on yhdysvaltalaislehden mukaan kasvanut.

Suomen mahdollinen Nato-jäsenyys, asema Venäjän rajanaapurina sekä sotilaallinen varautuminen ovat herättäneet viime aikoina maailmalla keskustelua.

Nyt asiaan on perehtynyt myös yhdysvaltalaislehti Los Angeles Times, joka kertoo artikkelissaan suomalaisten maanpuolustus­tahdon näkyvän nyt muun muassa ilmoittautumis­vyörynä maanpuolustus­kursseille.

LA Times vieraili juttuaan varten Hämeenlinnassa naisten maanpuolustuskurssilla, jonka 400 osallistumispaikkaa täyttyivät lähes välittömästi. Kurssin aiheina olivat aseiden käsittely ja ampuminen, kyberturvallisuus sekä selviytyminen ulkomailta tulleen hyökkäyksen ensimmäisistä päivistä.

Artikkelista uutisoi aiemmin Helsingin Sanomat.

Lehden haastatteleman reservin kersantti Sonja Airikin mukaan kasvanut mielenkiinto maanpuolustukseen ei kerro niinkään pelosta, vaan halusta valmistautua kaiken varalle.

– Yhä useammat ihmiset ovat tietoisia sodan mahdollisuudesta. Sitä ei sanota ääneen, mutta rivien välistä lukemalla huomaa, että ihmiset ovat huolissaan, Airikki sanoi.

Artikkelissa käsiteltiin myös Suomen ja Venäjän pitkää ja hankalaa yhteistä historiaa, ja esimerkiksi sitä, miten dramaattisesti Venäjän hyökkäys Ukrainaan on muuttanut sekä Suomen turvallisuuspolitiikkaa että käsitystä Venäjän Suomelle aiheuttamasta uhasta.

– Muutos ei ehkä Suomen ulkopuolelta katsottuna näytä dramaattiselta, mutta Suomen politiikassa on varsin dramaattista sanoa Venäjän olevan potentiaalinen uhka ja syy turvallisuus­politiikkamme uudelleenarviointiin, kertoi LA Timesille Ulkopoliittisen instituutin johtava tutkija Charly Salonius-Pasternak.

Reserviläisliiton puheenjohtaja Ilpo Pohjolan mukaan muutos liiton kurssien kysynnässä on ollut valtava, ja kielii ihmisten ”heräämisestä” Venäjän uhkaan.

– Olemme tienneet sadan vuoden ajan, että rajan toisella puolen on pahuutta, mutta luulen, että ihmiset ovat nyt heränneet. He ymmärtävät, että meidän on oltava valmiita, Pohjola sanoi lehdelle.

Reserviläisliitto odottaa jäsenmääränsä kaksinkertaistuvan tänä vuonna 100 000:een jäseneen. Kaikki vuoden 2022 kurssit on varattu täyteen.