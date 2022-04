Mies on 178 senttimetriä pitkä, hoikka ja hänellä on harmaat hiukset.

Kotoaan Espoon Mäkkylästä on kadonnut 78-vuotias mies, Länsi-Uudenmaan poliisi kertoo Twitterissä.

Vaatetuksena miehellä on mahdollisesti lippis, lenkkeilypuku, ja lenkkarit tai kumisaappaat. Miehellä on hyvä kunto ja hän on poliisin mukaan lenkkeillyt Helsingin keskuspuistossa tai Pirkkolassa.

Poliisi pyytää ilmoittamaan havainnoista hätänumeroon 112.