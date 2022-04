Reserviupseeriliitto kannattaa Natoon liittymistä

Nato-jäsenyydelle on jäsenten vahva tuki.

Reserviupseeriliiton liittovaltuusto päätti myönteisestä Nato-kannastaan lauantain kokouksessa.

Liiton mukaan Nato-jäsenyys vahvistaisi Suomen kokonaisturvallisuutta ja puolustuskykyä. Nato-jäsenyydelle on liiton vahva tuki.

– Nyt tehdyllä järjestön virallisen kannan muodostamisella haluamme julkaista selkeän näkemyksemme ja olla tukemassa päätöksentekoprosessia, joka johtaa Suomen Nato-jäsenyyteen, liiton puheenjohtaja Aaro Mäkelä kertoo.

Suomen turvallisuusympäristö muuttui radikaalisti Venäjän Ukrainan hyökkäyksen jälkeen.

– Venäjä on osoittanut, että voimankäyttö on keskeinen osa sen keinovalikoimaa ja se on valmis käyttämään röyhkeästi laajamittaista sotilaallista voimaa tavoitteidensa saavuttamiseksi. Venäjän hyökkäys on vahvistanut entisestään suomalaisten maanpuolustustahtoa ja lisännyt kiinnostusta maanpuolustus- ja turvallisuuskoulutukseen, liittovaltuuston puheenjohtaja Markus Lassheikki kertoo.

Reserviupseeriliitto on reserviupseerien valmiuksia kehittävä toiminnallinen ja aatteellinen maanpuolustusjärjestö, joka tukee valtakunnan turvallisuutta. Reserviupseeriliittoon kuuluu noin 27 000 jäsentä