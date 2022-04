Poliisi etsii naista, joka lähti aamulla kotoaan Mikkelin Lehmuskylästä kävelylenkille, mutta ei ole palannut.

84-vuotias nainen lähti aamulla noin kello 9 kotoaan Mikkelin Lehmuskylästä kävelylenkille. Hän ei ole palannut kotiinsa, eikä häneen ole saatu yhteyttä.

Naisella on yllään punertava takki, mustat housut ja päässään punertavanruskea pipo. Nainen on noin 165 cm pitkä ja hänellä on silmälasit. Kävely on hidasta ja nainen käyttää kävelysauvoja. Poliisi pyytää ilmoittamaan mahdolliset havainnot naisesta hätäkeskukseen 112.