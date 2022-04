Main ContentPlaceholder

Kotimaa

Huippu­asian­tuntijan lohduton näkemys HAAPALA-TV:ssä Venäjän isku­kyvykkyydestä Suomessa: ”He ovat jo nyt sisällä keskeisissä toiminnoissamme”

Kybersodan huippuasiantuntija, eversti (evp) Aapo Cederberg arvioi HAAPALA-TV:ssä torstaina mahdollisia Venäjän kyberhyökkäyksiä Suomeen, niiden voimaa ja kohteita. Venäjä on uhkaillut Suomea sotilaallisilla ja poliittisilla seurauksilla, jos Suomi aloittaa jäsenyysneuvottelut Naton kanssa. Cederbergin mukaan Venäjä on valmistautunut iskuihin jo vuosia käyttäen hyväkseen suomalaisen siviiliyhteiskunnan avoimuutta ja kerännyt tietoa sähkönjakelusta, elintarvikehuollosta ja finanssimaailmasta. Kun aika on kypsä, isketään. Cederbergin mukaan suomalainen yhteiskunta on kuitenkin hyvin varautunut eli toimintojen täydelliseen lamauttamiseen hän ei usko. Katso koko tallenne tästä.

