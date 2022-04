Kyseinen tie on Helsingin poliisin mukaan haastava jalankulkijoiden turvallisuuden kannalta.

Poliisi valvoo parhaillaan koko maassa suojateiden turvallisuutta ja suojatiesääntöjen noudattamista kahden viikon ajan. Erityisesti Ratapihantie Itä-Pasilassa on osoittautunut haasteelliseksi, kertoi Helsingin liikennevalvontatoiminnon johtaja, ylikomisario Dennis Pasterstein Ilta-Sanomille keskiviikkona.

Poliisin kameraan tallentui Ratapihantiellä tiistaina tilanne, jossa henkilöauto ajaa vaarallisen läheltä jalankulkijaa, joka on jo lähtenyt ylittämään suojatietä. Pasterstein jakoi tilanteesta kuvatun videon Twitter-tilillään.

– Huh huh, Ratapihantiellä todella villiä meininkiä. 7 sakkoa eilen 45 minuutissa. Tällä suorituksella myös kortti hyllylle, lukee saatetekstissä.

VideoLLA nähdyssä tilanteessa on ollut kyse liikenneturvallisuuden vaarantamisesta ja vakavasta piittaamattomuudesta, Pasterstein avaa Ilta-Sanomille.

– Ajoneuvon kuljettaja ei antanut esteetöntä kulkua suojatiellä olleelle jalankulkijalle, teko oli omiaan aiheuttamaan vaaraa toisen turvallisuudelle, Pasterstein selittää teon tarkenteen.

Kyseinen tie on yhteensä kuusikaistainen ja sillä liikennöi myös raitiovaunuja ja runsaasti jalankulkijoita, Pasterstein kuvailee.

– Haasteena on, että autot lähtevät risteyksestä alamäkeen, ja äkkiähän se vauhti nousee. Ei riitä, että antaa liukua, vaan jarrua pitää käyttää aktiivisesti, että auto pysähtyy suojatien eteen, hän sanoo.

Helsingin kaupungilla voisi olla Pastersteinin mielestä tarvetta arvioida, voisiko jalankulkijoiden turvallisuutta parantaa kyseisessä kohtaa.

– Yksi kysymys on, että onko se suojatielle ylipäänsä oikea paikka. Toisaalta se on sen verran vilkas, että jalankulkijat pitää saada yli.

Helsinki on edelleen hyvin liikenneturvallinen kaupunki, Pasterstein haluaa muistuttaa. Liikennekuolemia on sattunut toistaiseksi yksi kuluvan vuoden aikana. Myös liikenneonnettomuuksien määrä on ollut laskussa.

– On silti tärkeää, että vaaran paikkoja tiedostetaan ja että niihin myös puututaan.