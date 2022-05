Sijaisvanhemmat Anne ja Juha: ”Alussa tuli pelkoa, kuinka pian lapsi lähtee meiltä pois”

Järvenpäässä Latva-Nikkoloiden perheessä on kahden biologisen tyttären lisäksi yksi sijoitettu tytär. Nyt perheessä on sisustettu uusi huone valmiiksi mahdollista uutta sijaislasta varten.

Ilta-Sanomat täyttää tänä vuonna 90 vuotta. Sen kunniaksi esittelemme 90 sankaria Suomesta.

Noin 18 vuotta sitten järvenpääläiset Anne ja Juha Latva-Nikkola olivat aivan tavallinen lapseton pariskunta, kun he tekivät päätöksen ryhtyä sijaisvanhemmiksi.

– Lapset ovat olleet minulle tärkeä asia aina, niin Juha olisi kyllä jäänyt matkasta, jos ei olisi halunnut lapsia, Anne, 38, kertoo.

– Niin se ei olisi ottanut mua mukaan ollenkaan, jos en olisi lähtenyt tähän touhuun mukaan, Juha, 56, nauraa.

Sijaiskodin voi tarjota niin lapsiperhe kuin lapseton pariskunta. Myös yksin asuva aikuinen voi toimia sijaisvanhempana.

Syväluotaavien keskustelujen jälkeen pariskunta otti yhteyttä paikalliseen sosiaali­työntekijään ja ilmoitti aikeistaan. Alkoivat kotikäynnit, perheselvitykset ja noin puoli vuotta kestänyt koulutusjakso.

– Meidät pistettiin itse pohtimaan, että ollaan ihan varmoja, että oikeasti jaksetaan. Ei voi kuitenkaan ajatella, että me otetaan lapsi ja palautetaan sitten, jos me ei pärjätäkään, Juha toteaa.

Puhelu sijoitetusta lapsesta olisi voinut tulla hetkenä minä hyvänsä, mutta pariskunnan elämän muuttanut puhelu tuli vasta vuosia myöhemmin.

– Tuli soitto, että nyt olisi tarve, että mikä teidän tilanne on. Kaikki tapahtui tosi nopeasti. Jos ajatellaan, että synnytyslaitoksella tulee lapsi maailmaan, niin kyllä se ihan yhtä iso ja mullistava asia on, oli se lapsi minkä ikäinen tahansa, Anne muistelee.

Uusi perheenjäsen, pieni tyttö, saapui perheeseen kesäaikaan.

– Hän oli sellainen pieni käärö. Yhdeksän kuukauden odotusaika jäi siitä pois, mutta se kaikki muu vauva-aika oli sitä samaa, mitä kenellä tahansa pienen lapsen kanssa, Juha kertoo.

Pienen tulokkaan myötä kodin huonejärjestys piti laittaa uusiksi.

– Me oltiin laitettu lastenhuone valmiiksi, mutta huoneessa oli leikki-ikäisen lapsen sänky. Meidän pitikin sitten hankkia pinnasänky, kun ei tietenkään tiedetty minkä ikäinen lapsi on tulossa. Emme edes tienneet, onko meille tulossa tyttö vai poika, Anne muistelee.

Lapsi oli enemmän kuin toivottu, mutta onnen tunteeseen sekoittui myös ristiriitaisia ajatuksia.

– Alussa tuli sellaista pelkoa, että kauanko lapsi voi meillä olla ja kuinka pian se lähtee meiltä pois, saako se olla meillä ikuisesti. Eli se oli ristiriitainen tunne, Juha muistaa.

Latva-Nikkoloiden perheessä riittää vipinää, kun perheen kolmen lisäksi Bichon frisé - koirat Kauno ja Paavo sulostuttavat arkea.

Pariskunta ei tiennyt huostaan otetun tytön taustoista etukäteen paljoakaan.

– Niitä taustoja ei muutenkaan välttämättä kauheasti avata, vaan sosiaali­työntekijä miettii, mitä meidän on tarpeen tietää lapsesta. Toisaalta se on ihan hyväkin, koska on kuitenkin asioita, jotka eivät kuulu meille. Me hoidamme lasta, se on se meidän tehtävä ja muut hoitaa muita asioita, Anne kertoo.

Latva-Nikkolat ovat alusta asti pitäneet yhteyttä tytön biologiseen perheeseen ja muuhun lähipiiriin.

– Alussa luottamuksen löytyminen vei kuitenkin aikaa, koska se on aina kipeä paikka, kun lapsi otetaan huostaan, Anne kertoo.

– Tänä päivänä iloitaan yhdessä lapsen onnistumisista ja sijoitetun lapsen lähipiiri on ollut mukana juhlissakin, Anne jatkaa.

Nyt vuosia myöhemmin Latva-Nikkoloiden värikkäässä kodissa vipeltää kahden Bichon frisé -koiran lisäksi kolme alakouluikäistä tyttöä, kaksi biologista lasta sekä sijoitettu lapsi.

– Sijoitettu tyttömme on temperamenttinen, mutta hän on ihan ikäisensä, eli ei hän erotu muista ikäisistään lapsista. Ei hänestä pysty sanomaan, että hän on sijoitettu. Sellaista leimaa ei ole otsassa, Anne kertoo.

– Hän on tosi terävä tyttö, aivan käsittämättömän terävä. Voidaan koko hänen lähipiirinsä olla hänestä todella ylpeitä, Juha jatkaa.

Sijoitettu tyttö on kutsunut Annea ja Juhaa alusta äidiksi ja isäksi.

– Asia on käyty läpi myös biologisten vanhempien kanssa, että se on sielläkin hyväksytty. Hän puhuu sujuvasti kahdesta äidistä, siinä on vain sellainen etunimiliite, että kummasta äidistä puhutaan. Monta kertaa voisi olla, että meitä ei hyväksyttäisi äitinä ja isänä, mutta se ei ole heiltä pois, Juha toteaa.

Lapsiperhearjen keskellä pariskunta muistaa viettää myös kahdenkeskistä aikaa. ”Iltaisin juomme aina yhdessä iltateetä ja katsomme poliisisarjoja sohvalla. Se on jokailtainen tapa. Kun talo hiljenee ympäriltä, niin on kiva iltaisin rauhoittua”, pariskunta kertoo.

Juha ja Anne ovat alusta asti halunneet puhua vaikeistakin asioista kiertelemättä sijoitetun tyttärensä kanssa.

– Meillä ei ole ollut mitään salaisuuksia tai vaiettuja asioita. Se on aina osa lapsen minuutta, että hänet on otettu huostaan. Se on myös vahvuus ja rikkaus, että hänellä on monta vanhempaa ja monta välittävää aikuista siinä ympärillä, Anne sanoo.

Latva-Nikkoloiden ison keittiöpöydän ympärillä olisi tilaa vielä suuremmallekin perheelle. Pian pöydän ääreen saattaa istahtaa yksi lapsi lisää, sillä perhe on päättänyt hakea jälleen uutta sijoitettua lasta.

– Nyt meillä on uusi elämänvaihe, kun lapset alkavat olla sen verran isompia, että heillä on harrastuksia ja kavereita ja jollain tavalla tuntuu, että kaipaisi vähän säpinää lisää, Anne sanoo.

Lapselle on sisustettu oma huonekin valmiiksi, vaikka vielä ei ole tietoa milloin mahdollinen sijaislapsi saapuu.

– Ajatus on, että lapsi tulee meille kuopukseksi, eli perheen nuorimmaiseksi. Mikä se ikä sitten, niin sen aika näyttää, Anne kertoo.

Tulevasta sijaislapsesta on keskusteltu myös perheen kolmen tyttären kanssa ja hyväksyntä uudelle perheenjäsenelle on saatu.

– Silloin kun mietittiin, että mitäs jos meille tulisi uusi sijaislapsi, niin nuorimmainen sanoi, että totta kai heti tänne vaan. Yksi lapsista tuumasi, että mitäs jos hän ei leiki meidän kanssa. Yksi tytöistä sitten sanoi, että minä opetan sen kyllä sitten leikkimään, Juha kertoo.

Vuonna 2020 oli kodin ulkopuolella sijoitettuna hieman yli 19 000 lasta ja nuorta. Heistä noin 8 000 oli saanut sijaisperheen.

Latva-Nikkolat kokevat, että olisivat jääneet paljosta paitsi, jos eivät olisi 18 vuotta sitten tehneet päätöstä sijaisvanhemmuuteen ryhtymisestä. He haluavat kannustaa harkitsemaan sijaisvanhemmuutta.

– Sanoisimme, että rohkeasti vaan lähtee mukaan siihen prosessiin. Että jos yhtään puntaroi, niin kannattaa ensin mennä kuuntelemaan avoimiin tilaisuuksiin, koska se ei vielä sido mihinkään, Anne sanoo.

– Sijaisperheenä eläminen on täynnä tunnetta, iloa ja riemua, mutta myös kiukkua ja tuskaa. Niin kuin missä tahansa perheessä. Välillä naurattaa kun illalla istahtaa sen jälkeen, kun on saanut lapset nukkumaan, että ohhoh, onpa kiva kun lapset saatiin nukkumaan, Juha hymyilee.

Arjen sankari -titteliä pariskunta kuitenkin vieroksuu.

– Me olemme perheenä arjen sankareita. Ei siksi, että meillä on sijoitettu lapsi, vaan siksi, että kaikki perheet ovat arjen sankareita. Tämä on aikamoinen ruljanssi pyörittää tätä perhettä. Onhan se kunnia jos joku sanoo meitä arjen sankareiksi, mutta se ei ole se syy, miksi tätä tehdään, Juha toteaa

– Sen moni sijaisvanhempi saa kuulla, että se on niin hienoa työtä mitä te teette. Ja se särähtää, koska me emme koe sitä työksi, se on meille elämäntapa. Me olemme tavallinen perhe, Anne jatkaa.