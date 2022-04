Perheenäiti joutui soittamaan hätäkeskukseen kahdesti. Toisella kerralla oli liian myöhäistä.

Pohjois-Karjalan käräjäoikeus on tuominnut vuonna 1993 syntyneen miehen pitkään vankeusrangaistukseen Kontiolahdella viime kesäkuussa tehdystä henkirikoksesta.

Samuli Tapani Pitkänen tuomittiin 11 vuoden vankeuteen isänsä taposta. Mielentilatutkimuksen mukaan hän oli rikoksenteon aikaan syyntakeinen, eli ymmärsi tekonsa seuraukset.

Vanhempiensa luona asunut poika oli ensin ajautunut sanaharkkaan iäkkään pyörätuoliin joutuneen isänsä kanssa. Perheen äiti arvioi tilanteen eskaloituvan niin pahaksi, että hän katsoi aiheelliseksi soittaa hätäkeskukseen.

Kun poliisipartio saapui, poika häipyi talolta ja piiloutui. Poliisien lähdettyä hän palasi vanhempiensa luo raivoissaan.

Pihamaalla lojui tulitikkuaski.

Tuomiolauselmasta ilmenee, että poika keitti vedenkeittimellä vettä ja kaatoi sitä 79-vuotiaan isänsä jaloille useita kertoja. Äiti joutui poikansa pahoinpitelemäksi yrittäessään estellä.

Lopulta nainen pakeni asunnolta ja soitti uudelleen hätäkeskukseen. Partio ennätti takaisin noin 20 minuutissa. Itkuinen ja hysteerinen äiti aneli poliiseja ottamaan pojan kiinni.

Poliisit huomasivat vanhuksen istumassa pyörätuolissa piharakennuksen edustalla ja pojan tekevän jotakin hänen ympärillään. Poika oli kasannut pyörätuolin alle ja ympärille koivuhalkoja ja asettanut yhden niistä isänsä syliin.

Osa puista oli palaneita. Maassa lojui tulitikkuaski, jossa oli runsaasti poltettuja tikkuja.

Isä tarvitsi toisen ihmisen apua pyörätuolilla liikkumiseen myös sisätiloissa, joten hän ei mitenkään kyennyt puolustautumaan poikansa hirmuteoilta.

Vanhus sanoi poliisien saapuneen täpärällä hetkellä, koska poika oli juuri aikeissa polttaa hänet elävältä. Isän käsiin oli jo syntynyt verta vuotavia haavoja ja jalkoihin jopa kolmannen asteen palovammoja.

Jo aiemmin sairastellut, heikkokuntoinen ja iäkäs mies joutui vuodepotilaaksi sairaalahoitoon. Hän menehtyi noin kolme viikkoa myöhemmin palovammoihin ja keuhkokuumeeseen.

Poliisit kuvasivat pyörätuolin alle ladottuja, osin palaneita. Äidin mukaan poika oli puhunut tappoaikeistaan jo pariinkin otteeseen saman päivän aikana.

Käräjäoikeus katsoi pojan aiheuttaneen isänsä kuoleman.

– Pitkäsen menettely on osoittanut päättäväisyyttä ja sitkeää surmaamispyrkimystä sekä kylmäverisyyttä. Teko on tehty tarkoituksellisesti kovia tuskia aiheuttaen ja sitä on myös pitkitetty tuskien lisäämiseksi, tuomiolauselmassa lukee.

Koska uhriksi oli joutunut heikko ja puolustuskyvytön vanhus, rangaistus oli käräjäoikeuden mukaan määrättävä keskimääräistä kovempana.

Viime vuosien oikeuskäytännön mukaisesti taposta on langetettu keskimäärin 9,5–10 vuoden mittaisia tuomioita. Kontiolahden tapauksessa oikeus katsoi 11 vuoden rangaistuksen olevan perusteltu.

28-vuotias mies tuomittiin tapon lisäksi liudasta lievempiä rikoksia, eli kolmesta pahoinpitelystä, ampuma-aserikoksesta, rattijuopumuksesta, kulkuneuvon kuljettamisesta oikeudetta ja virkamiehen väkivaltaisesta vastustamisesta.

Valtaosa näistä rikoksista juontaa juurensa kesään 2020, jolloin mies oli lähtenyt autolla liikenteeseen kortitta, humalassa ja haulikko mukanaan. Hän ei ollut totellut poliisin pysäytysmerkkiä. Kiinniottotilanteen koittaessa hän osoitti haulikolla kahta autossa istunutta poliisia vain metrien päästä. Ase oli ladattu ja toimintakuntoinen.

Vankeusrangaistuksen lisäksi surmaaja määrättiin maksamaan tuhansien eurojen oikeudenkäyntikulut sekä kärsimyskorvaukset isänsä läheisille.

Tuomio ei ole vielä lainvoimainen, sillä siitä voi valittaa hovioikeuteen.