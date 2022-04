Ilkka Kanerva saa toivomansa hautajaiset – ”Nämä samat henkilöt tulevat saattamaan Ilkan hänen viimeiselle matkalleen”

Kansanedustaja Ilkka Kanerva kuoli kiirastorstaina. Hänelle suunnitellaan pieniä hautajaisia.

Pitkäaikaiseen sairauteen viime viikolla menehtyneen kansanedustajan, ministeri Ilkka Kanervan hautajaiset pidetään lähisuvun kesken.

– Pienet hautajaiset olivat Ilkan toivomus, leski Elina Kanerva viestittää.

Elina Kanerva saapui tiistaina Helsinkiin ja osallistui eduskunnassa edesmenneen miehensä muistotilaisuuteen. Seisoessaan eduskunnan lehtereillä olemuksesta oli aistittavissa suuri suru ja kaipaus.

Ilkka Kanervan leski Elina Kanerva (toinen vasemmalta) seurasi tiistaina edesmenneen puolisonsa muistolle järjestettyä hetkeä eduskunnassa yhdessä tyttärensä Mariamin (vas.) sekä Ilkka Kanervan sisarten Hannelen ja Riitan kanssa.

Yhdessä 24 vuotta

Rakkaan poismeno on ottanut koville. He ehtivät olla yhdessä 24 vuotta. Elina Kanerva viestitti jo aiemmin Ilta-Sanomille olevansa äärimmäisen kiitollinen siitä, kuinka paljon hänen miestään on muistettu ja muistetaan edelleen. Ihmisten kunnioitus Ilkka Kanervaa ja hänen muistoaan kohtaan on ollut suuri.

Ilkka Kanerva halusi sairastaa julkisuudelta piilossa ja samaa linjaa hän toivoi hautajaisilleen.

– Ilkan toivomus oli, että hänen hautajaisensa pidetään vain läheisten kesken, Elina Kanerva viestittää ja toivoo, että tätä toivetta kunnioitetaan.

Vuonna 2019 toukokuussa Turussa avioituneen pariskunnan häissä oli tuolloin läsnä vain heille läheiset ja rakkaat ihmiset.

– Nämä samat henkilöt tulevat saattamaan Ilkan hänen viimeiselle matkalleen, Elina Kanerva viestittää ja toivoo nyt perheelle ja läheisille rauhaa surun keskellä.

Pariskunta vietti viimeiset viikot kotonaan Turussa. Elina Kanerva julkaisi perjantaina Instagram-tilillään koskettavan tekstin poismenneen puolisonsa muistoksi.

– En tiedä jos kaikki jo sanottiin, mitä matkalla tarvitaan. Yhä luottaa voit käsiin siunaaviin, kotiin sinua kannetaan. Ilkka Armas Mikael 28.1.48-14.4.22, Elina Kanervan julkaisemassa kirjoituksessa sanotaan.

Eduskunta kunnioitti muistoa

Eduskunta kunnioitti kokoomuksen kansanedustajan Ilkka Kanervan muistoa tiistaina.

Eduskunnan puhemies Matti Vanhanen (kesk) piti täysistunnon aluksi Kanervalle muistopuheen, jonka aluksi hän kohdisti sanansa Kanervan omaisille ja läheisille, jotka seurasivat muistohetkeä eduskunnan lehteriltä.

– Hän jätti korvaamattoman aukon perheeseen, tänne eduskuntaan ja koko Suomeen, Vanhanen sanoi.

Vanhanen totesi, että Kanerva omisti julkisen elämänsä yhteiskunnalle.

Kanervan paikka istuntosalin eturivissä oli tyhjä. Pulpetille oli asetettu kukkakimppu Aalto-maljakossa. Kimpussa oli valkoisia ruusuja ja sineraarioita.

Muistotilaisuus nostatti monelle kyynelen silmäkulmaan eduskunnan suuressa salissa. Muun muassa Timo Heinonen (kok) pyyhki silmäkulmiaan kuunnellessaan puhemiehen muistosanoja.

– Aika ainutlaatuisen ystävyyden sain hänen kanssaan kokea. Kun tulin eduskuntaan 2007, olin kokoomuksen nuorin kansanedustaja. Kaksi edustajaa, Ben [Zyskowicz] ja Ike, ottivat lämmöllä vastaan. Syntyi vahva työ- ja ystävyyssuhde, jopa tietyllä tavalla isällinen suhde aikanaan, Heinonen kertoi yhä liikuttuneena.

– Iken kanssa vaikeat hetket yhdistivät ja vahvistivat. Iken kuolema on edelleen kova paikka, Heinonen jatkoi.