Seitsemän uskomatonta kesämökin muodonmuutosta – upeaa jälkeä syntyy pikkurahallakin

Suomalaiset suhtautuvat mökkeilyyn intohimoisesti. Purkukuntoisista tönöistä on loihdittu lomaparatiiseja, mutta myös pienillä muutoksilla voi tehdä mökistään kotoisan.

Mökkikuume korvensi Sanna Helenius-Vilkkilää ja Jarkko Vilkkilää koronakesänä 2020. Tampereen ydinkeskustassa kerrostalossa asuva perhe tahtoi mökin, jossa pitää puutarhajuhlia, kuopsuttaa maata ja hyppiä trampoliinilla.

– Mökki tuo kaupunkiarkeen ihanaa vastapainoa. Saamme rusinat pullasta, Sanna sanoo.

Kesällä 2020 mökki tönötti metsätontilla 1980-lukulaisessa ruskeudessaan. Musta maali ja ”kasarikaiteiden” kaataminen muuttivat ilmettä nopeasti modernimmaksi.

Mökki löytyi nopeasti Urjalasta, ja kohta beige mökki vuodelta 1986 kääntyi uuteen uskoon. Puutalon musta ulkoasu on nyt kuin suoraan asuntomessuilta.

Kriteerit mökille olivat selkeät: ajomatkaa alle tunti, yksinkertainen remontoitavissa ja freesattavissa oleva malli, ulkonäöltään selkeä. Sähköt piti olla, juoksevasta vedestä ei niin väliä. Edullinen.

Pariskunta oli remontoinut aiemmin neljä asunto-osaketta, mutta kokemusta erillistalon erikoisuuksista ei ollut.

Aiemmin mielessä oli siintänyt siirtolapuutarhamökki, mutta ajatus oli vaihtunut suurempaan tonttiin kaukana naapureista. Perheessä on kolme lasta: 11-vuotiaat kaksoset Vieno ja Vilho sekä Valto, 8.

– Mielikuvaharjoittelin meidät postimerkin kokoiselle pläntille siirtolapuutarhassa ja tajusin, että saadaan sieltä lähtöpassit ennen syksyä, Sanna sanoo.

Urjalan mökki tuli juhannuksena myyntiin, ja kun pankista saatiin vihreää valoa lainalle, lyötiin kaupat lukkoon heinäkuun lopussa. Mökki maksoi 34 000 euroa.

Jo pelkkä vanhan kaiteen poistaminen uudisti profiilia. Alemman kuvan jälkeen pihalle rakennettiin kolme metriä leveä terassi.

Pinta-alaa on 50 neliötä, ja siihen sisältyy tuvan lisäksi erillinen sauna ja sen pukuhuone.

– Varmaan ekana viikonloppuna aloin pestä ja maalata seiniä, Sanna kertoo.

Keittiö pantiin uusiksi viime keväänä. Takan Sanna maalasi kalkkimaalilla mustaksi melkein heti, kun mökin avaimet olivat kädessä.

Heti kaatuivat terassia ympäröivät ”kasarikaiteet”, ja tiilitakka sai mustan maalipeitteen. Talon ulkonäkö muuttui merkittävästi, kun Sanna maalasi 80-lukulaisen beiget seinät mustiksi. Vanha saavityylinen huussi uusittiin nopeasti kompostoivaan.

Lapsille joulupukki toi ensimmäisenä jouluna trampoliinin, jonka jouset ovat saaneet kovaa kyytiä. Nyt lapset suunnittelevat, mitä voltteja mökkitrampalla pääsee kesällä harjoittelemaan. Mökkikausi alkoi pääsiäisenä.

Kaupunkilaiset Sanna Helenius-Vilkkilä ja Jarkko Vilkkilä nauttivat mökillä luonnon rauhasta ja pienen joen liplatuksesta.

Viime kesänä keittiö uusittiin, ja kesällä perhe laajensi terassia 32-neliöiseksi. Tänä kesänä aikeena on rakentaa lapsille erillinen nukkumatila, johon olisi pääsy terassilta. Keittiön ja makuualkovin väliin Sanna tahtoo sermin, ja kaivo pitäisi puhdistuttaa.

Tähän mennessä remonttiin on kulunut noin 6 000 euroa. Uudistuksia on tehty pikkuhiljaa, kun rahaa on siirretty palkasta sukanvarteen.

Aiemmin Sanna on remontoinut asuntoja ennen sisään muuttamista, ja hän sanoo, että pikkuhiljaa tekemisessä on vissi puolensa. Mökki on perheen ensimmäinen, ja rutiinit ovat muotoutuneet ajan kanssa. Esimerkiksi ajatus lapsille rakennettavaan huoneeseen tarvitsi aikaa hautuakseen.

Taustaltaan Sanna on muotoilija, ja mökin visuaalinen linja on tarkka. Sisustukseen hän on hankkinut paljon kierrätyslöytöjä. Mökillä tunnelma saa olla lämmin ja toisenlainen kuin kotona, Sanna sanoo.

– Ei tullut mieleenkään maalata 1980-luvun paneeleita piiloon, hän sanoo.

Kevään mittaan Ilta-Sanomien verkkosivuilla on esitelty myös monia muita upeita mökkien muodonmuutoksia. Koostimme niistä parhaat palat.

Mervin saunakamarissa voi nyt nukkua

Mervi Rahkosen seitsemän neliön saunakamari raikastui kevyessä remontissa tunkkaisesta pukukopista nukkumiskelpoiseksi huoneeksi.

Mervin isän 1970-luvulla rakentama kamari tuntui jopa kokoaan pienemmältä, sillä tummuneet hirsiseinät imivät kaiken sen vähäisenkin valon, joka pikkuruisista ikkunoista sisään tulvi.

– Saunakamari oli siinä kunnossa, mihin se jäi, kun äitini kuoli toistakymmentä vuotta sitten.

Mervi Rahkosen saunakamarilla oli monta käyttäjää, ja siksi tavaraa oli kertynyt isot määrät.

Kaikenlainen krääsä, kuten vanhat verhot, kuvat ja risat tavarat, saivat lähteä.

Seinät ovat vaaleaa beigeä, ja yhdestä seinästä tuli pesun jälkeen niin siisti, ettei sitä tarvinnut maalata. Seinien lisäksi Rahkonen maalasi tilan katon. Muut seinät hän maalasi ensin pohjamaalilla ja sitten kaikki pinnat kolmeen otteeseen.

Peilin Rahkonen maalasi samalla sävyllä kuin katon.

Saunamökin raikkaan ilmeen salaisuus on erilaisten vaaleiden sävyjen yhdisteleminen. Ikkunan ja ulko-oven karmit maalattiin puhtaanvalkoisella. Vanha sänky pääsi siistimisen jälkeen paikoilleen sellaisenaan.

Saunakamarin sisustusesineet, kuten viltin ja kannun, Mervi löysi päämökistä. Peite päätyi kamariin omasta kodista, ja räsymaton tilalle Mervi hankki uuden, hillityn sävyisen maton. Ilmaisia olivat myös sisustusheinät. Ne sisustuksesta innostunut tytär haki rantakaislikosta.

Aikaa pintaremonttiin kului vain neljä päivää. Muodonmuutos on seesteisen skandinaavinen ja moderni.

Rahaa pintaremonttiin meni 50 euroa, mihin vaikutti toki se, että vanhoja maaleja, pensseleitä, kittiä, maalipesua ja suojatarvikkeita löytyi omasta takaa.

Jaanan saunatupa kirkastui

Jaana Kemppaisen perheen 20 neliön saunamökki Saimaan rannalla muuttui remonttikäsittelyssä valoisammaksi ja viihtyisämmäksi.

Sulkavalla sijaitseva vanha tila on jaettu suvun kesken pienemmiksi osioiksi. Kemppisen perheen rantatontille valmistuu kesällä uusi mökki. Uudisrakentaminen on lisännyt intoa laittaa paikkaa kuntoon muiltakin osin.

– Sauna tupineen on siirretty rantaan päätilalta vuonna 1964. Sen jälkeen sitä ei ole juurikaan ehostettu, joten oli jo aikakin käydä vähän pintoja läpi, Jaana kertoo.

Saunatuvan muutos lähti liikkeelle terassin kunnostuksesta ja oviremontista.

Muutoksessa tärkeässä roolissa oli vanha emännänkaappi, joka on tuotu sota-aikaan Karjalasta. Kaapin maalipinnat lohkeilivat. Emännänkaapin tuunaukseen Kemppaiselta kului aikaa taukoineen noin kuukausi, sillä vanhoissa pinnoissa oli paljon hiomista. Hän maalasi emännänkaapin valkoisella ja vaaleanvihreällä sekä vaihtoi vetimet ja yläkaapin tason uuteen vaneriin.

Paikalle on rakennettu uusi kesäkeittiö, laituri ja perustukset mökille. Vanhaa pihaa on myös karsittu ylimääräisestä kasvillisuudesta.

Terassi uusittiin kauttaaltaan ja suojaa siihen saatiin vanhoista ikkunoista, jotka sijoitettiin terassin eteen. Ikkunat ostettiin käytettynä 200 eurolla. Myös tuvasta tuli valoisampi, kun mökkiin valittiin ovi, jossa on ikkuna.

Uuden maalipinnan sai myös vanha pöytä, jonka remontoija lyhensi tilaan paremmin sopivaksi. Uutena ostettiin ainoastaan vuodesohva.

Kokonaisuudessaan saunatuvan remonttiin meni muutamia satoja euroja. Vaikka pikkubudjetissa pysyminen oli Jaanan mukaan mukavaa, aivan kaikesta ei kannata yrittää pihistää.

– En itse säästäisi esimerkiksi seinämaaleissa. Valitse siis mieluummin kunnollinen ja kestävä maali ja tee pohjatyöt hyvin. Meidän tavoitteenamme on, että seinäpinnat kestävät näin seuraavat 60 vuotta.

Mia halusi remontoijan unelman

Mia Piiparisen 90-neliöinen kesäpaikka Kanta-Hämeessä muuttui täysin uuteen uskoon. Sisustussuunnittelija löysi puolentoista tunnin ajomatkan päästä 1970-lukua henkivän kesäpaikan, joka oli kaikkea muuta kuin muuttovalmis.

Juuri sitä Piiparinen halusikin.

– Paikka oli aika huonossa kunnossa, mutta minussa heräsi halu pelastaa se purkutuomiolta.

Mökki oli täynnä vanhoja huonekaluja, ja tyyli suoraan 1970-luvulta. Piiparinen näki silti heti, että siitä saisi pienellä vaivalla aivan toisenlaisen.

Mökin modernin ja valoisan ilmeen loihtivat ammattilaiset, jotka hioivat ja käsittelivät lattiat sekä maalasivat mökin pinnat valkoisella. Sisustus rakentui Piiparisen tavaroilla, joita oli jäänyt käsiin sisustussuunnittelijan uralta.

Vaikka mökki on sisältä vaalea, on sen ulkopinta tummanharmaa. Piipariselle oli tärkeää, että kesäpaikkaan saadaan kaunis terassi.

Vaaleaa puuta olevasta ajanviettopaikasta aukeaa nyt avara maisema kohti rantaa. Piiparinen päätyi kunnostamaan myös rannan, vaikka varsinaista ruoppausta ei tarvittu. Sepelillä, suodatinkankaalla ja rannan putsaukselle alue muuttui täysin.

Mökin muodonmuutos alkoi keväällä 2019 ja kesti kuukauden verran. Piiparisen apuna oli hänen firmansa kaksi työntekijää, joiden käsissä kesäpaikka muuttui täysin.

Piiparinen piti itsellään vain mökissä olleen keittiönpöydän levyn. Muu irtaimisto rahdattiin roskalavalle.

Mökin sisustussuunnitelma perustui toimiviksi todettujen ratkaisujen lisäksi sisustussuunnittelijan henkilökohtaisiin mieltymyksiin. Naiselle oli tärkeää, että kaukana sijainnut huussi siirrettäisiin lähemmäs taloa.

Lisää makuupaikkoja saatiin, kun Piiparinen siirsi keittiön olohuoneen yhteyteen. Vanhasta keittiöstä saatiin mökkiin toinen makuuhuone.

Mökin muodonmuutos maksoi kaikkinensa 30 500 euroa. Saunaa ja pesutilaa ei remontoitu, mutta muuten pinnat käsiteltiin kauttaaltaan.

Suurin osa budjetista meni remonttiin, kuten uuden väliseinän tekoon, keittiön asennukseen ja terassin tekoon. Rannan kunnostukseen meni puolitoista tuhatta euroa.

Paulan 1980-luvun mökki sai kattomaalia

Pääkaupunkiseudulta kotoisin oleva Paula Kaunisto ei ollut pitänyt itseään aiemmin mökki-ihmisenä, mutta jostakin syntyi kaipuu supisuomalaisen unelman keskelle.

Urjalassa sijaitsi vanhempien 58-neliöinen mökki, joka oli jäänyt isän kuoleman jälkeen iäkkään äidin vastuulle. Vähällä käytöllä oleva kesäpaikka kaipasi kipeästi uutta omistajaa, joka pitäisi siitä huolen.

Keväällä 2021 Paulasta tuli mökin omistaja. Alkukesällä alkoi remontti, jossa mökin aikakaudelle tyypillinen, hieman pimeä ja tunkkainen ilme sai väistyä.

Urjalan mökki on Kaunistolle rakas, sillä naisen puuseppänä työskennellyt isä rakensi sen 1980-luvun puolivälissä omin käsin synnyinmaisemiinsa. Myös useat mökin kalusteista ovat isän käsialaa.

Mökin ilme raikastui valtavasti pelkällä puhtaanvalkoisella maalilla, jolla Kaunisto kävi läpi seinäpinnat, ikkunanpuitteet ja takan. Suurin valoisuutta lisää tuova yksityiskohta oli kattopaneeli, jonka Kauniston avomies uusi pyökinvärisestä valkoiseksi.

Valkoisen avulla tilaan saatiin avaruutta. Ennen melko kirjava sisustus rauhoitettiin käyttämällä maanläheisensävyisiä tekstiilejä, joihin yhdistettiin ripaus mustaa ja ruohonvihreää.

Sivutoimisesti sisustussuunnittelijan töitä tekevä Paula toteutti muutoksen avomiehensä ja kahden lapsensa avustuksella, pikkubudjetilla.

– Huonekalut ja jopa maalit hankimme käytettyinä, yhtä peiliä lukuun ottamatta.

Pintaremontti jatkuu ensi kesänä. Silloin Paula maalaa tuvan lattian vaaleanharmaaksi. Uutta väriä pintaan saavat myös isän tekemä pirttikalusto, mökin sokkeli ja terassi.

Janitan mökistä tuli astioidenkin koti

Kun Janita Leutola hankki itselleen kesäpaikan puolen tunnin ajomatkan päästä kotoaan, jotkut ihmettelivät hankintaa. Hinta oli sopivan edullinen, 119 000 euroa, mutta heikkouksiakin oli.

Vapaa-ajanasunnon tontti oli Leutolan mukaan ”äärimmäisen haastava”. Itse rakennus oli 1960-luvulta ja se oli toiminut viime vuodet lähinnä varastona.

Vaadittiin pieni pintaremontti, jonka jälkeen kesäpaikan haasteet oli voitettu. Tuoreella maalilla, uusilla keittiökalusteilla ja retroastioilla mökistä sukeutui todellinen lomaparatiisi.

– Ystävämme taisivat olla aika järkyttyneitä, kun ostimme paikan. Olihan se aluksi aikamoinen, Janita Leutola sanoo.

Mökin katseenvangitsijoita ovat vanhat Arabian astiat, joista osa on edellisen omistajan, osa Leutolan kirpputorilöytöjä. Leutola on tyytyväinen, että astioille löytyi nyt paikkansa, sillä hänen kotiinsa ne eivät sovi.

Vanhan verannan kohdalla on poikien vuodesohva, jossa on mukava lekotella pehmeissä lakanoissa. Kivenheiton päässä on tyyni järvi.

Yhdeksänkymmentäluvulla syntyneen Leutolan rakkaus retroastioihin on ihmetyttänyt osaa ystävistä, sillä henkilökohtaista yhteyttä 1970-luvulle hänelle ei ole. Värikkäät astiat tuovat kuitenkin hyvän mielen.

Annin ja Harrin mökkitontti kokee suuria muutoksia hitaasti

Vanha mökkitontti taipui nykyaikaiseksi vapaa-ajan paikaksi Mäntyharjulla, kun helsinkiläiset Anni ja Harri Hiekkanen ostivat järvenrantamökin 100 000 eurolla koronapandemian alussa.

Hirsimökki ympäristöineen vaati totaalista remonttia, eikä aviopari säästellyt työtunteja. Ensimmäisenä kesänä he kunnostivat tontilla sijainneen saunamökin ja huussin. Työtunteja kului yli tuhat, rahaa noin 5 700 euroa.

– Lisäksi viimeistelimme viime kesänä valmistuneen saunamökin ulkoa. Tämä tarkoitti homepesua, maalausta, katon paikkailua sekä ikkunoiden vuori- ja räystäslautojen uusimista.

Viime kesänä tontille nousi uusi aitta, terassi paljuineen, kesäkeittiön runko sekä uusia pensasaitoja näkösuojaksi. Kesäkeittiö ja aitta edellyttivät myös maatöitä, ja terassille, kesäkeittiöön ja aittaan vedettiin sähköt.

Hiekkaset ovat tehneet itse ”pitkästä tavarasta” eli tilanneet rakennusmateriaalit työmaalle ja käsitelleet ja asentaneet puutavaran itse.

Aitan rakentaminen oli yksi viime kesän päätöistä. Viimeistely jatkuu tänä vuonna.

Aitta on valmis juhannusvieraita varten. Alkuperäinen ajatus oli, että mökin ja pihan remontointiin kuluisi aikaa kolmen kesän verran. Tällä hetkellä näyttää selvältä, että remontti on ainakin neljän kesän projekti.

Remontin edetessä Hiekkasista on tullut realistisempia kuin urakan alkuvaiheessa. He ovat haudanneet suunnitelman siitä, että valmista tulisi kolmessa kesässä. Aikataulun muuttumisesta huolimatta oman mökin remontoiminen on yhä Hiekkasten iso, toteutunut unelma.

Hiekkasten mökkiremonttiin on kulunut tähän mennessä 16 700 euroa. Viime kesän osuus remontista on 11 000 euroa, mutta summa ei sisällä kesäkeittiön tulevia lasiovia, paljua eikä huonekaluja tai sisustusta.

– Säästimme esimerkiksi satoja euroja, kun löysimme vähän käytetyt ikkunat nettikirpputorilta. Ne eivät olleet suunnittelemamme kokoiset, mutta saimme laadukkaat ikkunat.