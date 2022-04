Tapio Sadeojan kolumni: Suomi on valmis

Vaikka Suomen vuosikymmeniä vaalimalta turvallisuuspolitiikalta putosi yhdessä yössä pohja pois, Suomen valtionjohdon toiminta näyttää hyvin järjestelmälliseltä ja määrätietoiselta, kirjoittaa Tapio Sadeoja.

Kun eduskunta alkaa keskiviikkona käsitellä hallituksen turvallisuusselontekoa, Suomi ottaa historiallisen askeleen uuteen aikaan.

Vähän kärjistetysti sanoen tästä päivästä alkaen minä hetkenä tahansa voi tulla ilmoitus, että Suomi on päättänyt hakea Naton jäsenyyttä. Viime viikolla sanottiin, että päätös tulee viikkojen sisällä. Valmius huomattavasti nopeampaankin päätöksentekoon on, jos valtionjohto sitä syystä tai toisesta edellyttää.

Palikat alkavat olla kohdallaan.

Kun Sauli Niinistö astui tasavallan presidentin virkaan ensimmäisen kerran maaliskuussa 2012, hän tiesi varmasti ottavansa kontolleen valtavan vastuun. Mutta tuskin hän uskoi pahimmissa painajaisissakaan joutuvansa luotsaamaan – toki yhdessä valtioneuvoston kanssa – Suomea läpi turvallisuus- ja puolustus­poliittisen kriisin, joka määrittää Suomen kohtalon vuosikymmeniksi eteenpäin.

Kyllä, presidentit ovat olleet kovissa paikoissa aikaisemminkin, etenkin sotien aikaiset presidentit. Niin karmeaa kuin se onkin, Niinistön ja muun valtionjohdon vastuu vertautuu sodanaikaisiin johtajiin, eikä niinkään rauhan ajan päättäjiin noottikriiseistä, Tshekkoslovakian miehityksistä ja muusta huolimatta.

Nytkin päätöksiä tehdään hyökkäyssodan riehuessa Euroopassa ja Venäjän uhan noustessa Suomenkin taivaanrannassa. Päätökset joudutaan tekemään arvaamattomissa olosuhteissa, eikä sellaista kuin varmuus päätösten seurauksista ole olemassakaan. Panokset ovat niin korkeat, ettei epäonnistumisen mahdollisuutta parane ajatellakaan.

Mutta ei niin paljon pahaa, ettei jotain hyvääkin. Vaikka Suomen vuosi­kymmeniä vaalimalta turvallisuuspolitiikalta putosi yhdessä yössä pohja pois, Suomen valtionjohdon toiminta Venäjän hyökkäyksen jälkeen näyttäytyy hyvin järjestelmällisenä ja määrätietoisena. Kuinka paljon siinä on optista harhaa, sitä on mahdoton sanoa, mutta suunta on selvä, ja niin kansa kuin poliittiset puolueetkin näyttävät marssivan sinne samaa tahtia.

Kiistatonta on, että Suomen Niinistön johdolla käynnistämä diplomaattinen offensiivi heti sodan alettua on ollut ainutlaatuinen maamme historiassa. Niinistö, pääministeri Sanna Marin ja ulkoministeri Pekka Haavisto ovat kaikki viestineet tahoillaan kansainvälisillä pelikentillä ilmeisen menestyksekkäästi, että Suomi tekee omat turvallisuuspoliittiset ratkaisunsa itse ja tekee ne ripeästi. Suomi pitää aloitteen omissa käsissään. Tai niin kuin Niinistö on asian ilmaissut: tennispallona ei ole hyvä olla.

Voi ilmaisun toki noukkia myös historian roskatynnyristä: ajopuuksi emme halua joutua.

Valtionjohdon toiminnan merkitys ja kansan luottamus siihen korostuu, kun alkaa ns. harmaa aika jäsenhakemuksen jättämisestä Naton jäsenyyteen. Tuona aikana kansalaisten ja koko Suomen henkinen kriisinkestävyys mitataan. Edessä voi olla uhkailuja milloin kenenkin suusta, informaatiovaikuttamista, kyberhyökkäyksiä, pelottelumielessä tehtyjä Venäjän joukkojen siirtoja ja kaikkea muuta vähemmän mukavaa.

Mutta Suomi on sisäisesti vahva: kansa on yhtenäinen, yhtenäisempi kuin sen koskaan olisi voinut kuvitella Nato-kysymyksessä olevan. Suomi on myös ulkopoliittisesti vahva: ei ole epäilystäkään, etteikö valtionjohdon diplomaattisten ponnisteluiden jälkeen Suomella olisi kaikki se ulkoinen tuki, mitä saatavissa on. Ei Naton turvatakuita, mutta monta muutakin tapaa saada lisäturvaa on.

Suomi on valmis. Niin valmis kuin se vain koskaan voi olla.

Kirjoittaja on Ilta-Sanomien entinen vastaava päätoimittaja.