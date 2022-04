Sotakaluston asiantuntija listaa Puolustusvoimien kalustosta Suomen tärkeimmät aseet.

Ukrainan puolustustaistelu Venäjää vastaan on yllättänyt asiantuntijat ja maallikot. Isompi ja voimakkaampi Venäjä ei miehittänytkään Kiovaa päivissä, eikä isoja läpimurtoja ole tapahtunut muillakaan rintamasuunnilla.

Mitä tulee armeijan kalustoon, Suomella on pullat uunissa vielä Ukrainaakin paremmin.

IS pyysi sotakaluston asiantuntijaa, bloggari Petri Mäkelää poimimaan Suomen puolustuskalustosta merkittävimmät ja parhaimmat välineet.

Hornet ja F35A

Hornet ilmassa vuonna 2015.

Tärkein työkalu puolustuksessa on hävittäjät. Tällä hetkellä Hornetit, lähitulevaisuudessa F-35:t.

– Ukrainassa sen näkee, mikä tilanne on, jos ilmapuolustusta ei ole tai jos se on heikossa kunnossa, Mäkelä sanoo.

Ukrainalla on käytössään vanhoja MIG-29-hävittäjiä, mutta niitä on melko vähän ja järjestelmä on vanha. Venäjä ei ole onnistunut toimimaan Ukrainan ilmatilassa silti täysin vapaasti. Ukraina on onnistunut torjumaan.

Hyvä ilmapuolustus mahdollistaa Mäkelän mukaan muiden aselajien toiminnan.

– Ei anneta ilmaherruutta samantien vastustajalle.

Kuvassa Norjan F-35-hävittäjiä. Suomi saa omansa käyttöön vuosikymmenen loppuun mennessä.

K9 ”Moukari” ja raskas raketinheitin

Seuraavana Mäkelän listalla tulevat uudemman pään tykistöaseet, panssarihaupitsi K9, lempinimeltään Moukari, sekä raskas raketinheitin 298 RSRAKH 06.

Ne antavat mahdollisuuden ”iskeä kovaa ja pitkälle.”

Mäkelä sanoo, että Ukrainassa molemmilla osapuolilla on käytössä kevyitä raketinheittimiä. Raskas raketinheitin, joka kuuluu Suomen varusteluun, on kuitenkin huomattavasti tehokkaampi ja tarkempi. Raskaiden raketinheittimien kantama on useita kymmeniä kilometrejä.

Raketinheittimien hyvä puoli on myös niiden keveys. Sen takia putkia voi olla yhdessä heittimessä suurikin määrä.

Panssarihaupitsin tarkoitus taas on ampua alle 20 kilometrin etäisyydelle.

Panssarihaupitsien koulutusta Parolannummella 2019.

Raskas raketinheitin 298 RSRAKH 06 on valmistettu Yhdysvalloissa.

Leopard 2A6

Yksi Suomen puolustuksen syömähampaista on Leopard 2A6 -taistelupanssarivaunu.

Mäkelä on panssarivaunujen tehosta vakuuttunut.

– Täysin eri sukupolvea kuin mitä Venäjällä on käytössä. Käytännössä kaikissa ominaisuuksissa parempi, Mäkelä sanoo.

Ukrainasta on levinnyt viime viikkoina paljon kuvia, joissa venäläiset panssarivaunut ovat jääneet jumiin mutaiseen ukrainalaismaaperään.

– Venäläisten tankkien maastoliikkuvuudesta on puhuttu paljon, mutta se ei ole kyllä vakuuttanut Ukrainassa, Mäkelä sanoo.

– Mitä meidän omat panssarimiehemme sanovat, kyllä Leopardeilla pääsee pahempiin paikkoihin kuin mihin venäläiset ovat saaneet omansa kiinni.

Suomi sai ”leopardeja” melko halvalla Alankomaista.

Maastoliikkuvuuden lisäksi Mäkelä uskoo, että suomalaisissa Leopardeissa ennen kaikkea miehistön selviytyminen on paremmalla tasolla kuin venäläistankeissa.

Suomi osti Leopardeja Alankomaista vuonna 2014. Sadan panssarivaunun hinta oli yhteensä 200 miljoonaa euroa. Hintaa on pidetty melko halpana.

Yllä mainittujen lisäksi Suomella on Mäkelän mukaan paljon hyvää puolustuskalustoa, kuten kranaatinheittimistöä, meritorjunta-ohjuksia ja ennen kaikkea koulutettuja sotilaita.

Mitä sellaista Suomella on, mitä Ukrainalta puuttuu omasta puolustustyöstään? Isoin asia lienee laivasto, jota Ukrainalla ei ole ollenkaan.

Mäkelä nostaa esimerkiksi Hamina-luokan veneet, joilla on valtavasti tulivoimaa. Veneet ovat pieniä, nopeita ja iskevät kovaa. Ukrainalla ei ole mitään vastaavaa.

– Maihinnousuille on pienempi riski, kun vihollisen laivastoa pystytään torjumaan kauempaa.

Puolustusvoimien kuvaa Hamina-luokan veneestä. Hamina-luokkaan kuuluvat ohjusveneet PGG Hamina, PGG Tornio, PGG Hanko ja PGG Pori.

Vaikka Ukrainalla ei ole omaa laivastoa, maan yhdeksi isoimmista onnistumisista on laskettu Venäjän Mustanmeren laivaston lippulaivan Moskvan upottaminen. Se tapahtui mitä ilmeisimmin maasta Ukrainan omalla Neptune-ohjusjärjestelmällä.

Suomen Neptunea vastaava ohjus on Saabin RBS-15-meritorjuntaohjus. Ohjuksia voi ampua meritorjuntaohjuspattereilla ja Rauma-luokan ohjusveneillä.

Ohjus on Mäkelän mukaan raskaampi ja pidemmälle iskevä.

– Todennäköisesti parempi kuin Neptune.

Meritorjuntaohjus RBS-15 on Mäkelän mukaan ”todennäköisesti parempi” kuin Neptune, jolla Ukraina upotti kuuluisan Moskva-laivan.

Mitä Ukrainalla sitten on, mitä Suomelta puuttuu?

Yksi asia tulee sotaa tarkasti seuranneille mieleen: taistelulennokit eli dronet. Ukrainan puolustuksessa paljon mainetta ovat niittäneet esimerkiksi turkkilaiset Bayraktar-dronet.

Mäkelä on yllättynyt Bayraktareiden tehokkuudesta.

– Ne ovat pystyneet toimimaan Venäjän ilmapuolustuksessa ja elektronisessa sodankäynnissä, mikä on yllättänyt. Pidin niitä liian riskialttiina Venäjän kaltaista armeijaa vastaan, Mäkelä sanoo.

Bayraktar kuvattuna sotaharjoituksessa Ukrainassa viime vuoden kesäkuussa.

Ukrainalla on Suomea enemmän sekä aseistettuja droneja kuten Bayraktareita että tähystykseen ja tulenjohtoon kelpaavia droneja.

Tätä ollaan kuitenkin korjaamassa.

Puolustusvoimat tiedotti viime viikolla, että se aikoo hankkia 1 000–2 000 suorituskykyistä lennokkia. Hankinnan kokonaisarvo on 14 miljoonaa.

Mäkelän mukaan näyttää siltä, että dronejen hankinta on reagointia juuri Ukrainan sotaan sekä Vuoristo-Karabahin konfliktiin, jossa droneilla oli suuri rooli.