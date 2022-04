Alaikäistä puukotettiin Inkoossa

Uhri on jo päässyt pois sairaalahoidosta.

15-vuotiasta puukotettiin 14. huhtikuuta Inkoossa, tiedottaa Länsi-Uudenmaan poliisilaitos.

Poliisin mukaan kyseessä oli illalla S-Marketin lähellä tapahtunut ryöstötilanne, jossa alaikäiset epäillyt olivat teräaseella uhkailemalla yrittäneet saada uhrin laukun.

Tilanne eskaloitui, ja 15-vuotiasta lyötiin veitsellä vatsaan. Hänet vietiin hoitoon Lastensairaalaan.

− Teräaseella vatsan alueelle aiheutettu vamma on aina hengenvaarallinen. Tässä tapauksessa asianomistajalla on kuitenkin ollut onnea matkassa, ja hän on jo päässyt pois sairaalasta, tutkintaa johtava rikoskomisario Mats Sjöholm kertoo tiedotteessa.

Epäillyt saatiin kiinni vielä saman illan aikana. Asiaa tutkitaan tällä hetkellä törkeän ryöstön yrityksenä, mutta rikosnimikkeet voivat tarkentua esitutkinnan aikana.