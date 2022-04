Yskittää eikä ole estetiikkaa, suree toimittaja Tuomas Manninen katujen ja jalkakäytävien hiekoittamisen kurjaakin kurjempia jälkivaikutuksia.

Onpa taas kevät.

Historiallisen hirvittävä, vaikka maailmantilanne huomioon ottaen valittaminen tuntuu tällä kertaa pikkumaiselta.

Jatkan silti, sillä toivon, ettei koskaan enää. Ihmiset ovat kurkkuaan myöten täynnä hiekkaa. Mielet ovat karheita kuin santapaperi. Hampaissa kirskuu.

Toivon, että tämän historiallisen hirvittävän kevään jälkeen laitetaan piste tälle hulluudelle, taajamasuomalaisten itseriittoiselle herruudentavoittelulle.

Hiekoittamiselle.

”Haastavan” talven jäljiltä jalkakäytävillä on nyt hiekkaa kuin Saharan laiteilla, vain syljeskelevät kamelit puuttuvat maisemasta.

Hiekkaa on enemmän kuin koskaan, voisin pitkän linjan helsinkiläisenä väittää. Ja uutisointi tuntuu tukevan silmämääräistä näkemystä ja kokemusta.

Ei näytä siltä, että on hiekoitettu. Näyttää kuin jalkakäytävät olisi asfaltoitu uudelleen – sepelillä. Kuulemma pääkaupungin viimeiset kohteet saadaan putsattua kesäkuun alkuun mennessä.

” Hengittäminen on pakollista, kukaan ei voi olla hengittämättä keväistä katupölyä.

Voiko tämä kehitys jatkua, mikäli talvet jatkuvat tällaisina? Milloin tulee vastaan seinä? Kohtuullisuus. Realismi?

”Haastavia” talvia tulee lisää ja lisää, koska ilmastonmuutosta ei pysäytä mikään. Etelän talvi tulee jatkossakin heilahtelemaan pakkasen ja suojasään välillä kuin seonneen seinäkellon viisari. Eli tarvitaan hiekkaa, hiekkaa, enemmän hiekkaa, fakiiri Kronblomia mukaillakseni.

Jalkakäytävien hiekoitus perustuu ajatukseen, että ihminen on luonnon herra. Ihmisen ei tarvitse alistua luonnon olosuhteille.

Se perustuu myös pohjoismaalaisen kansankodin hyveille, hyvinvoinnin ja välittämisen ideologialle, jossa ketään ei jätetä, kaikista huolehditaan.

Vai huolehditaanko?

Entä keuhkoillaan hengittävät?

Hengittäminen on pakollista, kukaan ei voi olla hengittämättä keväistä katupölyä. Terveellistä se varmasti ei ole.

Sen sijaan liukastumalla tapahtuvan kaatumisen voi välttää. Se ei ole luonnonlaki, että liukastutaan, vaikka ei hiekoitettaisikaan.

Radiossa hiekoituspuolen virkamies tai työntekijä kertoi Japanissa liikuttavan ulkona omalla vastuulla. Jos liukastuu ja kaatuu, se on oma vika, ei kaupungin virkamiesten syy tai taloyhtiön huoltoyhtiön laiminlyönti.

Näin olin kuulevinani. En takaa, että ymmärsin oikein.

” Urbaani potkukelkkailu kokisi renessanssin, jos hiekoitus loppuisi.

Mutta kiistämätön fakta on, että jokainen meistä voi tarvittaessa kävellä varovaisemmin, kun havaitsee liukkauden. Hengitystä voi sen sijaan pidättää vain rajallisen ajan. Sen jälkeen seurauksena on tuupertuminen.

Liukkailla voi tepsutella hyvin hitaasti tai voi hankkia jalkineet, jotka suojaavat liukastumiselta. Ei tepsuttelu ole noloa.

Kokeilin tänä talvena ensi kerran piikkilenkkareita. Uskomattoman hyvä pito! Lähes lensin eteen päin, mutta en kertaakaan kaatunut.

Ja aina voi hankkia jalkineisiinsa irtopiikit. Ennen niitä käyttivät potkukelkoilla sujuttelijat. Urbaani potkukelkkailu kokisi renessanssin, jos hiekoitus loppuisi.

Mikäpä sen ylväämpi tapa kulkea! Kun minä olin nuori, Helsingissä näki paljon potkukelkkailua. Kaikilla pihan lapsilla oli potkukelkka.

Muistaakseni.

Hiekkaa, hiekkaa, enemmän hiekkaa.

Päättyneenä talvena Helsinki kertoi käyttäneensä niin paljon merkkitavarasepeliä hiekoittamiseen, että se sepeli loppui. Lopputalvesta jalkakäytäville piti ajaa huonompaa laatua, herkemmin pölyävää.

Ja kyllä pölyää! Pilviksi, kun hiukan tuulee.

Huhtikuu voisi olla kaupungissa ihana vuodenaika. Lumet sulavat, purot solisevat, pensaat ja puut alkavat vihertää, lämpiminä öinä etelän maista saapuu punarintoja, laulurastaita, punakylkirastaita, räkättirastaita, jotka täyttävät laulullaan puistot ja pihamaat. Ensimmäiset perhoset lähtevät liikkeelle.

Aurinko lämmittää, terasseja availlaan.

Huhtikuu voisi olla ihana vuodenaika, mutta se on julmin. Yskittää eikä ole estetiikkaa. Hiekkaiset jalkakäytävät ovat sysirumia.

Tänä keväänä hiekkaa on niin paljon, että se peittää alleen jopa koiranpaskan. Ja silloin sitä on tosi paljon, sillä koirien määrä ja koirakuri (omistajakuri) tuskin on yhden talven aikana muuttunut mihinkään suuntaan.

Ehdotan, että kaupungit lopettavat hiekoittamisen.

Se toisi myös taloudellista säästöä.

” Vaikka kuinka hiekoitettaisiin, liukkaus voi silti yllättää.

Entä vanhukset, kuulen jo syyttävän kysymyksen?

Kömpelö vanhus ei taivu irrottamaan kaupan tuulikaapissa irtopiikkejä jalkineistaan.

Hauras vanhus loukkaa itsensä ehkä peruuttamattomasti kaatuessaan.

Heti tulee myös mieleen ensimmäinen koronakevät, kun riskiryhmäksi määritellyt vanhukset suljettiin koteihinsa. Oman turvallisuutensa vuoksi.

Siihen verrattuna todella liukkaita päiviä on kuitenkin aika vähän. Sitä paitsi, vaikka kuinka hiekoitettaisiin, liukkaus voi silti yllättää. On säitä, jolloin kaatumisriskiryhmäläisten on viisasta pysytellä sisällä.

Erityisesti kevättalvella, kun iltapäivän aurinko sulattaa tummat hiukkajyvät jään sisälle, ja yöllä pakastaa, hiekoittaa pitäisi kerran vuorokaudessa.

Vaikka juuri hiekoitettiin.

Päättymätön kierre.

Joka pitää ensi talvena katkaista. Lopetetaan kaikki hiekoittaminen. Eikö tässä olisi kansalaisaloitteen paikka?

Hiekoituskielto.