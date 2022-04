Ilmatieteen laitokselta arvioitiin jo maaliskuussa, että ilmanlaatu on palannut koronaa edeltävälle tasolle.

Katupöly heikentää ilmanlaatua vilkasliikenteisillä alueilla tiistaina. Ilmanlaatu vaihtelee pääosin hyvästä huonoon aamulla, kerrotaan Helsingin seudun ympäristöpalvelujen HSY:n katsauksessa.

Vilkasliikenteisten teiden ja katujen varsilla ilmanlaatu on välttävä tai huono. Muualla Uudellamaalla ilmanlaatu vaihtelee hyvästä erittäin huonoon. Myös Järvenpäässä ilmanlaatu on erittäin huono, Lohjalla sen sijaan hyvä, katsauksessa kerrotaan.

Sää jatkuu poutaisena ja päivän edetessä ilmaan nousee pölyä kuivilta kaduilta.

Ilmatieteen laitoksen ilmanlaatuindeksi näytti maaliskuun lopulla välttäviä, huonoja tai erittäin huonoja laatuarvoja suurissa kaupungeissa etelärannikolta Pohjanmaalle ja Pohjois-Savoon asti. Ilmanlaadun asiantuntija, erikoistutkija Pia Anttila Ilmatieteen laitokselta arvioi tuolloin, että katupölyn aiheuttamat ongelmat jatkuvat ainakin niin kauan, kunnes lumet sulavat.

Vilkastunut liikenne on Anttilan mukaan palauttanut ilmanlaadun samalle tasolle, jolla se oli keväisin ennen koronavirusepidemiaa. Ilmanlaatuun on vaikuttanut myös Venäjältä Kaliningradista levinnyt kulotus, joka on kuljettanut pienhiukkasia Etelä-Suomeen kevään aikana.