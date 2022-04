Kevätaurinko ottaa pian koko Suomen syleilyynsä – elohopeat voivat nousta jopa 17 asteen lukemiin

Tiistaina ja keskiviikkona mitataan todennäköisesti vuoden toistaiseksi lämpimimmät lukemat.

Nyt on sääkartoilla luvassa niin ihania kevätsäitä, että Forecan meteorologi Joanna Rinnekin suuntaa tulevina päivinä ulos.

– Minä aion todellakin mennä nauttimaan raikkaasta ilmasta. Kolea sää on kestänyt niin pitkään. Nyt, kun on luvassa aurinkoista säätä, se on aivan ihanaa, Rinne sanoo.

Jo tiistaina saatetaan mitata vuoden toistaiseksi lämpimimmät lukemat. Ennätyslukemia pitää hallussaan Hyvinkää, jossa mitattiin maaliskuun 20. päivänä 15,6 asteen lukemat.

– Vuoden toistaiseksi lämpimimmät päivät ovat käsillä nimenomaisesti tiistaina ja keskiviikkona. Ja koko viikon arkipäivät ovat aurinkoisia ja lämpimiä käytännössä koko maassa, Rinne sanoo.

Lämpimästä säästä saadaan kiittää korkeapainetta, joka hengailee Suomen, Ruotsin ja Norjan yllä.

Tämänhetkisen ennusteen mukaan lämpötilat poukkoilevat tiistaina suurimmaksi osaksi maata 10–15 asteen välillä.

– Mutta aivan taatusti tulee yksittäisiä paikkoja, joissa päivälämpötilat nousevat jonkin verran tätäkin korkeammalle, Rinne sanoo.

Käytännössä päivälämpötilat voivat nousta jopa 17 asteeseen. Tähän on hyvät mahdollisuudet esimerkiksi keskisessä osassa maata.

Mutta, kuten tiedetään, sää on yhtä yllätyksellinen kuin lottoarvonta. Koskaan ei varmuudella tiedä, mitä lopulta tuleman pitää.

– Aina se sää silti yllättää, vaikka mitä olisi lukenut tähän asti, Rinne kertoo.

Tulevina päivinä ei ole siitä pelkoa, että joutuisi tuulen riepoteltavaksi. Korkeintaan hento tuulen henkäys saattaa tuntua poskenpäillä.

Keskiviikkona toistetaan pitkälti samaa tarinaa kuin tiistaina.

– Melkein koko maassa on aurinkoista ja poutaista. Pohjois-Lappi, joka on pilvinen tiistaina, niin sielläkin sää selkenee.

Sää jatkuu pitkälti samankaltaisena myös torstaina. Perjantaina pilvisyys todennäköisesti lisääntyy.

– Joka tapauksessa kaikkein aurinkoisimmat päivät eivät tule heti katoamaan. Hyvässä säässä mennään, Rinne kertoo.