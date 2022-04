Kansanedustaja Sinuhe Wallinheimo huolissaan venäläisten omistuksista – ”Helsinkiin muodostumassa jäätynyt konflikti”

Hallitus- ja oppositiopuolueen kansanedustajat jättivät kirjallisen kysymyksen koskien valtion mahdollisuutta ”pakkolunastaa kansallisen turvallisuuden kannalta tärkeitä kiinteistöjä”.

Helsinki-hallin toiminta on pysähdyksissä venäläisomistajin kohdistettujen pakotteiden vuoksi. Långvikin kylpylän edustajat tekivät kansalaisaloitteen pakotelistattujen henkilöiden kiinteän omaisuuden pakkolunastuksesta. Kansanedustaja Sinuhe Wallinheimon (kok) mielestä tilanteeseen olisi syytä reagoida – ja nopeasti.

Venäläisten Suomessa tekemät maa- ja kiinteistökaupat ovat nousseet isoksi puheenaiheeksi. Jotkut epäilevät, että vuosikymmenten aikana tehtyjen hankintojen taustalla olisivat painaneet erityisesti Venäjän strategiset intressit.

Kansanedustaja Sinuhe Wallinheimo (kok) on jättänyt eduskunnalle kirjallisen kysymyksen koskien valtion mahdollisuutta ”pakkolunastaa kansallisen turvallisuuden kannalta tärkeitä kiinteistöjä”.

– Suomessa on valitettavasti useita strategisesti tärkeitä kohteita, jotka ovat tällä hetkellä niin sanotussa jäätyneessä konfliktissa. Lainsäädäntö on puutteellinen siltä osin, ettei valtio pysty puuttumaan tilanteeseen, oppositiopuolueen edustaja perustelee.

Kirjallisen kysymyksen on allekirjoittanut myös hallituspuolueen kansanedustaja Suna Kymäläinen (sd). Siinä viitataan esimerkiksi Helsingin Pasilassa sijaitsevaan monitoimiareenaan Helsinki-halliin, joka aiemmin tunnettiin Hartwall-areenana.

– Tällaisia kohteita ei olisi alun perinkään koskaan pitänyt myydä venäläiseen omistukseen. Nyt tähän tilanteeseen olisi syytä reagoida – ja nopeasti, Wallinheimo alleviivaa.

– Haluamme tietää, millaisiin toimiin hallitus on ryhtynyt epäselvään tilaan päätyneiden kansallisen turvallisuuden kannalta tärkein kiinteistöjen – kuten Helsinki-hallin – osalta. Myös sen, mahdollistaako nykyinen lainsäädäntö riittävän tehokkaan puuttumisen tilanteisiin, joissa kansainvälisten pakotepäätösten kohteena oleva henkilö omistaa kiinteistön tai kiinteistöä hallitsevan yhtiön osan.

Kirjallisessa kysymyksessä muistutetaan, että ulkomaalaisten – ennen kaikkea venäläisten – tekemät maa- ja kiinteistökaupat ovat olleet keskeinen huolenaihe viime vuosien turvallisuuspoliittisessa keskustelussa.

– Muun muassa suojelupoliisi on kantanut julkisuudessa aiheellista huolta tällaisten kiinteistöjen käytöstä erinäisten hybridivaikuttamisoperaatioiden alustoina ja lähteinä, Wallinheimo sanoo.

Juha Sipilän (kesk) hallitus (2015–2019) toteutti uudistuksen, jolla annettiin viranomaisille tehokkaammat mahdollisuudet kontrolloida ulkomaalaisten kiinteistökauppoja. Uudistuksen myötä kiinteistöjen hankinta tehtiin ETA-alueen ulkopuolisille kansalaisille tai yhteisöille luvanvaraiseksi, ja valtiolle annettiin etuosto-oikeus tiettyjen strategisten kohteiden lähellä tapahtuviin kiinteistökauppoihin.

– Venäjän käymä hyökkäyssota Ukrainassa ja siitä johtuva Suomenkin turvallisuusympäristön nopea kiristyminen on osoittanut, että uudistukset ovat olleet paikallaan. Samalla nopeasti edennyt tilanne on tuonut pöydälle uusia ongelmia, Wallinheimo näkee.

– Niistä akuuteimpia ovat tapaukset, joissa kansallisen turvallisuuden kannalta tärkeitä maa-alueita ja kiinteistöjä on sellaisten henkilöiden tai heidän omistamiensa yhteisöjen omistuksessa, jotka on asetettu EU:n, Yhdysvaltain ja Britannian pakotelistalle. Esimerkiksi juuri Helsinki-halli on tällainen tapaus.

Hartwall-areenana aiemmin tunnetun Helsinki-hallin tulevaisuus on epäselvä.

IS kertoi perjantaina, ettei pakotelistalla olevien venäläisoligarkkien Gennadi Timtshenkon ja Roman Rotenbergin omistaman Helsinki-hallin myynti välttämättä onnistu edes teknisesti – kiitos EU:n pakotelainsäädännön, jota Suomessa valvovat ulkoministeriö ja Ulosottolaitos.

Timtshenko on Venäjän presidentin Vladimir Putinin läheinen ystävä. Hän kuuluu niin EU:n, Britannian kuin Yhdysvaltain pakotelistalle.

EU:n Venäjään kohdistaman niin sanotun henkilö- ja yhteisöpakotejärjestelmän perusteella pakotelistatuille kuuluvat varat ja taloudelliset resurssit on jäädytetty, minkä lisäksi on kiellettyä asettaa mitään varoja tai taloudellisia resursseja suoraan tai välillisesti näiden henkilöiden saataville tai hyödynnettäviksi.

Varmaa on, ettei monitoimiareenan myynti onnistuisi ainakaan ilman viranomaisten apua. IS:n selvityksen perusteella kauppojen mahdollistaminen ei kuitenkaan olisi automaatio siinäkään tilanteessa, että venäläisoligarkit haluaisivat myydä areenan.

– Vaikka jäädytetylle tilille kauppasumman maksaminen olisikin teoriassa mahdollista, ongelmana olisi se, että pakotteiden kohteena oleva henkilö ei pystyisi tälle jäädytetylle tilille maksetusta kauppasummasta hyötymään ennen kuin hänet mahdollisesti poistettaisiin pakotelistalta. Tämä saattaa vähentää halukkuutta edes yrittää tehdä tämänkaltaisia järjestelyjä, ulkoministeriön lainsäädäntösihteeri Mikael Ruotsi korosti.

” Mielestäni lainsäädäntöä tulisi muuttaa niin, että valtiolle tulisi pakkolunastusmahdollisuus juuri tällaisiin strategisesti kriittisiin kohteisiin.

Venäjän hyökkäyssodan myötä asetetut pakotteet ovat halvaannuttaneet monitoimipyhätön taustayhtiön toiminnan.

– Tällä hetkellä ei ole tiedossa, mitä kriittisessä paikassa sijaitsevan areenan äänivaltaa käyttävät omistajatahot aikovat. Samaan aikaan riski, että tyhjillään olevaa hallia voitaisiin käyttää erinäisiin hybridivaikuttamisoperaatioihin Suomea vastaan, pysyy korkeana, Wallinheimo linjaa.

– Pahimmillaan Helsinkiin on muodostumassa vaikeasti ratkaistava jäätynyt konflikti, jopa aivan keskelle kaupunkia. Mielestäni lainsäädäntöä tulisi muuttaa niin, että valtiolle tulisi pakkolunastusmahdollisuus juuri tällaisiin strategisesti kriittisiin kohteisiin.

Långvikin kylpylän henkilökunta teki samasta asiasta hiljattain kansalaisaloitteen. Sen mukaan ”suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan, työpaikkojen ja omaisuuden jatkuvuus on turvattava siten, että pakotelistattujen henkilöiden kiinteää omaisuutta on voitava pakkolunastaa yleisen edun nimissä”.

Helsingin Sanomien mukaan Långvikin suomalaisyrittäjien käynnistämä lakialoite on jo käynyt oikeusministeriössä tarkastettavana. Sen pitäisi saada 50 000 allekirjoitusta, jotta asia etenisi eduskunnan käsiteltäväksi.

Kansalaisaloitteen allekirjoittivat ensivaiheessa muun muassa operaattoritoiminnan osaomistajat Martti Ahto ja Inka Uusitalo-Raoult. Långvikin kylpylän koko liiketoiminta siirtyi suomalaisomistukseen 2015, kun sen kiinteistön omistava Roman Rotenberg joutui USA:n pakotelistalle.

Silloinen liiketoimintakauppa toteutettiin ulkoministeriön fasilitoidessa keskusteluja. Uudet suomalaisomistajat saivat ulkoministeriöstä virka-apua liiketoimintakaupan toteuttamiseksi.

Nyt Patentti- ja rekisterihallitus on lakkauttanut toimittamattomien tilinpäätöstietojen vuoksi ne Rotenbergin yhtiöt, jotka ovat omistaneet Långvikin kiinteistön. Kukaan ei oikein tunnu tietävän, miten kiinteistö olisi nyt mahdollista saada teknisesti suomalaisomistukseen. Kotimaisia ostajaehdokkaita saattaisi pian löytyä.

– Kansalaisaloite tehtiin sen takia, että meidän mielestämme viranomaisten pitäisi pystyä toimimaan lain puitteissa sellaisissa tilanteissa, missä kansainväliset pakotteet aiheuttavat harmia suomalaiselle elinkeinolle ja sivullisille sidosryhmille. Esimerkiksi ottamalla haltuun ja huutokauppaamalla kiinteää omaisuutta, Uusitalo-Raoult sanoo.