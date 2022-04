Metsästä löytyi kuutti – katso videolta, kuinka se palautettiin mereen

Videolla näkyy, kuinka pelastajat päästävät pienen kuutin muovilaatikosta takaisin veden varaan.

Kokkolassa Keski-Pohjanmaalla pelastettiin tänä aamuna hylkeenpoikanen metsästä, Keski-Pohjanmaan pelastuslaitos kertoo. Pelastuslaitos oli saanut hieman ennen aamuseitsemää ilmoituksen Rantatiellä liikkuneesta kuutista.

– Ohikulkija soitti ja ilmoitti. Kuutti löytyi lenkkipolun varrelta, kuvailee päivystävä palomestari Oona Englund Ilta-Sanomille.

Pelastuslaitos löysi eläimen lopulta tien viereisestä metsästä ja palautti sen mereen.

– Kuutti oli hyvin yhteistyökykyinen, Englund toteaa.

Kuutti oli eksynyt lenkkipolulle, mutta ohikulkija löysi sen.

Pelastuslaitoksen kuvaamalla videolla näkyy, kuinka kuutti lasketaan muovilaatikosta takaisin mereen. Veteen päästyään kuutti nousee pintaan kurkkimaan pelastajiaan.

Kokkola sijaitsee Pohjanlahden rannikolla. Keski-Pohjanmaan pelastuslaitokselta kerrotaan STT:lle, että maakunnassa on kuluneella viikolla ollut lukuisia vastaavia pelastustehtäviä.

Kuutteja on löytynyt metsien lisäksi omakotitaloalueelta ja Kälviän keskustasta, josta on matkaa rannikolle useita kilometrejä. Pelastuslaitokselta ei osattu varmaksi sanoa, mikä on saanut kuutit liikkeelle.

– Oma veikkaukseni on jäätilanne ja se, että ne ovat vielä niin pieniä, etteivät tiedä, minne päin niiden pitäisi lähteä, Englund arvelee.

Jäät ovat vielä paksut siihen nähden, että eletään jo huhtikuun puoliväliä.