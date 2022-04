Antti heijasti Ukrainan lipun Venäjän suurlähetystön alueella sijaitsevan rakennuksen seinään

Antti Linnanvirta muistuttaa, että Ukrainan sodan vastustamisessa ei saa laiskistua.

Antti Linnanvirta hankki suurtehovideotykin, jonka hän lastasi autonsa takapenkille ja ajoi Helsingin Kaivopuistoon, missä sijaitsee Venäjän suurlähetystö.

Linnanvirta projisoi videotykillä Venäjän suurlähetystön alueella olevan rakennuksen seinään animoidun videon liehuvasta Ukrainan lipusta. Visuaalista ilmettä tehosti teksti Slava Ukraini.

– Tämä oli yksi protesti. Meidän pitäisi jaksaa protestoida, Linnanvirta sanoo.

Linnanvirran mukaan Ukrainan sodan vastainen protestimieliala on Suomessa hiipunut.

– Se on huono asia. Alussa sitä kyllä oli. Voisi sanoa, että me suomalaiset olemme laiskistuneet tämän sodan suhteen.

Antti Linnanvirta projisoi Ukrainan-lippu-videon auton takapenkiltä Kaivopuistossa.

Linnanvirta oli henkisesti varautunut siihen, että poliisit tai vartijat tulisivat keskeyttämään hänen mielenilmauksensa. Mutta näin ei käynyt. Video-lippu liehui viitisen minuuttia, ja paikalle olleet ihmiset valokuvasivat sitä innokkaasti.

– Ihan rauhassa sai tehdä, pitää kiittää poliiseja, Linnanvirta sanoo ja naurahtaa.

68-vuotias Linnanvirta muistelee, että edellisen kerran hän oli Venäjän suurlähetystöllä osoittamassa mieltään Neuvostoliiton Tshekkoslovakin miehitystä vastaan.

Linnanvirralla on merikapteenin tutkinto mutta hän työskentelee nykyisin it-alalla. Töidensä puolesta hän on matkustanut paljon maailmalla ja nähnyt paljon esimerkkejä siitä, miten ihmisoikeuksia poljetaan.

Hän on käynyt monta kertaa myös Moskovassa. Matkoillaan Linnanvirta on nähnyt, miten Venäjä on kehittynyt huonompaan suuntaan.

– Venäjä on mennyt aivan hulluun suuntaan.

Linnanvirta muistuttaa, että myös venäläiset ovat protestoineet sotaa vastaan.

Antti Linnanvirta sai ajatuksen visuaalisesta mielenilmauksesta Ukrainan sodan alkuaikana Helsingissä järjestetystä mielenosoituksessa.

– Vastustan sotaa. Ja vastustan aseteollisuutta. Suhtautumiseni Natoon on muuttunut siinä mielessä, että Suomen liittyminen Natoon olisi hyvä näpäytys Putinille, Linnanvirta pohtii.

– Mutta olen aina rauhan puolella sotaa vastaan.