Pääsiäiseksi kotiin pyrkivät rekkakuskit tukkivat tien satamaan. Moni ei mahtunut laivalle, koska ei ollut varannut paikkaa etukäteen.

Helsingissä valtava rekkajono ylsi vielä pitkänperjantain aamuna Länsisatamasta Lauttasaaren sillalle saakka. Puoliltapäivin rekkaletka oli edennyt Porkkalankadun paikkeille.

IS:n lukijan lähettämällä videolla näkyy, kuinka rekkojen jono alkoi jo Lauttasaaren puolella:

Syynä ruuhkaan oli se, että osa pääsiäiseksi kotiin pyrkivistä ulkomaalaisista rekkakuskeista ei ollut varannut paikkaa laivalle.

– Sinne on tullut toivorikkaita, joilla ei ole ollut paikkaa. Nyt heitä oli paljon ja jono oli näyttävä, kuvailee Helsingin sataman viestintäpäällikkö Eeva Hietanen.

Hietasen mukaan rekat seisovat jonossa keskikaistalla ja muu liikenne pääsee kulkemaan niiden molemmin puolin. Toinen syy ruuhkaan on, että sataman läheisyydessä ei ole juurikaan pysäköintitilaa raskaille ajoneuvoille.

– Matkan rekkaparkista satamaan ei pitäisi olla liian pitkä. Olemme keskustelleet asiasta Helsingin kaupungin kanssa, mutta toistaiseksi ei ole löytynyt paikkaa. Nämä tilanteet osoittavat selvästi, että olisi aika hyvä, että sellainen olisi, Hietanen sanoo.

Sataman viestintäpäällikön mukaan laivavuoroja on viime aikoina lisätty.

– Mutta rekkoja on ollut sitäkin enemmän. Se on hyvä merkki, koska rekat kertovat siitä, miten Suomella menee. Tänne on tuotu tavaraa. Sinänsä harmi, että ne joutuvat tässä ikävään valoon.

Satamaan pyrkivien suositellaan käyttävän julkisia liikennevälineitä. Hietasen mukaan saattoliikennettä satamaan on ylipäätään yllättävän paljon.

Rahtiliikenne toimii eri tavalla kuin matkustajaliikenne, kertoo Tallink Siljan viestintäjohtaja Marika Nöjd.

– On paljon sopimuksia, joissa he tulevat ja katsovat, mille laivalle mahtuvat ja pääsevät sinne, missä on seuraavaksi tilaa. Mutta lisäksi siellä on ollut kymmeniä, joilla ei ole ollut varauksia yhtään minnekään, Nöjd kuvailee.

Lisäksi pääsiäisen aikaan liikennettä on ollut tavallista enemmän. Tallink Siljan viestintäjohtajan mukaan torstaihin asti yksi laiva oli telakalla, mikä lisäsi ruuhkaa entisestään.

– Tänään varmaan viiteen asti on ruuhkaa ja sitten rekkaruuhka alkaa helpottaa. Tietysti myös matkustajia ja automatkustajia on liikkeellä pääsiäisen alla, Nöjd kertoo.

Viestintäjohtajan mukaan yksittäiset automatkustajat eivät ole ruuhkan vuoksi ehtineet ajoissa satamaan. Nöjd kehottaa autolla satamaan ajavia kulkemaan Ruoholahdesta Länsisatamankatua pitkin.

– Rekat tukkivat liikennettä Tyynenmerenkadulla. Autoilijoiden kannattaa kiertää Kaapelitehtaan kautta Crusellin siltaa pitkin.

Asiasta uutisoi ensimmäisenä Iltalehti.

Länsisatamasta liikennöivät Tallink Silja ja Eckerö Line.