Elina Kanerva: ”Ilkka kuoli toiveidensa mukaisesti kotona, nukkui rauhallisesti pois”

Ilkka Kanervan kanssa 24 vuotta yhdessä ollut Elina Kanerva on surun murtama.

Pitkäaikainen kansanedustaja ja ministeri Ilkka Kanerva (kok) kuoli torstaina vakavaan sairauteen.

Puoliso Elina Kanerva kiittää sydämestään ihmisiä siitä, että he ovat muistaneet häntä rakkaan aviomiehen poismenon johdosta. Ihmisten kauniit sanat lohduttavat, mutta kaipaus on suuri.

– On niin kova ikävä, Elina Kanerva viestittää.

Elina Kanerva on ymmärrettävästi äärettömän surullinen, mutta haluaa viestittää kiitoksensa kaikille surunvalittelun esittäneille.

Elina ja Ilkka Kanerva ehtivät olla yhdessä 24 vuotta. Toisen poismeno on niinkin monen vuoden jälkeen kuin itseltä vietäisiin puolet pois. On vaikea yhtäkkiä ymmärtää, ettei toinen enää olekaan vieressä. Sydämessä hän on kuitenkin aina.

– Saimme puhuttua kaiken. Ilkka kuoli toiveidensa mukaisesti kotona. Hän nukkui rauhallisesti pois.