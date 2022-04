Tulli varoittaa huolestuttavasta huume­ilmiöstä – ”Näyttäisi siltä, että nämä on suunnattu lapsille”

Tullin rikostutkinnan päällikön mukaan viimeisen vuoden aikana on takavarikoitu runsaasti kannabiskarkkeja, joihin liittyy kaksi erityisen huolestuttavaa piirrettä.

Suomen tulli on takavarikoinut viimeisen vuoden aikana enenevissä määrin lähetyksiä, joiden sisältönä on ollut kannabiskarkkeja. Viimeksi karkkeja jäi Tullin haaviin joitain viikkoja takaperin.

Tullin rikostutkinnan päällikkö Hannu Sinkkonen kertoo, että synteettistä kannabista sisältävät tuotteet ovat näyttäneet täysin tavallisilta karkeilta.

– Olemme tehneet muutamia takavarikoita liittyen karamellivalmisteisiin, joissa on ollut kannabista mukana. Ne ovat olleet suklaita, tikkareita, karamelleja ja vastaavia. Itse en pysty erottamaan niistä päälle päin, että ne eivät olisi tavallisia karkkeja.

Kooltaan Tullin takavarikoimat lähetykset eivät ole olleet kovin suuria, mutta niitä on tullut viimeisen vuoden aikana säännöllisesti pieniä eriä.

– Aikaisemminkin niitä on ollut silloin tällöin, mutta nyt niitä on tullut jonkun verran enemmän kuin aikaisemmin.

Sinkkosen mukaan karkkien sisältämä kannabis on pääosin ollut synteettistä, mutta joskus on tavattu myös kannabista, joka on sisältänyt THC:tä eli tetrahydrokannabinolia.

Tullilaboratorio ei tutki näytteistä aineiden pitoisuuksia, mutta tutkimuksissa on nähty, että pääsääntöisesti pitoisuudet ovat olleet pieniä.

Sinkkosen mukaan kyse on hyvin pitkälle verkkokauppojen tuotteista.

– Eli näitä ostetaan verkosta ja niitä tulee sitten perille. Jonkun verran jotkut ovat tuoneet myös mukanaan niitä.

Sinkkonen kuvailee tämäntyyppisissä tuotteissa olevan kaksi erityisen huolestuttavaa piirrettä.

– Se näissä on erittäin huolestuttavaa, että joku joka syö niitä, ei välttämättä tiedä kyseessä olevan huumausaine. Synteettinen kannabiskin voi olla voimakasta. Huolestuttavaa on myös se, että näyttäisi siltä, että nämä on suunnattu lapsille.

Ilmiöstä kertoi ensimmäisenä Helsingin Sanomat.

Päihdelinkki-sivusto kuvailee, että synteettiset kannabinoidit ovat ihmisen kehittelemiä aineita, joita käytetään muuntohuumeina.

Sosiaali- ja terveysministeriön sivuilta löytyvän tiedotteen mukaan synteettiset kannabinoidit vaikuttavat kannabiksen tavoin, mutta verrattuna kasviperäiseen kannabikseen niiden käyttöön liittyy merkittäviä lisäriskejä, sillä aineet ovat kannabista voimakkaampia ja niiden tarkka annostelu voi olla vaikeaa.

Myös haittavaikutukset ovat yleensä huomattavasti voimakkaampia kuin perinteisillä kannabistuotteilla.

Päihdelinkin mukaan synteettisten kannabinoidien käyttö on aiheuttanut lukuisia myrkytystapauksia ja jopa kuolemia. Yliannostus voi olla hengenvaarallinen.

Tetrahydrokannabinoli eli THC on yksi luonnossa esiintyvistä fytokannabinoideista. Se on kannabistuotteiden keskeisin vaikuttava aine, jota käytetään yleensä päihteenä esimerkiksi joko polttamalla tai vaporisoimalla kannabista.