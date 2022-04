Suomen ja Ruotsin jäsenyys nostaisi Itämeren alueen aivan uuteen arvoon Naton suunnittelussa ja strategiassa, sanoo norjalaisprofessori IS:lle.

Suomi saisi puolustusliitto Naton jäsenmaana turvatakuut, joiden viimeisenä lukkona on Yhdysvaltain ydinasepelote.

Turvatakuiden vastineeksi tulisi velvollisuuksia, sanoi puolustusministeri Antti Kaikkonen (kesk) valtioneuvoston tiedotustilaisuudessa keskiviikkona.

– Peruslähtökohta on, että uudet jäsenvaltiot liittyvät Pohjois-Atlantin sopimukseen täysimääräisin oikeuksin ja velvollisuuksin. Ei ole olemassa eri jäsenkategorioita, saatikka jäsenyyden kevytversioita, Kaikkonen totesi.

– Suomelle mahdollisen Nato-jäsenyyden merkittävin vaikutus olisi se, että Suomi olisi osa Naton yhteistä puolustusta ja 5. artiklan mukaisten turvatakuiden piirissä.

Suomi huolehtisi ensisijaisesti oman alueensa puolustuksesta. Kuvassa Karjalan prikaatin reserviläisiä ampumaharjoituksissa Taipalsaarella 9. maaliskuuta.

Ensisijaisesti Suomi huolehtisi yhä edelleen omasta tontistaan ja puolustaisi valtakunnan aluetta Venäjän uhkaa vastaan. Tätä perustehtävää Suomi hoitaisi myös Naton jäsenenä, tukenaan Naton puolustussuunnittelu ja komentorakenne.

Oman alueen puolustamiseen liittyisi entisestään tiivistyvä yhteistyö Nato-liittolaisten kanssa lähialueilla. Pohjoisen Euroopan puolustus nähdään yhtenä kokonaisuutena, jossa Itämeren turvallisuus heijastuu pohjoisille alueille ja päinvastoin. Nato edellyttäisi Suomelta vahvaa osallistumista yhteisiin talkoisiin.

Mitä muuta Nato odottaisi Suomelta? Millainen olisi Suomen rooli Naton jäsenmaana?

Vastauksia näihin kysymyksiin ei vielä ole. Suomen jäsenyysmalli muovautuu vasta neuvotteluissa ja pohjoisen Euroopan puolustussuunnittelussa Naton sisällä – jos ja kun Suomi jäseneksi liittyy.

– Ottaen huomioon nopeasti muuttuvan tilanteen, ei ole täysin selvää millaisen roolin Suomi saisi Natossa, arvioi kansainvälistä turvallisuutta ja geopolitiikkaa tutkiva professori Jo Jakobsen IS:lle NTNU-yliopistosta Trondheimista.

Jakobsenin mukaan Suomen ja Ruotsin liittyminen Natoon nostaisi Itämeren alueen aivan uuteen arvoon puolustusliiton strategiassa ja suunnittelussa.

– Tavallaan se auttaisi täyttämään puoliksi tyhjän tilan Naton alueella ja tekisi Baltian puolustuksesta entistä uskottavampaa. Se auttaisi ratkaisemaan myös Suwalkin käytävän ongelmaa, Jakobsen arvioi.

Suwalkin käytävä on kapea aukko, joka erottaa Kaliningradin alueen ja Venäjän federaation toisistaan. Venäjä pyrkisi todennäköisesti konfliktitilanteessa ottamaan Suwalkin käytävän hallintaansa, jolloin Naton pitäisi nopeasti vahvistaa Puolan ja Liettuan puolustusta.

Yhdysvaltain merijalkaväen Hornet-hävittäjät harjoittelivat yhdessä Suomen ilmavoimien kanssa Rissalassa kesäkuussa 2021.

Tutkimusjohtaja Hanna Ojanen Tampereen yliopistosta arvioi, että Natoa kiinnostaa muun muassa suomalaisten Venäjän-tuntemus.

– Suomelta odotettaisiin varmaan roolia suhteessa Venäjään, tietoa ja käsityksiä sen toimista, sekä jotain roolia Baltian maiden puolustussuunnitelmissa, kommentoi Ojanen IS:lle sähköpostitse.

Samoilla linjoilla on Natoon ja Euroopan turvallisuusarkkitehtuuriin perehtynyt tutkija Juha Pyykönen.

– Uskon, että Naton motiivi saada Suomi jäseneksi liittyy ensisijaisesti – yleisten arvo- ja periaatekysymysten jälkeen – maamme kykyyn parantaa pohjoismaiden yhteistä ja Baltian maiden sekä Puolan yhteistä kollektiivista puolustusratkaisua, viestittää valtiotieteiden lisensiaatti, prikaatikenraali (evp) Pyykönen IS:lle sähköpostitse.

– Eli kyse on artikla 5:stä, ja se on hyvä Suomen neuvotteluasetelman kannalta: meillä on tarjottavaksi uskottavaa puolustuskykyä ja laajennettua toiminta-aluetta kahden Venäjän ydinalueen naapurissa.

Laajennetulla toiminta-alueella Pyykönen tarkoittaa muun muassa naapuruutta Kuolan strategisen tukikohta-alueen, pohjoisten merialueiden ja Pietarin-Kaliningradin suuralueen kyljessä. Näillä on elintärkeä merkitys koko Venäjälle.

– Artikla 5:n velvoitteiden täyttämiseen valmistaudutaan rauhan aikana rakentamalla kunkin maan puolustusvelvoitteiden vaatimia sotilaallisia kykyjä, Pyykönen kommentoi.

– Tähän tarvitaan henkilöstöä, koulutusta, materiaalia, infraa, varastoja ja niin edelleen. Nämä kyvyt selviävät tarkemmin, kun jäsenyysneuvotteluiden yksityiskohtainen vaihe alkaa, pyydettyämme ja saatuamme jäsenyysneuvottelukutsun.

Yhdysvallat lähetti Venäjän hyökkäyksen jälkeen Itämerelle kaksi Arleigh Burke -luokan ohjushävittäjää: USS Donald Cookin ja USS Forrest Shermanin. Kuvassa hävittäjät harjoittelivat yhdessä Saksan merivoimien fregatti FGS Sachsenin (kesk) kanssa 9. maaliskuuta.

Itämeren alueella Suomi olisi sotilaallisesti vahvempi kuin Nato-liittolaisensa Viro, Latvia ja Liettua tai Tanska, Alankomaat ja Norja. Nato saattaisi pyytää Suomea esimerkiksi lähettämään sotilaita Baltiaan sijoitettuihin taisteluosastoihin, niin sanottuihin eFP-joukkoihin.

– Nato-jäsenenä Suomen tulisi lähettää enemmän joukkoja Naton operaatioihin. Se voisi tarkoittaa sitä, että Suomi osallistuisi Baltian puolustukseen, sanoi valtiotieteiden tohtori Iro Särkkä tiistaina Yle Radio 1:n Ykkösaamussa.

– Natolla on eteen työnnetyn läsnäolon pelotejoukkoja Baltiassa, ollut jo usean vuoden ajan. On mahdollista, että Suomi osallistuisi jollakin kokoonpanolla näihin joukkoihin, Särkkä pohti.

Kyseeseen voi tulla myös osallistuminen Baltian maiden ilmapäivystykseen suomalaisin hävittäjäkonein.

Norjalaisprofessori Jakobsen on samaa mieltä kuin Särkkä – osallistua pitäisi.

Suomi joutuisi Jakobsenin mukaan jatkuvasti pohtimaan Naton jäsenenä, mitä poliittista tai turvallisuuteen liittyvää haittaa olisi Naton tai Yhdysvaltojen jättämisestä ilman tukea erilaisissa tilanteissa.

– Näköpiirissä olevassa tulevaisuudessa sekä Nato että Yhdysvallat lisäävät läsnäoloaan itäisessä ja keskisessä Euroopassa, ja Suomen odotetaan olevan mukana tässä toiminnassa, Jakobsen arvioi.

Ja jos katsoo pitemmälle, Yhdysvallat joutuu jossakin vaiheessa suuntaamaan huomionsa Aasiaan – ja Kiinaan.

Syntyy klassinen turvallisuusdilemma.

– Liittokunnan tuki, johon Suomen turvallisuus perustuu, sisältää kustannuksia. Hintana on se, että Suomi voi joutua mukaan konflikteihin, joilla sinänsä ei ole juuri tekemistä Suomen kansallisen turvallisuuden kanssa.

Myös tutkimusjohtaja Ojasen mukaan suomalainen Nato-keskustelu on tähän saakka keskittynyt pohtimaan juuri hintaa, jota turvasta jouduttaisiin maksamaan:

– Tämä oli aikaisemmin se asia, joka taisi olla erityisesti Natoon liittymisen tiellä: nimen omaan ei haluttu tilanteeseen, missä pitäisi puolustaa Baltian maita Venäjään vastaan.

Mahdollisissa jäsenyysneuvotteluissa noussee esille muun muassa kysymys Naton pysyvästä läsnäolosta Suomessa.

Suomen ei pitäisi jo etukäteen kieltäytyä Suomeen sijoitettavista Nato-joukoista, kirjoittaa kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo blogissaan.

”On perusteltua, että Suomen ei tarvitse esimerkiksi sallia ydinaseita alueelleen. Sen sijaan Naton joukkojen tai tukikohtien osalta meidän ei tule kieltäytyä kategorisesti, vaan pitää mahdollisuudet auki”, Orpo kirjoittaa.

Norjalaisprofessori Jakobsenin analyysin mukaan pysyvien tukikohtien sijoittamisesta ei olisi Suomelle hyötyä.

– Naton tai Yhdysvaltojen joukkojen huomattavasta läsnäolosta olisi todennäköisesti enemmän haittaa kuin etua, sillä se kiristäisi selvästi jännitteitä Venäjän kanssa. Se voisi tehdä tyhjäksi tukikohtien pelotevaikutuksen, Jakobsen kommentoi.

Tutkimusjohtaja Ojanen ei myöskään pidä Nato-tukikohtia tarpeellisina.

– Ydinaseita tai tukikohtia tuskin tarvitaan, sillä Suomella on vahva puolustus, ja lainsäädäntö kieltää ymmärtääkseni ydinaseiden sijoituksen, Ojanen viestittää IS:lle.

Ojasen mukaan Nato-jäsenyys voisi vapauttaa Suomen hakemaan omia ratkaisuja ja tekemään omaa politiikkaa:

– Tähän asti on vaikuttanut siltä, että niin sanottu optio tarkoitti, ettei Suomi rohjennut ottaa sellaisia kantoja, jotka olisivat voineet merkitä ristiriitoja Naton kanssa tai kilpailutilannetta EU:n ja Naton välillä, Ojanen arvioi.

– Esimerkiksi ydinaseiden kieltosopimuksesta Suomi jäi pois. Naton jäsenenä Suomi voisi ehkä entistä rohkeammin kehittää myös EU:n puolustusta.

Ydinaseiden kieltosopimus on YK:n yleiskokouksen vuonna 2017 hyväksymä asiakirja, joka astui voimaan tammikuussa 2021 sen jälkeen kun 50 valtiota oli ratifioinut sen. Sopimus kieltää ydinaseiden kehittämisen, testaamisen, tuottamisen ja säilyttämisen. Yksikään ydinasevaltio ei ole mukana sopimuksessa.

Nato on sijoittanut Viroon, Latviaan ja Liettuaan kansainväliset taisteluosastot. Kuvan ranskalaiset sotilaat harjoittelivat virolaisessa Tapan tukikohdassa 19. maaliskuuta.

Tutkija Juha Pyykönen ei vielä tässä vaiheessa osaa arvioida, toisivatko Naton tukikohdat Suomelle lisäturvaa. Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa ei hänen mukaansa ole vielä sellaisessa vaiheessa, että pitkäaikaisempia johtopäätöksiä voitaisiin tehdä.

– Samalla tulisi tietää edellä mainitsemieni Venäjälle elintärkeiden alueiden status ja tärkeysjärjestys koko Venäjän turvallisuuden kannalta. Uskon, että tämä ratkeaa vuosien saatossa, kun jäsenyyden käytännön toteuttamisesta neuvotellaan osana Naton Pohjois-Euroopan puolustussuunnittelua ja sen toimeenpanoa.

Lue lisää: Näin Venäjällä on kommentoitu Suomen Nato-kysymystä – duuman vara­puheen­johtajalta hyttys­vertaus

Nato-jäsenyys ei poistaisi Suomelta tarvetta osallistua kahden- tai monenväliseen puolustusyhteistyöhön kumppanimaiden kanssa. Suomi pysyisi näissä yhteistyön verkoissa, jota on rakennettu jo Nato-kumppanuuden aikana.

Yhteistyön painopiste on ollut alusta asti Nato-maissa, ja se automaattisesti vahvistuisi jäsenyyden myötä. Mikäli Ruotsi ei liittyisi, kahdenvälinen yhteistyö vähenisi vääjäämättä. Suomen EU-jäsenyyden toteutuessa Ruotsi jäi samoin vähemmälle huomiolle.

Tutkimusjohtaja Ojasen mukaan puolustusyhteistyöllä olisi hyvin tärkeä rooli myös Nato-Suomelle.

– Tärkein profiilikysymys on se, että Suomen puolustus nojaa nykyään entistä enemmän yhteistyöhön Ruotsin kanssa, Ojanen kommentoi.

– Suomesta tulisi siis maa, joka edistää Naton sisäisiä – tai jopa ulkopuolisia, jos Ruotsi ei liity – kahdenvälisiä yhteistyön ’ryhmiä’ tai -muotoja. Suomi voi ehkä ajan myötä viedä Naton muitakin maita enemmän tähän suuntaan.

Suomen ja Ruotsin jäsenyys aiheuttaisi myös päänsärkyä Natolle, arvioi professori Jakobsen.

– Naton ja Venäjän maa- ja merirajojen pituus kasvaisi selvästi. Näiden rajojen puolustaminen pitäisi sisällyttää entistä tiiviimmin Naton suunnitteluun. Mutta, mikä painavampaa, myös Venäjän päänsärky yltyisi, Jakobsen kommentoi.

– Tulevina vuosina voimme nähdä, että valtavien taloudellisten ongelmien parissa painiva Venäjä joutuu venyttämään voimavarojaan äärimmilleen. Lyhyesti sanottuna siis: Suomen ja Ruotsin liittyminen Natoon todennäköisesti auttaa vähentämään Venäjän suhteellista valtaa.