Meteorologi säästä: ”On tapahtumassa iso muutos”

Ensi viikolla lämpötila voi kohota monin paikoin yli 15 asteen.

Kevät tulee pääsiäisen aikana vauhdilla Suomeen ja ensi viikolla ilma lämpenee entisestään. Ilmatieteen laitoksen päivystävän meteorologin Henri Nymanin mukaan aurinkoa riittää, eikä sateita ole näköpiirissä.

– On tapahtumassa iso muutos, kun huhtikuun alku oli tavanomaista kylmempi ja nyt heilahtaa tavanomaista lämpimämmäksi, Nyman sanoo.

Pitkäperjantaina lämpötila kuitenkin pysyttelee vielä monin paikoin 2–5 asteessa. Länsi-Suomessa aurinko jaksaa jo lämmittää ilman yli viiden asteen. Sää on pääasiassa poutainen ympäri maata ja lähinnä itärajan tuntumassa voi tulla joitain kuurosateita.

Perjantain ja lauantain välinen yö on vielä kylmä ja Suomen selältä Lappiin ylettyvällä alueella pakkasta on viidestä kymmeneen astetta. Idässä ja etelässäkin on yön aikana pikkupakkasia.

Lauantaina Suomen päälle tulee korkeapaine, ja ilmamassat alkavat hiljalleen lämmetä. Lämpötila on lauantaina vielä viiden asteen molemmin puolin, mutta sunnuntaina aletaan päästä lämpöputkeen.

– Päivä on monin paikoin aurinkoinen koko maassa ja lämpötilat nousevat jo aika yleisesti kymmenen asteen lähelle ihan Länsi- ja Etelä-Lappia myöten, Nyman sanoo.

Maanantaina Länsi-Suomessa voidaan mitata jo 15 asteen lämpötiloja. Sää lämpenee koko maassa ja Länsi-Lapissakin päästään kymmenen asteen yläpuolelle.

Eikä lämpeneminen siihen lopu. Tiistaina ja keskiviikkona lämpötila voi yleisesti lähes koko maassa olla 15 asteen tienoilla.

Torstai on Nymanin mukaan näillä näkymin lämpimin päivä, ja korkeimmillaan lämpötila voi länsirannikolla nousta jopa kesäiseen 17–18 asteeseen.

Nymanin mukaan varsinkin etelän osalta on todennäköistä, että keväisen lämmin sää jatkuu pitkäänkin.

– Kun tällainen massiivinen korkeapaine tulee, niin kyllä se voi pysyä useamman viikon paikallaan.

Vaikka yöt voivat vielä olla kylmiä, lähtevät lumet vauhdilla auringon lämmittäessä ja päivän ollessa pitkä.

– Luonto alkaa varmasti vihertää jo ensi viikolla, Nyman sanoo.

Uhkakuvia kevään tulolle kuitenkin on ja ne löytyvät Jäämereltä. Nymanin mukaan sieltä voi loppuviikolla purkautua kylmää ilmamassaa varsinkin Pohjois-Suomeen, mutta joissain ennusteissa myös etelään.

Toisaalta etelään voi virrata kaakon suunnalta entistäkin lämpimämpää ilmaa.

– Siinä voi tulla tällaista kahtiajakoa, Nyman toteaa.