Jääkö Suomi yksin Venäjän armoille, jos se ei saa turvatakuita Nato-jäsenyyden hakuajaksi?

Tutkija Matti Pesu arvioi, että Natolle on kunnia-asia, että jos Suomi ja Ruotsi hakevat sotilasliiton jäsenyyttä, prosessi etenee hyvässä järjestyksessä häiriöittä maaliin.

Ruotsalaislehti Expressen kirjoitti keskiviikkona, että sen lähteiden mukaan Suomi ei ole tunnusteluistaan huolimatta onnistunut saamaan minkäänlaisia turvallisuustakuita Natolta tai Yhdysvalloilta sitä silmällä pitäen, jos Suomi päättää hakea sotilasliitto Naton jäsenyyttä.

Mitä se tarkoittaa? Jääkö Suomi yksin Venäjän mahdollisesti vihamielisten reaktioiden kouriin, jos jäsenyyttä haetaan?

Vanhempi tutkija Matti Pesu Ulkopoliittisesta instituutista sanoo, että turvallisuustakuu on jo sanana varsin epämääräinen ja kattaa laajan skaalan.

– Sitä voi ajatella janana, jossa toisessa päässä ovat lievät ja toisessa päässä raskaat sitoumukset. Esimerkiksi Naton artikla 5 on kollektiivisesti äärimmäisen sitovana sitä kovaa osastoa. Perinteisesti Nato ei ole tällaisia takuita antanut aiemmin muillekaan maille jäsenyyshakuprosessien ajaksi. On epätodennäköistä, että artikla 5 pätisi Suomeenkaan, Pesu sanoo.

Pesu sanoo, että Nato-maat voisivat ilmaista turvallisuustakuunsa pehmeämmin keinoin. Lievempänä takuuna muut Nato-maat voisivat esimerkiksi ilmaista selvän tukensa, että Suomen ja Ruotsin jäsenyys olisi heille tärkeää.

– Britannian entinen puolustusministeri Michael Fallon sanoi jo vuonna 2017, ettei Suomi ole yksin. Kaikkea tällaista voisi sanoa nyt uudelleen.

Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Matti Pesu sanoi, että Suomi ei ole jäämässä mahdollisen Nato-hakemusprosessin ajaksi yksin. Muut Nato-maat voivat ilmaista eri tavoin tukensa.

– Isot Nato-maat voisivat linjata, että Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyysprosessin sujuminen on tärkeää, että suvereenin valtion oikeutta liittyä Natoon on syytä kunnioittaa ja että on ensiarvoisen tärkeää saada Suomi ja Ruotsi liittoumaan mukaan. Se olisi viesti Venäjälle, että hakuprosessiin ei tule puuttua, ja se hillitsisi Venäjää tekemästä niitä toimia, joita se on esittänyt tai uhannut, Pesu arvioi.

Samoin Pesun mukaan isoista EU-maista esimerkiksi Saksa ja Ranska voisivat ilmoittaa, että Lissabonin sopimuksen artikla 42.7 pätee jo nyt.

Kyseessä on lauseke, joka velvoittaa EU-maita avunantoon ”kaikin käytettävissä olevin keinoin” silloin, jos jokin niistä joutuu aseellisen hyökkäyksen kohteeksi.

Artikla periaatteessa sitoisi muut Euroopan maat Suomen auttamiseen kriisitilanteessa.

Oregonin kansalliskaartin F15-hävittäjälentolaivue vieraili Kuopion Rissalassa toukokuussa 2016.

Skaalan keskivaiheille sijoittuisivat Pesun mukaan erilaiset sotilasvierailut.

– Kun Yhdysvaltain sotakoneita on käynyt Rissalan lentokentällä, Yhdysvallat on osoittanut, että Suomen alueen turvallisuus on sille strategisesti tärkeää. Se antaa automaattisesti kuvan, että Yhdysvallat tukee Suomea.

Pesu pitää ilman muuta selvänä, että jos Suomi ja Ruotsi jäsenhakemuksen jättävät, Natolle on kunnia-asia, että hakuprosessi etenee hyvässä järjestyksessä häiriöittä maaliin saakka.

– Olisi Naton arvovallan näkökulmasta hyvin kiusallista ja epämiellyttävä skenaario, jos Venäjä pystyisi torpedoimaan Suomen ja Ruotsin jäsenyyden.

Venäjän ulkoministeriön tiedottaja Maria Zaharova (kuvassa) ja Kremlin tiedottaja Dmitri Peskov ovat esittäneet varsin kärkkäitä mielipiteitä Suomen mahdollisesta Nato-jäsenyydestä. Venäjän ylin johto on kuitenkin toistaiseksi ollut hiljaa.

– Pidän itse asiassa riskialttiimpana tätä ajanjaksoa, kun Suomi ei ole vielä hakuprosessissa mukana. Natolla on selvä intressi hoitaa hakuprosessi kunnialla. Toisaalta tällä hetkellä sota Ukrainassa vie Venäjältä paljon energiaa ja aikaa, Pesu painottaa.

Pesu sanoo, että Venäjän retoriikka Suomen Nato-jäsenyyteen ei ole merkittävästi jyrkentynyt, vaikka Venäjälläkin ”täytyy olla täysin selvillä, mihin Suomen tie vie”.

– Kyllä Suomen tavoite ja suunta näyttävät hyvin selviltä. Silti Venäjän puheet ovat olleet lopulta aika maltillisia. Kremlin tiedottaja Dmitri Peskov sanoi, että Naton lisälaajentuminen ei tuo vakautta Euroopan mantereelle ja ulkoministeriön tiedottaja Maria Zaharova on puhunut sotilaallis-poliittisista vasta-askelista, Pesu miettii.

Ilman sotilaallista uhkaakin Venäjä voi silti tehdä selväksi, ettei se pidä Suomen Nato-hakemusta hyvänä asiana.

Pesun mukaan Venäjä on jo signaloinut, ettei se pidä ajatuksesta. Ilmatilan loukkauksia, palvelunestohyökkäyksiä ja vaikuttamispyrkimyksiä on odotettavissa lisää. Samoin Venäjä voi asettaa kaupankäynnille ja ihmisten liikkumiselle rajan yli esteitä.

– Venäjällä on kyllä keinoja saada elämää Suomessa hankalaksi, Pesu sanoo.