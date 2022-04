Jukkapekka julkaisi pysäyttävän kuvan hyvän­tekeväisyyteen lahjoitetuista tavaroista: "Nyt on pakko vaan ihmetellä"

Hope ry:n vapaaehtoistyöntekijän mukaan lahjoituskuormissa on viime aikoina alkanut olla yhä enemmän käyttöön kelpaamatonta tavaraa.

Hämeenlinnalainen Jukkapekka Tiainen julkaisi keskiviikkona Facebookissa paljonpuhuvan kuvan avustusjärjestö Hope ry:lle lahjoitetuista tavaroista.

Kuvassa on peräkärryllinen jätesäkkejä. Säkkejä on 18 ja ne kaikki ovat Tiaisen mukaan täynnä käyttökelvotonta tavaraa. Säkeissä on hänen mukaansa muun muassa rikkinäisiä takkeja, parittomia kenkiä, homeisia housuja ja likaisia leluja.

– Nyt on pakko vaan ihmetellä. Kuvassa alle viikon saalis, Tiainen kirjoitti.

Hope ry:n vapaaehtoistyöntekijä Jukkapekka Tiainen ikuisti jätesäkeittäin käyttökelvotonta lahjoitustavaraa.

Hope ry auttaa vähävaraisia lapsia, ja Tiainen toimii järjestössä vapaaehtoisena. Hän kertoo, että viime aikoina lahjoituskuormissa on alkanut olla yhä enemmän käyttöön kelpaamatonta tavaraa.

Tiainen pohtii, onko kyse tietämättömyydestä vai onko auttamisen halu niin suuri, ettei osata ajatella mikä oikeasti on tarpeellista.

Hän sanoo, että lahjoituskeräyksiä saatetaan käyttää myös ilmaisena roskiksena.

– Monissa taloyhtiöissä esimerkiksi vaatejätteen vieminen sekajätteeseen on kielletty, jolloin jätehuolto on kätevää verhota hyväntekeväisyystoimintaan.

Käyttöön kelpaamattomatkaan tavarat eivät päädy kaatopaikalle, vaan esimeriksi tekstiilikierrätykseen, Tiainen sanoo.

Tiainen kehottaa ihmisiä lahjoittamaan järjestöille aina puhdasta, käyttökelpoista ja ehjää tavaraa. Muuten järjestöissä toimivien vapaaehtoisten aika ja resurssit menevät jätteen lajitteluun.

– Hyvä nyrkkisääntö on se, että miettii, mitä itse laittaisi lapsille päälle ja minkälaisia vaatteita itse toivoisi saavansa hädänalaisessa tilanteessa, hän sanoo.

Tiainen on huomannut ilmiön myös auttaessaan Ukrainasta sotaa paenneita lapsia ja heidän vanhempiaan. Vaikka suurin osa tavarasta on hyväkuntoista, on joukossa myös käyttökelvotonta tavaraa.

– Vaikka ihmiset tarkoittavat pohjimmiltaan hyvää, niin autettavista voi tuntua, että ihmisarvo on vieläkin pienempi.

Tiainen kertoo auttaneensa esimerkiksi ukrainalaisperhettä, joka majoittuu vastaanottokeskuksessa eikä osaa suomen kieltä. Perheen isä on rintamalla Ukrainassa. Hän kehottaa ihmisiä miettimään, miltä tuntuisi saada samanalaisessa tilanteessa likaista ja rikkinäistä tavaraa.

Hopen Hämeenlinnan toimipisteeseen tulee Tiaisen mukaan lahjoitustavaraa 15 säkkiä päivässä. Vaikka käyttökelvottoman tavaran määrä on kasvanut, hän korostaa, että pääosin tavara on hyväkuntoista. Tiainen haluaakin kiittää kaikkia lahjoittajia.

– Avun tarve kasvaa koko ajan, kun taloustilanne heikkenee. On todella hieno asia, että ihmiset näkevät hädän ympärillään ja haluavat auttaa.