Feodor Gurvits (keskellä) on käynyt sosiaalisessa mediassa ajoittain räiskyviäkin keskusteluja. Hänen mukaansa monet Venäjällä olevat ovat mielipiteensä jo muodostaneet ja siihen jääneet.

Suomessa asuvat venäläiset kertovat, että suhtautuminen Vladimir Putinin sotaretkeen repii venäläis­pariskuntiakin rikki. Propagandan vuoksi sotaa ei ajatella sotana vaan ”erikoisoperaationa”.

Moni Suomessa asuva venäläinen on nyt varuillaan puhuessaan Ukrainan sodasta.

– Venäläisten on oltava todella tarkkoja siitä, mitä he sanovat ja millä äänenpainolla, sanoo Helsingissä asuva venäläisnainen.

Koska aihe on arka, hän ei halua nimeään juttuun. Hän tuntee sekä Putinin sodan tukijoita että vastustajia. Hän itse kertoo Venäjän hyökkäyksen Ukrainaan tulleen sokkina.

– Tämä on pahimman luokan aggressio, jota ei kyennyt kukaan ennustamaan. Se oli sokki venäläisille niin maan rajojen ulkopuolella kuin Venäjälläkin.

Valvontakameroihin tallentui, kuinka venäläiset joukot ylittivät Ukrainan rajan 24. helmikuuta.

Ensimmäisiä Venäjän hyökkäyksen tuhoja Mariupolista 24.2.

Nainen kertoo suhtautuneensa sotaan alusta alkaen samalla tavalla. Hän on kuitenkin törmännyt myös vastakkaiseen näkemykseen tuttavapiirissään.

– Entinen kollegani on voimakas Vladimir Putinin tukija. Hän ollut sillä linjalla jo vuodesta 2014 asti.

Tuolloin Venäjä irrotti Krimin niemimaan Ukrainasta ja liitti sen itseensä.

– Näkemykset eivät tulleet minulle yllätyksenä. Hän on hyvin länsivastainen. Sellainen on hyvin tyypillistä hänen kaltaistensa keskuudessa: he näkevät Yhdysvallat ja lännen vihollisina.

Naisen oma ystäväpiiri Venäjällä vastusti sotaa niin kauan kuin se oli mahdollista.

– Puhuin ystävieni kanssa sodan ensimmäisinä viikkoina, eikä kukaan heistä tukenut sotaa. Eikä kukaan heistä ollut osannut ennustaa sitä.

– Kaikki olivat hyvin peloissaan siitä, mitä Venäjällä tulee tapahtumaan ja kuinka tämä kaikki vaikuttaa esimerkiksi talouteen.

Nainen kertoo, että hänen Moskovassa asuvat ystävänsä lähtivät pois Venäjältä.

– He ovat nyt Turkissa ja muissa maissa.

Kaikilla ei ollut mahdollisuutta lähteä.

– He jotka jäivät, yrittävät selviytyä päivittäisestä elämästä ja ovat huolissaan siitä, miten pärjäävät taloudellisesti.

Nainen kertoo olevansa huolissaan monesta sodan vastaiseen liikehdintään osallistuneesta.

– Osa ystävistäni protestoi sotaa vastaan aktiivisesti, mutta nyt he ovat lopettaneet, koska heidän täytyy ajatella perheitään. Luulen, että he pärjäävät, kunhan eivät vain puhu liian kovalla äänellä.

Moskovassa (kuvassa yllä) ja Pietarissa (kuvassa alla) osoitettiin mieltä sotaa vastaan 27. helmikuuta.

Venäjällä yhä asuvia sukulaisiaan hän kuvailee ”yksinkertaiseksi väeksi”.

– He asuvat pienillä paikkakunnilla Venäjällä, eikä heillä ole mitään muuta tietolähdettä kuin televisio.

– He tukevat Putinia, mutta eivät sotaa. Se taas johtuu siitä, että televisiossa ei käytetä sanaa ”sota”.

Kremlin mukaan 24. helmikuuta alkanut hyökkäys on ”sotilaallinen erikoisoperaatio”, joka tähtää Ukrainan vapauttamiseen.

– He siis tukevat Putinin ”erikoisoperaatiota”, nainen sanoo.

Liput liehuivat Luznikin stadionilla Moskovassa Krimin niemimaan ”Venäjään liittämisen” vuosipäivän juhlassa 19.3.

Feodor Gurvits oli 12-vuotias muuttaessaan Suomeen Karjalan Äänesjärveltä vuonna 1990.

Nykyään energia-alalla työskentelevä mies kertoo olevansa yhteydessä venäläisiin tuttaviinsa sosiaalisessa mediassa urheilun kautta.

– Tuttavat ovat urheilun piiristä, meillä on yhteinen laji. Sodan puhjettua siinä on ollut vaikutusyrittämistä vähän puolin ja toisin, hän kuvailee.

Vaikka Gurvits on käynyt sosiaalisessa mediassa ajoittain räiskyviäkin keskusteluja, hän ei ole enää käyttänyt siihen aikaansa. Gurvits sanoo, että monet Venäjällä olevat ovat mielipiteensä jo muodostaneet ja siihen jääneet.

– He ovat siinä tilanteessa, että eivät enää pääse pakittamaan siitä kolosta kovinkaan helpolla.

Feodor Gurvits muutti Suomeen 12-vuotiaana. Hän työskentelee energia-alalla.

Gurvits kertoo olevansa valmis auttamaan ihmisiä, jotka haluavat lähteä Venäjältä.

– Jos he haluavat tulla pois sieltä, pyrin auttamaan heitä miettimään millä perusteilla ja millä tavoin he voisivat tulla, ja mikä heidän roolinsa länsimaisessa yhteiskunnassa voisi olla.

– Mutta jos ihmiset ovat jo muodostaneet identiteettinsä z-tunnuksineen, niin minun on turha haaskata omaa energiaani heidän kanssaan vänkäämiseen.

Gurvits kertoo, ettei ole enää moneen viikkoon aktiivisesti osallistunut sosiaalisen median puolella julkisiin keskusteluihin.

– Olen todennut oman näkemykseni siitä, mitä ne seuraukset tästä kaikesta heille tulevat olemaan. He tietävät mielipiteeni.

Hän on myös huomannut, että ihmiset ovat hyvin varuillaan.

– Ihmiset ovat todella varuillaan minkä tahansa sotaa vastustavan kannanoton julkaisemisessa.

Yksi sodan käännekohdista on ollut Butshan kauhujen tuleminen päivävaloon. Gurvitsin ajatuksiin se ei ole vaikuttanut.

– Omalta osaltani tiesin jo mitä se tulee olemaan. Se vain ei näkynyt kuvissa asti ennen sitä. Suomalaisiin se taas vaikutti, sillä siihen asti oli voitu ummistaa silmät ja ajatella, että sellaista ei voi tapahtua.

– Venäjällä taas on edelleen menossa hyvin vahva ”tämä kaikki on feikkiä” -asenne ja sellainen ajattelutapa, että ”meihin yritetään vaikuttaa”.

Butshasta julkaistut uutiskuvat järkyttivät laajasti maailmalla.

Mielenosoittajia Venäjän suurlähetystön edustalla Helsingissä 8. huhtikuuta.

Hän kertoo, että Butshan kuvia merkittävämpää on ollut ukrainalaisten auttaminen.

– Olen ajanut Suomeen saapuneita ukrainalaisia majoituspaikkoihin.

– Tärkeitä ovat olleet myös keskustelut yhden meidän firman työnjohtajan kanssa, joka on edelleen Ukrainassa. Hän on suora tietolähteeni siitä, mitä Ukrainassa on meneillään.

Sotaa paenneita ukrainalaisia Helsingin Länsisatamassa.

Toinen Helsingissä asuva venäläisnainen palasi hiihtolomalta Suomeen päivää ennen Venäjän aloittamaa hyökkäystä.

– Olin Venäjällä hiihtämässä viikon ja tulin takaisin 23. helmikuuta, hän kertoo.

– Edellisenä päivänä minä ja äitini keskustelimme, että tulisin Venäjälle kesällä poikani kanssa ja menisimme Mustallemerelle yhdessä.

Hän kertoo, ettei kukaan läheisistä osannut aavistaa, mitä pian tapahtuisi.

– Mikäli konfliktista oli jo pelkoja, ainakaan kukaan omassa lähipiirissäni ei osannut kuvitella kuinka pahaksi se menisi. Nyt minusta tuntuu, että siirryimme toiseen todellisuuteen 24. helmikuuta.

Nainen kertoo olevansa yhä yhteydessä Venäjällä asuviin perheenjäseniin ja läheisiin ystäviin.

– Heistä kukaan ei ole poliittinen. Tunnistan silti heidän suhtautumisessaan sotaan kaksi ihmistyyppiä: toiset ovat kuten minä eivätkä tue sotaa. Toiset taas ovat selkeästi Venäjän propagandan kyllästämiä ja tukevat sotaa.

Vladimir Putin puhui kannattajilleen Moskovassa marraskuussa.

Z-symboli näkyy nyt katukuvassa ympäri Venäjää.

Nainen kertoo, että Putinin sotaretki on repinyt jopa pariskuntia erilleen.

– Ystäväni kertoi minulle, että moni hänen ystävistään on käynnistänyt avioeroprosessin, koska näkemykset sodasta ovat olleet niin erilaiset.

– Itse olen täysin Ukrainan puolella. Olen ollut alusta asti.

Naisella on sukulaisia myös Ukrainassa molempien vanhempien puolelta.

– Serkkuja ja heidän lapsiaan. Monen venäläisen olisi syytä perehtyä siihen, mitä todella on tekeillä, sillä olen kuullut etteivät he usein usko ukrainalaisten sukulaistensa kertomaa.

Pelkällä etunimellään esittäytyvä Andrey kertoo käyneensä Helsingissä osoittamassa mieltä rauhan puolesta, vaikka ymmärtääkin, ettei mielenosoituksilla pysäytetä sotaa.

– Minua suututtaa, ettei minulla ole tapoja vaikuttaa eikä pysäyttää näitä kauheita ja aivan järjettömiä tapahtumia, hän puuskahtaa.

– Erityisesti, kun olen Venäjän kansalaisena käyttänyt käytössäni olevat vaikutus­instrumentit, kuten esimerkiksi äänestänyt vaaleissa.

Helsinginssä on järjestetty lukuisia mielenosoituksia Venäjän hyökkäystä vastaan.

Hän kertoo olevansa järkyttynyt hyökkäyksestä.

– Minut on kasvatettu ajatukseen, että venäläiset, ukrainalaiset ja valkovenäläiset ovat veljeskansoja. Nyt Venäjän hallinto minun ja muiden venäläisten nimissä tappaa ukrainalaisia sukulaisiamme, ystäviämme ja tuttaviamme.

Andreyn isoäiti ja ukki asuvat Venäjällä. Maassa on myös laaja kattaus muita sukulaisia.

– Useita tätejä ja setiä sekä serkkuja ja heidän lapsiaan. Yksittäisiä ystäviä on myös.

Hän kertoo olevansa huolissaan siitä, miten kaikki meneillään oleva vaikuttaa heidän elämäänsä.

– En tarkoita edes menetettyä toimeentuloa, hintojen nousua, elintason romuttamista tai serkuiltani ja heidän lapsiltaan varastettua tulevaisuutta, vaan sitä, että Venäjällä saatetaan huomenna taas laatia jokin uusi absurdi laki, josta uhkaa pitkäaikainen vankeus ei-mistään.

– Tai että sukulaisiani tai heidän läheisiään vasten tahtoaan kutsuttaisiin reservistä asepalvelukseen ja ohjattaisiin sotimaan vale-isänmaallisen vallankaappaaja-rosvojengin tavoitteiden puolesta, Andrey sanoo viitaten Venäjän hallintoon.

Poliisit ottivat kiinni sotaa vastustaneita ihmisiä Pietarissa maaliskuun alussa.

Andrey kertoo omien vanhempiensa kuulleen sukulaisilta toisenlaisiakin mielipiteitä Putinin sodasta.

– Osa oli puhunut suoraan Venäjän propagandan termeillä, ja kun vanhempani esittivät vastaväitteitä, heitä kutsuttiin pettureiksi, länsistyneiksi ja aivopestyiksi.

Sosiaalisessa mediassa Andrey kertoo kohdanneensa pääosin samanmielisiä.

– Omassa somekuplassani on lähinnä Ukrainaa ja ukrainalaisia tukevia ihmisiä. Toki Twitterissä ja Telegramissa olen nähnyt myös ”erikoisoperaatiota” tukevia kommentteja.