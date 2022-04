Konttori seisoo tyhjänä – venäläismiljardööri Boris Rotenbergin Suomi-firmoilta vastikkeetkin maksamatta

Venäjän presidentti Vladimir Putinin ystävä omistaa Suomessa miljoonakiinteistöt, mutta ei saa avattua edes pankkitiliä.

Helsingin Taka-Töölössä seisoo hylätty, lukittu liiketila. Iso plakaatti mainostaa kylpylähotelli Långvikia, mutta ikkunassa on säröjä eikä sisällä näy elämää, vaikka on virka-aika.

– Olen ollut tässä itse vuoden, eikä tuolla ole näkynyt kertaakaan ketään. Ei mitään liiketoimintaa, kertoo nainen naapurin esteettisiä palveluita tarjoavasta yrityksestä.

Hylätyssä liiketilassa ovat pitäneet majaansa presidentti Vladimir Putinin tuttavapiiriin kuuluvan venäläismiljardöörin Boris Rotenbergin suomalaiset yritykset. Naapureina ovat frakkipalvelu, kristillinen liike ja mainittu kauneusklinikka.

Sälekaihdinten välistä näkee sisälle. Ihan tavallisia toimistohuonekaluja, seinällä koristetauluja. Tyhjillä hyllyillä on pölykerros. Pöydällä on venäläinen talouslehti ja pino töölöläisiä ilmaisjakelulehtiä. Joku lienee käynyt välillä katsomassa postilaatikkoa.

Sisällä tyhjät hyllyt keräävät pölyä.

Seinällä metallilevyssä lukee päävuokralaisena olevan yhtiön nimi: Rinimex. Tämän saman konttorin ovat kaupparekisteriin ilmoittaneet osoitteekseen myös muut Boris Rotenbergin suomalaiset yhtiöt.

65-vuotiaalla Rotenbergillä on ollut Suomessa näyttävää liiketoimintaa. Hän oli mukana Gennadi Timtshenkon ja veljensä Arkadi Rotenbergin kanssa Arena Eventsissä, joka osti jääkiekkojoukkue Jokerit ja näiden kotihallin vuonna 2013.

Yhtiötä ryhtyi vetämään Boris Rotenbergin poika Roman Rotenberg, joka on johtanut myös Kirkkonummella toimivaa Långvikia.

Rotenbergien liiketoiminta Suomessa on kuitenkin ollut viime vuosina rajussa luisussa talouspakotteiden takia. Yhdysvallat laittoi Rotenbergit pakotelistalleen Krimin valtauksen jälkeen eli jo paljon ennen hyökkäystä Ukrainaan.

Jokereiden omistus järjesteltiin uusiksi. Pakotelistalle joutuneiden venäläisten tilalle tuli suomalainen Norisk Nickel Harjavalta. Toki myös sen takana omistajana oli venäläinen raharikas, mutta näin kierrettiin pakotteet Hjallis Harkimon ja Jari Kurrin venäläisille junaileman urheilutoiminnan osalta.

Myös Långvikin kuvioita on pitänyt säätää uusiksi. Ensin pakotelistalle joutuivat Boris ja Arkadi, sitten myös Roman. Helsingin Sanomat on viime viikkoina uutisoinut Långvikin erikoisesta tilanteesta. Lehden mukaan kiinteistön omistajaksi tuli Roman Rotenbergin yhtiö vuonna 2015. Nyt omistus on epäselvä, koska on käynyt ilmi, että yhtiö on lakkautettu.

Pakotteet johtivat lopulta siihen, että Boris Rotenbergiltä evättiin Suomessa pankkipalvelut. Svenska Handelsbanken irtisanoi Rotenbergin tilisopimuksen päättymään 31.12.2020.

Sen jälkeen myös Nordea, Danske Bank ja OP vetivät pankkipalvelut Rotenbergiltä.

Ilmeisesti tämä johti siihen, etteivät Rotenbergin yhtiöt pystyneet hoitamaan edes perusmaksujaan. Taka-Töölön tyhjillään seisovan liiketilan vastikkeet alkoivat jäädä rästiin heti tammikuusta 2021 alkaen.

Boris Rotenbergin yhtöiden konttori sijaitsee näkyvällä paikalla Helsingin Töölössä, pääkatu Mannerheimintien varrella.

Taloyhtiö peräsi maksamattomia vastikkeita lopulta oikeudessa. Viime syyskuussa käräjäoikeus tuomitsi Riminexin suorittamaan siihen asti rästissä olleet vastikkeet, yli 11 000 euroa.

Miljardöörin yhtiö ei ole kyennyt suoriutumaan vajaan 1 300 euron kuukausittaisista vastikkeista.

Kiinnostava yksityiskohta on, että taloyhtiön velkomushaaste lähetettiin kamppailu-urheiluseura Helsingin Ju-Jutsun osoitteeseen Kaapelitehtaalle. Seuran puheenjohtaja on kamppailulajien legenda Auvo Niiniketo, joka on Rotenbergien pitkäaikainen tuttava ja liikekumppani.

Rotenbergit ovat haastaneet pankit oikeuteen palveluiden eväämisestä. Helsingin käräjäoikeus hylkäsi Rotenbergien kanteen, mutta juttu on yhä vireillä hovioikeudessa ja osin palautettuna käräjäoikeuteen.

Boris Rotenbergillä on yhä vastuuasema kolmessa suomalaisessa yhtiössä. Hän on hallituksen puheenjohtaja tai ainoa jäsen Rinimexissä sekä kahdessa kiinteistöyhtiössä.

Rinimexin viimeisin saatavilla oleva tilinpäätös on vuodelta 2020. Sen mukaan yhtiöllä on 1,8 miljoonan euron kiinteistöomaisuus, 325 000 euron osakeomistukset ja miljoonan verran muuta omaisuutta.

Yhtiö on ollut raskaasti tappiollinen ja pitänyt pääoman kasassa velkarahalla, josta suuri osa on pitkäaikaista pääomalainaa. Todennäköisenä voidaan pitää, että se on omistajalta saatua.

Lapin Kansa kertoi äskettäin, että Rinimex on maanomistajana niin sanotussa Noitatunturin hankkeessa Pelkosenniemen Pyhätunturilla. Sinne on ollut tarkoitus rakentaa mökkikylä. Hanke ei lehden mukaan ole kuitenkaan edennyt maisemointia pidemmälle.

Pakotteet ovat sotkeneet Rotenbergien perheen liiketoimet Suomessa.

Yksi kiinteistöyhtiö hallinnoi Rotenbergin miljoonahuvilaa Hangon Tvärminnessä. Hänen hulppeaksi kunnostamansa entinen tiilitehtaan edustushuvila Vita Villan sijaitsee aivan Uudenmaan prikaatin ampuma-alueen lähellä.

Huvilayhtiön viimeisin tilinpäätös on vuodelta 2019. Sen mukaan koko kiinteistön – eli tontti ja rakennelmat – arvo on lähes yhdeksän miljoonaa euroa.

IS kertoi vuonna 2018 oikeusprosessista, jonka puolustusvoimat käynnisti estääkseen Vita Villanin lisärakentamisen. Puolustusvoimat voitti jutun Helsingin hallinto-oikeudessa.

Roman Rotenberg on lisäksi hallituksen puheenjohtaja hankolaisessa kerrostaloyhtiössä. Tälle yhtiölle ei löydy tuoreita tilinpäätöksiä. Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiössä on noin 60 huoneistoa, pääosin kaksioita ja kolmioita. Muutama yksiö ja neljän huoneen asunto löytyy myös.

Suomen kaupparekisteriin Boris Rotenberg on ilmoittanut asuinpaikakseen Monacon.