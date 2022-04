Maahanmuuttoviraston ylijohtaja eroaa tehtävästään

Jari Kähkönen sanoo viraston kehitystyön tulosten olevan riittämättömiä.

Maahanmuuttoviraston ylijohtaja Jari Kähkönen eroaa tehtävästään. Kähkösen työ viraston johdossa päättyy 1. toukokuuta.

Ylijohtaja aloitti määräaikaisessa tehtävässään syyskuussa 2020. Kähkönen sanoo Maahanmuuttoviraston tiedotteessa asettaneensa itselleen korkeat tavoitteet ottaessaan tehtävän vastaan. Hän ei katso saavuttamiensa kehitystulosten olevan riittäviä.

– Maahanmuuttovirasto on kasvanut viime vuosina suureksi toimijaksi, samaan aikaan kun maahanmuutosta on tullut Suomeen merkittävä yhteiskunnallinen tekijä. Samalla siihen on kohdistunut voimakkaat kehittämisodotukset. Kyse on laajasta kehittämistarpeesta aina automaation tehokkaasta käyttöönotosta syvälliseen toimintakulttuurin muutokseen. Tässä kehitystyössä on edistytty ja saatu muutoksia aikaan, mutta katson, etteivät tulokset riitä, Kähkönen kirjoittaa tiedotteessa.

Kähkösen mukaan Maahanmuuttovirasto tarvitsee ripeää uudistumista. Eropäätöksen taustalla on myös henkilökohtaisia syitä.

– Seuraajani työ ei ole helppo, sillä Suomen maahanmuuttojärjestelmä on rakennettu eri lähtökohdista kuin tämän hetken yhteiskunnalliset tarpeet. Kyse ei ole vain yhdestä virastosta, vaan laajasta kokonaisuudesta eri toimijoita julkishallinnon eri tasoilla ja osin koko yhteiskunnallisessa ilmapiirissä. Muutosten läpivieminen monimutkaisessa säädösympäristössä vie aikaa ja on haastavaa. Päätökseeni vaikuttavat erityisesti myös painavat henkilökohtaiset syyt ja perheeni hyvinvointi, sanoo Lappeenrannassa asuva Kähkönen.

Viraston apulaispäällikkö Elina Immonen toimii ylijohtajan sijaisena. Uuden ylijohtajan nimittää valtioneuvosto.