Ilta-Sanomien haltuunsa saama raportti paljastaa, että ihmisiä on jäänyt pois Meripelastusseuran toiminnasta seksuaalisen häirinnän takia. Moni kokee, että seksuaalisella ahdistelulla on hiljainen hyväksyntä.

Suomen Meripelastusseurassa on paljastunut vakavaa seksuaalista häirintää.

Ilta-Sanomat sai haltuunsa Meripelastusseuran helmikuussa toteuttaman häirintäkyselyn raportin, jonka turvallisuus- ja valmiuspäällikkö Marko Stenberg on kirjoittanut 6. huhtikuuta.

Useat ilmoittivat kokeneensa monia erilaisia häirinnän muotoja. Yleisimmät olivat härskit puheet ja kaksimieliset vitsit, fyysinen koskettelu sekä sukupuolisesti vihjailevat eleet tai ilmeet. Vakavin ilmoitettu häirinnän muoto oli raiskauksen yritys, josta kertoi yksi vastaaja.

Vastausten mukaan häirintää on tapahtunut lähes kaikessa toiminnassa: harjoituksissa, partioajossa, saunailloissa ja muussa vapaamuotoisessa yhdessäolossa mutta myös Meripelastusseuran järjestämissä tapahtumissa.

Häirinnän kesto on vaihdellut yhdestä kerrasta yhä jatkuvaan häirintään. Valtaosassa tapauksista häirintää oli koettu muutaman kerran.

– En voi sanoa olevani yllättynyt, koska emme ole irrallinen osa yhteiskuntaa. Olemme tietoisia, että toiminnassamme on samoja ilmiöitä kuin muuallakin yhteiskunnassa. Kysely kertoi sen, mikä ilmiön laajuus on. Erityisen hyvä oli vapaan palautteen osuus, siihen saimme arvokkaita vastauksia. Erityisesti esiin nousi se, että ilmoituskanavia seksuaalisesta häirinnästä kertomiseen ei ole tai niitä ei tunneta, Stenberg sanoo.

Vakavimmat häirintätapaukset olivat johtaneet jäämiseen pois Meripelastusseuran toiminnasta. Moni vastaaja myös harkitsi jättäytymistä sivuun häirinnän takia.

– Olemme jo jonkin aikaa sitten havainneet, että vapaaehtoisten virkaikä on aika lyhyt verrattuna aikaisempaan. Olemme ajatelleet, että kyse on ihmisten ajankäytöstä tai nykyajan lyhytjänteisyydestä. Toisaalta kyseessä voi olla myös epäasiallinen kohtelu. On ihan turhaa, jos ihmisiä vuotaa pois toiminnastamme epäasiallisen käyttäytymisen takia. Sitä ei voi sallia, Stenberg painottaa.

Raportin mukaan yleisimmin häiritsijä oli saman aseman vanhempi, vastakkaista sukupuolta oleva jäsen.

Mikä on pääviestinne seksuaalista häirintää kohdanneille?

– Että ilmoitettaisiin asiasta matalalla kynnyksellä heti, kun häirintää on kohdattu. Että pystyttäisiin luomaan sellainen ilmapiiri ja psykologinen turvallisuus, jossa asiasta pystyttäisiin heti ilmoittamaan, jos henkilö ei itse huomaa käyttäytyvänsä ei-toivotusti.

– Silloin se saataisiin heti poikki, jos pystytään heti sanomaan, että tuo ei ollut mukavaa tai ei tuntunut kivalta. Tietysti jos tulee fyysisen koskemattomuuden loukkauksia, ne pitää viedä virallisia kanavia eteenpäin, Stenberg ohjeistaa.

Meripelastusseura toteutti aktiivijäsentensä keskuudessa helmikuussa kyselyn, jonka tarkoituksena oli kartoittaa seksuaalisen häirinnän esiintymistä seuran toiminnassa.

Kyselyn taustalla oli syksyllä 2021 suurta huomiota saanut pelastustoimessa esiintyvä häirintä.

Kysely lähetettiin 2 355:lle toiminnassa aktiivisesti olevalle jäsenelle. Vastauksia tuli 450, eli vastausprosentti oli 19.

Yhteensä 47 vastaajaa (10,4 prosenttia vastanneista) ilmoitti kokeneensa seksuaalista häirintää vapaaehtoiseen meripelastustoimintaan osallistuessaan. Edellisen viiden vuoden aikana häirintää oli kokenut 27 vastaajaa.

Kyselyyn vastasi 308 miestä. Heistä 4,2 prosenttia oli kokenut seksuaalista häirintää. Naisia vastaajien joukossa oli 135, ja vastanneista seksuaalista häirintää oli kokenut lähes joka neljäs, 23,7 prosenttia. Seitsemän vastaajaa ei kertonut sukupuoltaan, heistä häirintää oli kokenut kaksi (28,6 prosenttia).

Häirintää kokeneista noin kolmannes oli miehiä, joten häirintä ei ole pelkästään naisten ongelma. Kyselyn tulosten perusteella häirintä painottuu ikäryhmään 20–40 vuotta.

Vastaajat edustivat 53 yhdistystä tai asemaa. Häirintäkokemuksia raportoitiin 11:stä eri yhdistyksestä. Viidestä yhdistyksestä useat vastaajat ilmoittivat kokeneensa seksuaalista häirintää.

Monet seksuaalista häirintää itse kokemattomat ilmoittivat havainneensa seksuaalista häirintää omassa yhdistyksessään.

Raportin mukaan usea vastaaja koki, että toiminnassa esiintyvää häirintää ja epäasiallista kohtelua on vaikea ottaa puheeksi ja sen käsittelemiseen on vaikea saada tukea. Tämän seurauksena vastaajat kokivat, että epäasiallinen toiminta hyväksytään hiljaisesti.

Häirinnästä oli ilmoitettu jollekin taholle vain reilussa viidenneksessä (21 prosentissa) tapauksista. Ilmoittaminen oli kuitenkin johtanut puuttumiseen vain puolessa ilmoitetuista tapauksista.

– Luulen, että ei oikein ole osattu toimia tilanteen kanssa. Ne ovat kuitenkin vaikeita tilanteita. Paikallistasolla ei ehkä ole tiedetty, miten niihin pitäisi suhtautua, Stenberg epäilee.

Ilta-Sanomien puhuttaman lähteen mukaan Meripelastusseurassa on suhtauduttu keskusteluun seksuaalisesta häirinnästä hyvin vähättelevästi.

– Tunnistan sen sellaiseksi perinteiseksi miehisen harrastusryhmän toiminnaksi, lähde kuvaa.

Stenberg myöntää osittain toiminnan ”äijämäisyyden”, vaikka naisia on toiminnassa mukana aika paljon, noin 17 prosenttia vapaaehtoisista.

– Yhteisöt ovat tiiviitä, joihin ulkopuolisen voi olla vaikea tulla. Lisäksi töitä tehdään raskaissa, haastavissa ja paineisissa oloissa. Sanallisissa viesteissä saattaa olla kyse puhtaasti ajattelemattomuudesta tai väsymyksestä, mikä ei tietenkään ole puolustus, Stenberg sanoo.

Moni vastaajista kokikin, että seksuaaliseen häirintään ja muihin ongelmiin ei pystytä puuttumaan tai niihin ei haluta puuttua. Vastausten mukaan yhdistyksissä ei ole häirintään puuttumiseen liittyviä ohjeita eikä ilmoituskanavia siitä ilmoittamiseen tai olemassa olevia kanavia ei tunneta.

Vain noin neljänneksessä Meripelastusseuran yhdistyksistä on jonkinlaiset ohjeet tai käytänteet seksuaalisesta häirinnästä ilmoittamiseen, mutta vain harvat miehistönjäsenet tuntevat ne.

Toisaalta moni vastaaja piti meripelastustoiminnan yhteydessä esiintyvästä seksuaalista häirinnästä puhumista tarpeettomana ja ylimitoitettuna.

Meripelastusseurassa on nykyisellä strategiakaudella kiinnitetty erityistä huomiota vapaaehtoisten jaksamiseen ja hyvinvointiin.

Seura on linjannut, että vapaaehtoisessa meripelastustoiminnassa ei hyväksytä minkäänlaista henkistä tai fyysistä väkivaltaa, seksuaalista tai muuta häirintää, kiusaamista tai syrjintää. Raportissa todetaan, että ”vapaaehtoisen meripelastuksen tulee olla kaikille hyvä ja turvallinen harrastus”.

– Strategiamme päätavoitteena on se, että pystymme parantamaan vapaaehtoisten ilmapiiriä. Toimintamme perustuu kuitenkin heidän omistautumiselleen. Haluamme osoittaa, mitä nollatoleranssi tarkoittaa – se tarkoittaa nollaa. Jokainen tapaus on liikaa! Haluamme selvittää epäasiallisuudet ja puuttua niihin, Stenberg painottaa.

Raportissa vaaditaankin, että Meripelastusseuran ja sen jäsenyhdistysten on pystyttävä entistä paremmin suojaamaan vapaaehtoisiaan seksuaaliselta häirinnältä ja muulta epäasialliselta kohtelulta.

Yhdistyksiin ja asemille tulee laatia yhteiset toimintaohjeet liittyen seksuaalisen häirintään ja muuhun epäasiallisen kohteluun. Erityisesti ohjeita tarvitaan havaituista ja koetuista tapauksista ilmoittamiseen sekä tapauksiin puuttumiseen. Lisäksi tarvitaan entistä selkeämpiä ilmoituskanavia häirinnästä ja epäasiallisesta kohtelusta ilmoittamiseen.

Häirinnän tunnistaminen ja siihen puuttuminen edellyttävät lisäksi koulutuksen ja viestinnän tehostamista. Tärkeää on myös se, että päälliköt ja yhdistysten johto tukevat ilmapiirin kehittämistä ja puuttuvat johdonmukaisesti rikkomuksiin.

Suomen Meripelastusseura on vuonna 1897 perustettu meri- ja järvipelastusyhdistysten keskusjärjestö, jonka toiminta perustuu vapaaehtoisten meripelastajien auttamishaluun. Se toimii viranomaisten kanssa tiiviissä sopimussuhteessa.

Sen päätehtävänä on auttaa merihätään joutuneita rannikolla ja sisävesillä. Seura toimii myös veneilyturvallisuuden parantamiseksi jakamalla tietoa ja pyrkimällä vaikuttamaan asenteisiin.

Meripelastusseuraan kuuluu 56 yhdistystä ja asemaa Suomen järvi- ja merialueilla. Se auttaa vuosittain vesillä yli neljäätuhatta ihmistä, joiden matka katkeaa yleisimmin tekniseen vikaan tai merimiestaitojen puutteeseen.

Seura laskee, että se pelastaa vuosittain noin 20 ihmistä todennäköiseltä menehtymiseltä.

Meripelastusseuran toiminnan päärahoittaja on sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA), joka on sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä toimiva valtionapuviranomainen. Viime vuonna seura sai valtion budjetista 238 000 euroa. Se saa lisäksi tukea ja avustuksia useilta yksityisiltä tahoilta.