Poliisi on lopettanut Kiilopäällä kadonneen retkeilijän etsinnät tiistaina 12. huhtikuuta kello 19.

Etsinnät jatkuivat sunnuntain 10.4. iltapäivästä alkaen tiistain 12.4. iltaan saakka.

– Hätäetsintä lopetettiin, koska olosuhteet ja tiedot kokonaisuudessaan huomioiden on valitettavan ilmeistä, että kadonnut henkilö ei ole enää löydettävissä elossa, Lapin poliisi tiedottaa.

Kadonnut on noin 60-vuotias kokenut hiihtäjä ja hänellä on mukanaan hiihtämiseen tarvittavat varusteet, makuupussi ja makuualusta sekä 30-40 litran reppu. Hänellä on yllään tummat housut, vaalea takki ja puna-valkoinen pipo. Mukana repussa on myös vaihtovaatetta.

Poliisi on etsinyt kadonnutta yhdessä Metsähallituksen, Lapin Pelastuslaitoksen ja Lapin rajavartioston kanssa muun muassa useiden moottorikelkkapartioiden voimin sekä helikopterin avulla.

Viikonlopun huono sää on vaikeuttanut etsintöjä.

Etsinnässä hyödynnettiin myös matkapuhelimen paikantamista. Tukiasemien välisten pitkien etäisyyksien vuoksi paikantamisen tarkkuus ei ollut kovin täsmällinen, mutta etsintäalueen määrittämisessä oli sillä tälläkin kerralla silti merkitystä.

Etsintä jatkuu tutkinnallisena tehtävänä erillisen suunnitelman mukaisesti lähiviikkojen aikana. Poliisi tiedottaa etsinnän etenemisestä erikseen.

Lapin poliisilaitos kiittää yleisöä saamistaan vihjeistä sekä kaikkia etsintään osallistuneita yhteistyötahoja avusta.