Historiallista päivää hämmensi uutinen Ruotsin pääministerin myönteisestä Nato-kannasta, kirjoittaa erikoistoimittaja Jouko Juonala.

Valtioneuvoston keskiviikkona julkistama ajankohtaisselonteko turvallisuusympäristön muutoksesta on julki.

Se on selkeästi kirjoitettu ja realistinen asiakirja, joka tuomitsee yksiselitteisesti Venäjän hyökkäyssodan Ukrainassa. Se ei ota kantaa Nato-jäsenyyden puolesta tai vastaan. Silti kanta on luettavissa selonteon riveiltä.

”Suomelle mahdollisen Nato-jäsenyyden merkittävin vaikutus olisi se, että Suomi olisi osa Naton yhteistä puolustusta ja viidennen artiklan mukaisten turvatakuiden piirissä. Suomen puolustuksen ennaltaehkäisevä vaikutus olisi nykyistä huomattavasti suurempi, sillä sen takana olisivat koko liittokunnan suorituskyvyt.”

Tässähän se on kiteytettynä. Se ”riittävin” turva, josta myös tasavallan presidentti Sauli Niinistö on puhunut.

Selonteon julkistustilaisuudessa esiintynyt puolustusministeri Antti Kaikkonen (kesk) kuulosti hänkin välillä kuin Naton palkkaamalta pr-konsultilta. Kaikkosen innostuksen saattoi aistia, kun hän vertasi Suomen nykyistä puolustusyhteistyön verkostoa Nato-jäsenyyteen.

– Ne puolustusyhteistyörakenteet tai järjestelyt, joissa Suomi on mukana, eivät ole yhteisen puolustuksen kaltainen turvallisuusratkaisu. Ne eivät myöskään sisällä turvatakuita tai velvoitteita, Kaikkonen sanoi mediatilaisuudessa.

Selonteossa todetaan selkeästi myös se, että Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyys toisi vakautta ja turvallisuutta Itämeren alueelle.

Historiaan jää siis nyt mantra:

Suomen ulko-, turvallisuus- ja puolustuspolitiikan perustaan kuuluu kansallisen liikkumatilan ja valintamahdollisuuksien ylläpitäminen. Tämä säilyttää mahdollisuuden liittoutua sotilaallisesti ja hakea Nato-jäsenyyttä.

Tämä oli se kuuluisa Nato-optio, joka kirjattiin viimeksi valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittiseen selontekoon lokakuussa 2020.

Kansallinen liikkumatila ja valintamahdollisuudet ovat tuon kirjauksen jälkeen kutistuneet hyvin kapeiksi. Syy on Venäjän, joka aloitti invaasion Ukrainaan 24. helmikuuta. Se työntää Suomea Natoon, hakemaan turvaa.

Selonteko toteaa myös selkein sanoin, että kansainvälisissä suhteissa luottamus Venäjään on romahtanut.

Selonteko ei kuitenkaan julista irtisanotuiksi kaikkia Suomen yhteyksiä Venäjään: ”Hallitusten välinen alueellinen yhteistyö, muun muassa Arktisen neuvoston, Barentsin euroarktisen neuvoston ja EU:n Pohjoisen ulottuvuuden puitteissa, on keskeytynyt ja yhteistyön sisältöä arvioidaan nyt uudelleen. Suomen näkökulmasta on kuitenkin tärkeää säilyttää nämä yhteistyörakenteet”, selonteko muotoilee.

Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr) lausui tästä asiasta keskiviikkona näin:

– Kahdenvälisissä suhteissa tarvittavat yhteistyökanavat on kuitenkin pyritty säilyttämään, pakotteiden sallimissa rajoissa. Suomen etujen mukaista on ylläpitää toimivia suhteita Venäjään jatkossakin, sanoi Haavisto.

Valtioneuvoston viesti suhteiden jatkumisesta on sikäli realistinen, että se katsoo pitkälle tulevaisuuteen. Venäjän ja Suomen välille ei rakenneta muuria. On rajat ylittäviä asioita, joita on hyvä hoitaa yhdessä – se on Suomen edun mukaista.

Historiallisen päivän tunnelmaa sähköisti Svenska Dagbladetin tieto Ruotsin pääministerin Magdalena Anderssonin Nato-kannasta. Lehden mukaan Andersson olisi jo päättänyt lähettää Ruotsin jäsenyyshakemuksen Naton huippukokoukseen Madridiin ensi kesäkuussa.

Se oli uutispommi, jonka Andersson keskiviikkona kiisti mediatilaisuudessaan yhdessä pääministeri Sanna Marinin kanssa. Jos SvD:n tiedot pitävät paikkansa, Ruotsi olisi nopeuttamassa Nato-hankkeensa aikataulua. Näin Suomi ja Ruotsi olisivat marssimassa yhtä jalkaa kohti puolustusliittoa.

Käsikynkkää Natoon – se sopisi varmasti hyvin Tukholman auringossa hyväntuulisina esiintyneille demaripääministereille. Tasatahtisuus on molempien maiden etu.

Näyttää siis entistä vahvemmin siltä, että Naton on Suomen tie.

Puolustusliiton jäsenyys lopettaa hämmennyksen, joka on tähän saakka liittynyt Suomen varsin omintakeiseen kansainväliseen asemaan. Suomi on ollut sotilasliittoon kuulumaton, mutta erittäin syvälle menevää puolustusyhteistyötä tehnyt eurooppalainen valtio. Tätä useimmista eurooppalaisista EU-maista poikkeavaa turvallisuusratkaisua on usein ollut vaikea selittää läntisille kumppanimaille.

Hämmennyksen ja epäröinnin aika alkaa olla ohi.