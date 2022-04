Seida Sohrabin kolumni: Miten käy Venäjän naapurille, joka ei ole Natossa?

Näen Suomen turvallisuuspolitiikassa ihailtavan koordinoitua yhteistyötä, kirjoittaa Ilta-Sanomien kolumnisti Seida Sohrabi.

Venäläiset sotilaat ovat yllättäneet Ukrainassa heikkoudellaan. Ruotsin maanpuolustus­korkeakoulussa strategian opettajana toimiva everstiluutnantti Joakim Paasikivi kertoi Iltalehdessä, että virhearvioiden taustalla saattaa olla se, että korkea-arvoiset virkamiehet valehtelivat ennen sotaa Putinille ja kertoivat, mitä hän halusi kuulla.

Mitä kauempana venäläiset sotilaat ovat rajaltamme, mitä pidempään ukrainalaiset jaksavat puolustautua ja mitä enemmän venäläistä kalustoa tuhotaan, sen parempi meille. Vaikka sota ei etene, kuten Putin ylimielisyydessään kuvitteli, on pidettävä mielessä, että venäläiset oppivat sodassa tekemistään virheistä ja pyrkivät jatkossa tekemään asiat paremmin.

Mitä tekee Suomi?

Valtionjohto on edistänyt yhteisymmärryksessä turvallisuuspoliittisen asemamme vahvistamista. Asemaamme ovat edistäneet presidentti Sauli Niinistö, pääministeri Sanna Marin (sd), ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr) ja puolustusministeri Antti Kaikkonen (kesk). Nato-jäsenyytemme suhtaudutaan maailmalla erittäin positiivisesti. Maamme ylin johto on käynnistänyt prosessin, jossa kansan ääni kuuluu ja johon osallistuvat kaikki eduskuntapuolueet.

Näen ihailtavan koordinoitua yhteistyötä. On aihetta antaa krediittiä Sanna Marinille, joka totesi viime viikolla Ylen ykkösaamussa, että Nato-jäsenyys toisi Suomelle turvaa. Pääministeri Marin ja Sdp kertovat virallisesti kantansa Natoon myöhemmin keväällä. Suurimmista oppositioryhmistä perussuomalaiset on linjannut, että Nato-jäsenyyttä voidaan edistää, kokoomus on ollut puolustusliiton kannalla jo yli 15 vuotta. Keskusta on ilmoittanut suhtautuvansa myönteisesti jäsenyyteen.

Mitä olemme oppineet Ukrainan sodasta?

Roomassa sanottiin aikoinaan, että jos haluamme rauhaa meidän on valmistauduttava sotaan. Ukraina on osoittanut, mitä voi tapahtua Venäjän naapurimaalle, joka ei ole Natossa. Pelko ei voi olla syy jättäytyä puolustusliiton ulkopuolelle, sillä pelko osoittaa Kremlille heikkoutemme.

”Aina kun johtajat vaihtuvat suuressa maailmassa, niin historia osoittaa, että joskus valtaan nousee myös huimapäitä. Ykskaks voi pallille nousta mies, joka lyö rintoihinsa ja sanoo, että minä poika näytän maailmalle, mistä pesee. Kun tämä Tshetshenian sota ehkä päättyy sen onnettoman kansan hävittämiseen, niin sitten saattaa syttyä aivan toinen sota”, jalkaväenkenraali ja Mannerheim-ristin ritari Adolf Ehrnrooth (1905–2004) varoitti vallanhaluisista suurvaltajohtajista.

Ehrnrooth varoitti aikoinaan suomalaisia tuudittautumasta siihen, ettei uutta sotaa voisi enää tulla Eurooppaan. Hän tarkasteli maailmaa ja tulevaisuudennäkymiä tosiasioiden kautta, eikä toiveiden ja tunteiden kautta.

Ehrnrooth muistutti usein, että Suomi on hyvä maa ja se on puolustamisen arvoinen. Itsenäisyyspäivänä vuonna 2003 Ehrnrooth kertoi Ylen tv-haastattelussa, että hänen mielestään Suomen pitäisi harkita liittymistä Natoon. ”Meillä täytyy olla ystäviä, ennen kaikkea materiaalin ja aseiden takia”, kenraali sanoi.

Samalla hän muisti myös sanoa, että Suomen tärkein itsenäisyyden tae on suomalaisten oma puolustustahto.

Kirjoittaja on valtiotieteiden maisteri, Lähi-idän asiantuntija ja Helsingin kaupunginvaltuuston varavaltuutettu (kok).