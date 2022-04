Suomalainen Anna Turja selviytyi Titanicin uppoamisesta hengissä – kuuntele harvinainen haastattelu vuodelta 1974!

”Se oli semmoinen yö, etten minä voi sanoa toiselle” - Titanic-selviytyjä Anna Turja kertoi vuonna 1974 kokemuksistaan C-kasetille. Lue harvinainen haastattelu.

Titanicin uppoamisesta tulee 110 vuotta perjantaina 15.4.2022. Tämä juttu on julkaistu aiemmin Ilta-Sanomien Titanic-erikoislehdessä vuonna 2012, jolloin Titanicin uppoamisesta tuli kuluneeksi sata vuotta.

Haastattelija: Minä vuonna Te lähditte Suomesta?

Anna Turja: Nineteentwelve (1912).

Mitä kautta Te tulitte... siis laivalla tulitte?

– Mä lähdin Suomesta... se eteni sinne Hankoniemeen ensinnä. Ja sieltä sitten taas laivalla Pohjan- ja Itämerelle. Ja sitten niin... Southamptonista tämä Titanic lähti sitten.

– Se oli kaunis laiva, se oli niinku kaupunki. Ja siellä oli kaikki niin hyvin, ettei voi paremmin olla. Ja sinäkin iltana, kun se ajoi siihen jäävuoreen, me olimme siellä vähän myöhempänä... Minä olin kolmannen luokan matkustaja... siellä oli kolmannella luokallakin kaikkea. Oli musiikkia ja sai syödä vähän myöhemmälläkin, mitä tykkäsi, ja kaikki oli niin...

Fakta Anna Turjan muistelut tallentuivat kasettinauhalle OULAISISSA syntynyt Anna Sofia Turja oli 18-vuotias neiti, jonka hänen sisarpuolensa Maria ja tämän mies innostivat lähtemään Yhdysvaltoihin siirtolaiseksi. Anna pelastui samalla pelastusveneellä nro 15 kuin Alina Backberg lapsineen. Vuonna 1974 veteliläiset Simo ja Leila Kangas lapsineen olivat sukuloimassa Yhdysvalloissa kun vierailivat tuttavaperheen luona Ashtabulassa Ohiossa. Sunnuntaikirkossa he tapasivat Anna Turjan, joka oli tuolloin jo yli 80-vuotias. Turja pyysi suomalaisperheen kirkkokahveille kotiinsa. – Tuttavamme Toivo Ranta mainitsi Annan olevan Titanic-eloonjääneitä ja ehkä mielellään kertovankin siitä. Sain silloin idean nauhoittaa keskustelun ja lainasin Toivolta hänen C-kasettinauhurin. Kasetille tallentui harvinainen pala suomalaista historiaa: haaksirikon elävästi muistaneet pirteän Annan kertomus. Juha Peltosen purkama haastattelu julkaistaan kokonaisuudessaan maaliskuun lopulla ilmestyvässä kirjassa Titanic – suomalaisten siirtolaisten uponneet unelmat (Alfamer). [julkaistiin 2012]

– Mä olin vissiin vähän päässyt unneen, kun se ajoi siihen jäävuoreen. Ja mä heräsin siihen, kun niin kovaa jysähti.

– En vielä noussut ylöskään, ja siinä ruumassa (hytissä) missä minä olin, siinä oli niin yksi Missus (rouva), jolla oli vanhempia lapsia siellä miesten puolella, ja se Missus sitten... sillä oli baby (vauva).

– Ja sen missuksen veikko (poika) tuli sitten herättään sitä sen siskoa sieltä... elikkä meitä kaikkia... ja se kopisti ovelle ja sanoi että ”tulkaa pois ruumasta tai muuten te ootte pian meren pohjassa!”.

Titanic lähti matkalle Southamptonista.

TOINEN maahanmuuttaja sai puhuttua Annan ylös kannelle mukaan katsomaan, mikä oli tilanne.

– No, siellähän oli niin sekasorto sitten. Heti mä tiesin, että jotakin suurta oli tapahtunut, kun oli paljon semmoisia pyörtyneitä ihmisiä siellä kannella; naisia varsinkin. Mutta ei annettu mitään tietoa, että kuinka likellä se vaara on, että laiva hukkuu. Ja jos ei siellä ois ihmiset saanut tietää, niin ei sieltä ois yhtään ihmistä pelastunut. Sillä kaikille ois ollut henki kallis, että ei ne ois ollu niin rauhallisia siellä.

– Minä menin takaisin minun ruumaani (hyttiin) sitten. Mä ajattelin, että jotakin nyt on, joten puin oikein hyvästi.

– Mä miittasin (tapasin) kaksi suomalaista tyttöä. Ja niin, me menimme yhteen musiikkiruumaan, jossa soitettiin ja laulettiin.

– Vissiin ne oli yhtä tietämättömiä kuin mekin. Me istuimme siellä kaikessa rauhassa vaan, ja kuuntelimme musiikkia. Ja tietysti oisimme istunu niin kauan kuin se laiva meni meren pohjaan, mutta ne koetti ne laivamiehet ajaa ihmisiä pois ruumista. Ne ajoi meidät kaikki sieltä poies, ja panivat oven lukkoon.

Oulaisissa syntynyt Anna oli 18-vuotias lähtiessään Yhdysvaltoihin.

– NO SITTEN, me sitten lähettiin, me kolme tyttöä. Päätettiin, että mennään katsoon niitä... me tiesimme, että pelastusvenheitä lasketaan siellä toisessa päässä laivaa.

– Kun ne laivamiehet huuti siellä naisia ja lapsia, ne näki meidät kolme siellä kävelemässä siellä täkillä (kannella) ja tuli hakemaan meidät. Se nosti meidät kaikki sinne, ja se oli jo melkein täynnä. Ei sinne enää monta mennyt, ja se oli melkein viimeisiä boateja (veneitä).

– Ja sitten se laskettiin mereen. Ei se ollut kovin kauan enää sitten se laiva, kun se painui, kun se pää, joka osui jäävuoreen, se tuli aivan vettä täyteen. Että se jäi melkein näin pystyyn. Kun olimme siellä vähän aikaa olleet, niin sitten se laiva sitten kokonansa... painui alas... ja se teki kovan noisen (metelin).

– Yksi hyvä puoli... Atlantti oli niin tyyni kuin peili. Jos yhtään ois aallot käyny, ei yhtään ihmistä sieltä ois pelastunut.

Onnettomuudesta selvinneitä matkustajia soutamassa merellä kohti turvaa.

– JA SE OLI kaikkein kovinta... Ei mulla oo mitään muuta pahaa muistoa, mutta sen minä vieläkin kuulen, niiden valituksen, kun se laiva painui veden alle... Kun ihmiset, kun kaikkien piti panna korkkiliivit... Sitten, kun se laiva hukkui, ja niitä oli paljon siellä täkillä niitä ihmisiä, kun ne pyysi apua siellä, kun ne valitti niin kovasti... Siellä niin monia satoja... toista tuhatta pyysi apua.

Anna kertoi veden varassa olleiden avunhuutojen kestäneen 2–3 tuntia.

– Ja sitten aina vain me kuulimme pitkän aikaa... Sitten viimeisenä se meni niin kuin hymni (virsi)... Enää kuului vain hymni – ja sitten se loppui. Siinä oli kaikki. Ja me siellä merellä...

80-vuotias Anna Turja kertoi kokemuksistaan haastattelussa vuonna 1974.

Annan nimi oli puuttunut matkustajaluettelosta ja hänen perheensä Suomessa pelkäsi Annan hukkuneen.

Vasta 5–6 viikkoa pelastumisen jälkeen saapui Annan äidille kirje tyttäreltään, jossa hän kertoi pelastuneensa Titanicilta. Anna ei koskaan enää palannut Suomeen.

– Emmä tiedä, mistä Jumala antoi mulle niin paljon voimaa ja ymmärrystä. Jos minä nyt joutuisin, en minä enää voisi ottaa niin paljon vastaan. Mutta elämä oli kokematta silloin. Elämä oli kokematta, joo.

– Se oli kova, semmoinen yö. Mä oon aina sanonut kaikille, et se oli semmoinen yö, etten minä voi sanoa toiselle... Eikä toinen voi käsittää...

