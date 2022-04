Jyrki Lehtolan kolumni: Binäärinen narratiivi sulla on housuissas

Koska ”narratiivia” hokee nykyään myös naapurin kuollut mummo, sanan on paremmissa piireissä korvannut ”binääri”, luksusluokan ”narratiivi”, kirjoittaa Ilta-Sanomien kolumnisti Jyrki Lehtola

Alkuviikosta suomalaisnäyttelijät tarttuivat riemuissaan puhelimiinsa, joiden valmistamisessa ei ollut lapsiorjia säästetty.

He viestittävät toisilleen iloaan elokuva-alan järjestön Filmiauran päätöksestä, ettei vuoden 2022 jälkeen elokuva-alalla jaeta enää erikseen mies- ja naisnäyttelijöiden palkintoja.

Globaali oikeudenmukaisuus on siitä jännä asia, että se toteutuu vain, jos näyttelijöillä on rohkeutta sijoittaa itseään imartelevia eleitä oman alansa rakenteisiin.

Sukupuolittuneen palkitsemisen taustalla oli pyrkimys tasa-arvoon tai ainakin naisten hiljentämiseen. Kun niille tehtailtiin oma palkinto, nekin voittivat ja kaikki olivat tyytyväisiä.

Tasa-arvoistuneessa maailmassa voisi luulla, että palkintojen sukupuolittuneisuudesta luovutaan sen turhuuden takia. Mies näyttelee yhtä hyvin kuin nainen, mennään eteenpäin.

Tästä ei ole kyse, vaan itsensä asettelusta nykyajan airueeksi. Näyttelijäliiton edustaja kertoi HS:ssa, että ”tämä on askel nykyaikaan”. Teatterikoulun näyttelijätaiteen professorista Elina Knihtilästä on puolestaan ”virkistävää”, että ”aletaan elää 2020-lukua”.

Nykyaika?

2020-luku?

Valokuitumainoksesta vai peilistännekö te keksitte, että aika, jota te elätte, edustaa ajoista valaistuneinta, koska te elätte sitä?

Jos unohdetaan hetkeksi geopoliittinen tilanne ja korona seurauksineen, mikä nykyajassa on virkistävintä? Käsiin ja kasvoille räjähtänyt narsismi? Yksityisyyden katoaminen? Kiinan valtion kontrolloima TikTok? Itseensä rakastuneen liberaalin moraalinen poseeraus? Instagram? Kasvava kuilu köyhien ja rikkaiden välillä? Twitter? Lapsiorjat, joista tulee niin paha mieli, että ei puhuta nyt niistä?

Tervetuloa 2020-luvulle. Täällä on kaikki hyvin, näyttelijät saivat juuri hiottua itselleen myöntämiensä palkintojen kategorioita.

Kun 2020-luvun ihminen haluaa kertoa olevansa nykyajattelija, se suoltaa sanaa ”narratiivi” niin kuin tekohengittäisi itseään.

Filmiauran vallankumouksellinen päätös liittyy binäärisyyden kuolemaan eli siihen, että nykykäsityksen mukaan sukupuolia on enemmän kuin kaksi, tällä hetkellä reiluhko tiu. Eli kuten Knihtilä replikoi: ”Binäärinen sukupuolijako on aikansa elänyt.”

Ajattelu 2020-luvulla on sitä, että jos jokin ajatus on uudempi kuin se edellinen ajatus, sen täytyy olla parempi ajatus, koska se on uudempi, vaikka se usein ei edes ole ajatus, vaan tunne.

Jos tarkkoja ollaan, binäärinen eli kaksinapainen sukupuolijako elää ja voi hyvin. Siihen on tullut vain lisäyksiä, poikkeamia, merkityseroja, uutuuksia niin kuin siihen on aina tullut.

Ne sijoittuvat kaikkialle napojen väliin, voisi jopa sanoa, että niiden narratiivi on olla yhtä sun toista.

