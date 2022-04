Tältä näyttää pääsiäisen sää – jopa +12 astetta

Kiirastorstaina ja pääsiäissunnuntaina on luvassa paikallisia sateita, mutta muuten pääsiäinen kuluu poutaisessa säässä. Lämpötila saattaa kohota jopa 12 asteeseen.

Pääsiäistä vietetään näillä näkymin pääosin poutaisissa ja keväisen lämpöisissä merkeissä.

Kiirastorstaina lännestä kohti Suomea virtaa sadealue, joka kastelee koko maata, kertoo Forecan päivystävä meteorologi Anna Latvala. Sateet tulevat aamulla lumena ja räntänä, mutta muuttuvat päivän mittaan lämpötilan kohotessa vedeksi.

– Torstain lämpötila liikkuu nollan ja viiden plusasteen välillä. Kylmintä on Pohjois-Lapissa, jossa voi olla pakkasasteitakin, Latvala kertoo.

Torstai kuluu pääosin pilvisessä säässä. Lapissa, jossa sateita tulee eniten, aurinko saattaa kuitenkin näyttäytyä. Pilvipeite rakoilee myös lännessä.

Pitkäperjantain puolelle mentäessä vaihtelevasti pilvisessä idässä satelee edelleen vettä. Pisarointi on kuitenkin vain paikallista. Lännessä on enimmäkseen aurinkoista ja etelässä pilvisyys vähenee päivän mittaan. Pohjoisessa perjantaipäivä on melko aurinkoinen: lumi- tai räntäkuuroja voi tulla, mutta pääsääntöisesti sateet jäävät väliin.

Lämpötila pysyttelee idässä 3–6 plusasteessa, etelä- ja keskiosissa 6–8 asteessa, lännen aurinkoisilla alueilla 7 asteessa ja pohjoisessa 0–5 asteessa.

Latvalan mukaan lankalauantaihin herätään suuressa osassa maata aurinkoisissa merkeissä. Päivän mittaan pilvisyys lisääntyy.

– Maan etelä- ja keskiosissa pilvisyys vaihtelee, ja pohjoisessa se runsastuu iltaa kohti. Lauantain ja sunnuntain välisenä yönä on luvassa sateita lähinnä pohjoisessa, jossa sateet tulevat lumena ja vetenä, Latvala kertoo.

Lämpötila kohoaa lauantaina lännessä 5–8 asteeseen, idässä, Pohjois-Pohjanmaalla sekä Kainuussa 4–7 asteeseen ja pohjoisessa 0–6 asteeseen.

Sunnuntaina idässä satelee räntää. Sadealue liikkuu päivän aikana maan keskiosan yli etelään, mutta sateita ilmenee vain paikoitellen. Lämpö hellii loppuviikosta, kun mittari saattaa kohota paikoin lännen poutaisilla alueilla jopa 12 asteeseen.

Vaikka kevät on antanut tänä vuonna odottaa itseään, vietetään Latvalan mukaan pääsiäistä tavanomaisissa lämpötiloissa.

– Tähän aikaan vuodesta maan etelä- ja keskiosissa ollaan normaalisti 4–8 plusasteen päivälämpötiloissa, joten voisi sanoa, että tällä hetkellä ollaan aika lähellä tavallista. Hetkellisesti torstaina lämpötila putoaa tavanomaista kylmemmäksi, mutta viikonloppuna päästään jälleen tavanomaisiin lukemiin, Latvala kertoo.

Lunta sen sijaan on tällä hetkellä maassa ajankohtaan nähden tavallista enemmän. Tavanomaisesti tähän aikaan vuodesta maan etelä- ja keskiosissa on enää muutamia satunnaisia lumikinoksia.

– Tällä hetkellä etelässä kaikilla mittauspisteillä on vielä lunta, Latvala sanoo.

Toivoa kevään tulon suhteen ei kuitenkaan kannata menettää, sillä loppuviikon aikana maahan satavat lumimäärät jäävät Latvalan mukaan pieniksi, ja sataneet lumet sulavat todennäköisesti viikon loppuun mennessä.

Pitkän ajan sääennusteen mukaan toukokuuhun saakka pysytellään tavanomaisessa tai tavanomaista viileämmässä kevätsäässä.