Valtio velkaantuu vauhdilla – miten lainahanat saadaan kiinni? Lue Mats Uotilan ja Lauri Lindénin väittely

Mats Uotila ja Lauri Lindén ovat eri linjoilla valtion velkaantumisesta ja siitä, miten velkaantuminen saataisiin kuriin.

Valtion velkaantuminen jatkuu ja voimistuu. Kehysriihessä tehtyjen linjausten myötä valtiolle on kertymässä seitsemisen miljardia euroa lisää velkaa joka vuosi ainakin vuoteen 2026 asti. Jo ennestään valtiolla on jo liki 130 miljardin euron velkavastuut.

Vaikka velkaantuminen on tällä hallituskaudella voimistunut rajusti, se ei ole ollut pelkästään Marinin hallituksen ongelma. Alijäämäisiä budjetteja on tehty jo vuodesta 2009 alkaen.

Lue lisää: Saarikon esittelemä kuva näyttää, kuinka rajusti valtio velkaantuu

Koronakriisi vauhditti velkaantumista. Kahden viime vuoden kuluessa valtion piikkiin on kertynyt 22 miljardia euroa uutta velkaa. Kehysriihen lisävippejä hallitus taas perusteli Venäjän hyökkäyssodan aiheuttamilla menotarpeilla.

Miten Suomen velkaantuminen saadaan kuriin?

Lauri Lindén: Koronakriisin johdosta alkaneelle lisävelkaantumiselle ei voi mitään. Velan ottaminen on ollut oikeaa talouspolitiikkaa, ja trendi on sama kaikkialla maailmassa. Nyt Ukrainan tilanteen johdosta myös Suomen puolustukseen panostetaan lisää. Hävittäjähankinnat mukaan lukien. Tätä varten täytyykin velkaantua. Se ei ole ideaalia, mutta pienimpiä pahoja silti.

Mats Uotila: Lisävelkaantuminen ei alkanut koronakriisistä. Se alkoi heti Rinteen hallituskauden alussa, kun menoja lisättiin miljarditolkulla. Kukaan ei syytä hallitusta koronasta tai kritisoi puolustushankintoja, mutta ne eivät ole oikeutus sille, että valtio velkaantuu ~7 miljardia vuodessa vielä vuonna 2026. Nyt pitää oikeasti miettiä, mihin meillä on varaa.

Lindén: Velkaantuminen on varsin lievää, kun vertaa muuhun Eurooppaan. Samoin vuonna 2021 valtion velanoton tarve väheni 8 miljardilla eurolla. Suomi myös selvisi taloudellisesti koronakriisistä erinomaisesti, ja työllisyysaste on mittaushistorian korkein. Meillä on pitkän aikavälin haasteita, mutta talouden kokonaiskuva on positiivinen.

Uotila: Jos velkaantuminen jatkuu hamaan tulevaisuuteen, niin talouden kokonaiskuva ei ole positiivinen, se on karmea. Hallituksen toimilla ei ole ollut juurikaan vaikutusta työllisyyteen eikä se ole vahvistanut julkista taloutta. Talouskasvukin on VM:n mukaan jäämässä alhaiseksi. Ruotsin velkasuhde kääntyy pian laskuun, mutta meillä se vain kasvaa.

Lindén: Suurempi ongelma on maamme investointivaje. Velkaa ottamalla voidaan tukea talouskasvua, jos velka käytetään hyvin. Tämä on pitemmän päälle edullista meille. Lainan ottaminen euroalueella on ollut vuosia edullista, eikä korkojen dramaattiselle nousulle näy merkkejä.

Uotila: Investointivaje on vasemmistolaisen politiikan seurausta. Suomessa työmarkkinat ovat jäykät ja työn sekä pääoman verotus korkeaa. Ei ihme, ettei haluta investoida. Tätä tilannetta te haluatte entisestään pahentaa. Velkaa ei ole käytetty viisaasti ja korotkin ovat nousussa. Te haluatte lisää velkaa joka suhdanteessa, milloin sen ottaminen loppuu?

Lindén: Investointivaje on pitkien vuosien jälkeen nimenomaan taittunut. Teollisuuden investoinnit nousivat viime vuonna ennätystasolle ja kehitys näkyy muutenkin tutkimuksissa. Suomi on erittäin houkutteleva investointikohde. Olisi ollut idioottimaista toistaa samat virheet ja jättää elvyttämättä. Se on toki totta, että talouden tasapainottaminen on luultavasti edessä jossain kohtaa.

Uotila: Nyt on investoitu velkarahalla, mutta ei tuottavuutta parantaviin kohteisiin. Keskipitkällä aikavälillä investoinnit ovat vähentyneet koko ajan ja haaveet uusista veroista pahentavat tilannetta. Vasemmisto toimii niin, että välttämättömät leikkaukset jätetään aina muiden tehtäväksi ja niitä haukutaan sitten oppositiossa epäinhimillisiksi.

Lindén: Vasemmistolla on erilainen keinovalikoima kuin oikeistolla. Julkista taloutta voidaan tasapainottaa myös veroja korottamalla. Ja meillä on verojärjestelmässä monta aukkoa, jotka voisi tukkia. Oikeisto taas tarjoaa leikkauksia kaikista heikoimmassa asemassa oleville. Se ei vasemmistolle käy.

Uotila: Suomessa kokonaisveroaste on jo tapissa, sitä ei ole varaa nostaa piiruakaan. 7 miljardin alijäämän kattaminen edellyttäisi ansiotuloveron kaksinkertaistamista. Veronkorotukset vähentäisivät myös aiemmin mainitsemiasi investointeja. Oikeisto tarjoaa ihmisille työtä, vasemmisto lisää veroja ja sosiaalietuuksia. Tässä on se keskeinen ero.

Lindén: Kokonaisveroaste ei ole kovinkaan oleellinen, vaan se, mitä verotetaan. Ei meidän kannata tehdä kaikkein haitallisinta eli verottaa työntekoa lisää. Eikä myöskään verottaa lisää sitä, mikä vähentää keskeisesti investointeja. Toki on hyvä muistaa, että Suomen kokonaisveroastekin on monia verrokkimaita, kuten Ruotsia ja Tanskaa alemmalla tasolla.

Uotila: Tanskassa veroastetta nostaa se, että siellä verotetaan etuuksia. Suomen korkea veroaste haittaa kasvua ja työllisyyttä, mutta olen samaa mieltä siitä, että ei kannata verottaa sitä, mikä vähentää investointeja. Oletkin siis varmasti loogisena miehenä valmis vähentämään sekä työn että pääomien verotusta, jotta saamme Suomen kasvu-uralle?

Lindén: Minusta työn verotusta voisi hieman laskea, koska se on Suomessa korkealla tasolla. Pääomien verotus puolestaan ei, ja se jättää aukon, jossa Suomen rikkaimmat ihmiset maksavat samaa veroprosenttia kuin keskituloiset. Myös yhteisövero on alhainen verrokkimaihin nähden. Suomessa on ennätyssuuri investointiaalto enkä näe näiden suhteen akuuttia ongelmaa.

Uotila: Puheissasi on ristiriita. Yhtäältä haluat Suomeen lisää investointeja, mutta esität lisäveroja, jotka vähentävät niitä. Meidän pitää olla kilpailukykyisiä myös verokantojen osalta. Pääomaveron korottaminen ei ratkaise myöskään velkaantumista. Meidän on pakko leikata, jotta hyvinvointiyhteiskunta voidaan säilyttää tulevaisuudessakin.

Lindén: Talouspolitiikka on vaikeiden ristiriitojen kanssa tasapainoilua. Siksi pitäisi kyetä mahdollisimman järkeviin ratkaisuihin. Jos leikataan, leikataan sieltä, mistä voi. Esimerkiksi hyödyttömissä yritystuissa on miljarditolkulla varaa. Jos korotetaan veroja, korotetaan sieltä mistä kannattaa. Esimerkiksi haittaveroja ja paikkauksia veroloukkuihin.

Uotila: Yritystuista olen samaa mieltä. Niitä voitaisiin leikata ja vastaavasti alentaa pääomaverotusta. Haittaverot (=kulutusverot) kurittavat suhteessa enemmän pienituloisia, joten en lähtisi niitäkään liikaa korottamaan. Velkaviisikon ikuisen vapun politiikalle pitää laittaa loppu, ei velkaantumista voi korjata verotusta nostamalla.

Lindén: Kyllä pitää vasemmalla sekä oikealla olla siinä määrin realisti, että jos julkista taloutta halutaan 2020-luvulla ylipäätään tasapainottaa, tulevat kysymykseen sekä veron korotukset että leikkaukset. Poliitikoilta vaaditaan viisautta tehdä oikeita päätöksiä näiden suhteen. Osa jää kuitenkin aina arvovalintojen piiriin. Ja niistä mekin varmasti väitellään vielä useita kertoja.

Uotila: Julkista taloutta pitää tasapainottaa tai IMF tekee sen puolestamme. On nimenomaan arvovalinta ottaa mieluummin velkaa kuin leikata toissijaisia menoja. Minä tulen tekemään lujasti töitä sen eteen, että yksi maailman korkeimmista veroasteista – joka meillä on – ei nouse enää yhtään.

Mats Uotila on Sastamalasta kotoisin oleva 17-vuotias kokoomuslainen. Lauri Lindén on Helsingistä kotoisin oleva 20-vuotias vasemmistolainen. Uotila ja Lindén väittelevät tällä palstalla ajankohtaisista aiheista.